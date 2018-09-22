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12 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
12 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 12 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 12 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.12.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 12.12.2019 12:50:00
Detay: DAGITIM HATTI BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: GÜDÜL ÇAĞA MAHALLESİ

  • GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.12.2019 07:00:00
Tamir Tarihi: 12.12.2019 15:00:00
Detay: EYMİR MAHALLESİ BÜYÜK MENDERES SOKAK İLE FIRAT SOKAK KÖŞESİ SU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ MEVCUTTUR
Etkilenen Yerler: EYMİR MAHALLESİ VE ÇEVRESİNDEKİ SİTELER

  • ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 12.12.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 12.12.2019 13:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Gültepe mahallesi kartopu sokak ile kasımpatı sokak köşedeki içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Gültepe mahallesinin bir kısmı

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