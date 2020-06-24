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12 Eylül 1980’e Giderken

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Ali İlkbahar

Bıyıklarım terliyor,
Delikanlılığa ilk adım
Omuzlarım ağrıyor
Gençliğe ilk adım.

Sevdalar askıda,
Yürekler yangında,
Sokaklar yanıyor,
Caddeler, mahalleler,
Şehirler paramparça,
Sanki yüreğim parçalanıyor.

Kimim?
Nereden geldim?
Nereye gidiyorum?
Sorular soruları kovalarken,
Yangın yurdumu sardı.

Kuru ekmeğe talim,
Yarı aç yarı tok,
Yokluk canıma tak dedi
Üstte yok, başta yok,
Tek odalı evde,
Anam gözyaşını gizliyor,
Gençliğe ilk adım,
Bıyıklarım terliyor.

Üç bina ötede,
Kıyamet provası,
Bomba seslerini,
Çığlıklar takip ediyor.
Sorular, sorular,
Ülkem nereye gidiyor?
Sokaklarda, yüreklerde yangın,
Çığlıklar dinmiyor.
Analar, babalar ağlıyor. 
Ülkem yanıyor. 

Üzerinde Amerikan kotu,
Cebinde Amerikan sigarası, 
Hayali Amerika’da yaşamak,
Naralar atıyor,
Kahrolsun Amerika.

Değerler alt üst olmuş,
Din kendine engel sanıyor,
Geleceğe ümitsiz,
Emperyalizme emperyalizmler adına,
Kahrolsun diyor.

Bayrağım mahsun,
Dalgalanmazsa kahrolurum.
Dalgalanmadığım her yer zindan,
Can feda,
Hilale, yıldıza,
Delikanlılığa ilk adım.
Ülkem yanıyor,
Yüreğim kanıyor.

    Analar pencerelerde,
Okullarda kan,
Öldüren öldürene,
Dünkü kardeşler,
Neyi paylaşamıyor,
Yıl 1979,
Ülkem yanıyor,
Delikanlılığa ilk adım.
Abdulhamit kızıl değil,
Akif ülkeme sevdalı,
Dünya Osmanlı’ya hayran,
Nerdesin Osmanlı torunu?
Bıyıklarım terliyor,
Omuzlarımda yük
Anadolu yanıyor.

Delikanlılığa ilk adım.
Yükü ağır,
Yükü kutsal,
Müjde büyük,
Karanlığa aldanma,
Sabah yakın.

Bıyıkları terleyen kahraman.
Asımın nesli,zafer yakın.
 

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