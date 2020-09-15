12 Eylül ve Ülkücü Şehitler



MUSTAFA PEHLİVANOĞLU’NUN ŞEHADETİ Mustafa Pehlivanoğlu, 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen ilk ülkücüdür. Ankara'nın Balgat semtinde oturuyor olup 22 yaşındaydı. Ülkücülük suçundan ceza evine girmiş ve idam cezasına mahkum edilmişti. 12 Eylül cuntası tarafından, idam edilmesi için verilen emir, 7 Ekim 1980 tarihinde Ankara merkez kapalı Cezaevi'nde yerine getirildi ve sabahın erken saatlerinde asılmak suretiyle şehit edildi. Cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

CEVDET KARAKAŞ’IN ŞEHADETİ Elazığ'lı olup 21 yaşındaydı. Ailesi ile birlikte Almanya'da bulunuyorken, Türkiye'ye vatanına dönmüştü. Elazığ'da cereyan eden bu olaya adı karıştığı için tutuklandı ve 12 Eylül Mahkemelerinde yargılanarak idam cezasına çarptırıldı. 4 Haziran 1981 günü sabahın erken saatlerinde Elazığ kapalı ceza evinde asılarak şehit edildi.

İSMET ŞAHİN’İN ŞEHADETİ: Trabzon'da doğup, büyümüş… Evli ve 7 çocuk sahibiydi. Milliyetçi-Ülkücü kimliği ile İstanbul’da ayakta kalmaya çalışıyordu. Oturduğu semtte komünistler tarafından tuzağa düşürülmüştü. Polis ve askerlerle çatışan komünist militanların arasında kalmıştı. Bu arada bir askerimiz şehit olmuştu. Askerimizi vuran meçhul kalmıştı. Bu çatışmada arada kalan İsmet Şahin’de olayın sorumluları arasında emniyete alınmıştı.

Bu fırsatı kaçırmayan komünistler; İsmet Şahin bizdendir, askeri o vurdu diyerek iftira atmış ve Ülküdaşımız bu ağır zan altında kalmıştı.

İsmet Ülküdaşımıza en ağır gelen şey; Bir Türk askerini vurmakla itham edilmesiydi. Hiçbir zaman bunu kabul etmedi. Ne acıdır ki İsmet Şahin bu ağır iftiranın neticesinde 20 Ağustos 1981’de idam edilecekti.

FİKRİ ARIKAN’IN ŞEHADETİ: Çorum’un Alaca kazasından olup 32 yaşındaydı. Ankara Türközü Bademlidere semtinde oturuyordu. Ankara’da cereyan eden bir takım olaylara karıştığı iddiasıyla tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevi’ne kapatılmıştı. Yargılandığı 12 Eylül mahkemelerinde “idam”ına karar verildi. 27 Mart 1982 günü, sabahın ilk saatlerinde Mamak Cezaevi’nde asılarak şehit edildi. Cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

CENGİZ BAKTEMUR’UN ŞEHADETİ: Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat köyünden olup 20 yaşındaydı. Ailece, Doğanşehir'de Yeni Belediye Garajı'nın yakınında oturuyorlardı. Liseyi yeni bitirmişti. Doğanşehir'de meydana gelen bir olaya adı karıştığı için tutuklanıp cezaevine kapatıldı ve 12 Eylül Mahkemeleri'nde yargılanarak idama mahkum edildi. 2 Mayıs 1982 günü sabahı Elazığ kapalı Cezaevi'nde asılarak şehit edildi.

ALİ BÜLENT ORKAN’IN ŞEHADETİ: Aslen Bolu Mudurnu’lu olan Ali Bülent Orkan, Ankara’nın Etlik-Aşağı Eğlence semtinde oturuyordu. İncirli Lisesi’nde gece bölümü öğrencisiydi. 1980 öncesi meydana gelen bazı olaylardan dolayı yargılandığı 12 Eylül mahkemelerinde idam cezasına çarptırıldı. Kapatıldığı Mamak Askeri Cezaevi’ndeki ölüm hücresinden sabaha karşı alınarak götürüldüğü Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’nin infaz bahçesinde 13 Ağustos 1982 günü, sabaha karşı asılarak şehit edildi.

AHMET KERSE’NİN ŞEHADETİ: Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Hacar (Yeşildere) köyündendi. Gaziantep Eğitim Enstitüsü’nde okuyordu. 1980 yılı Şubat ayında, polisler tarafından Kilis’te yakalanarak gözaltına alınıp bir ay süreyle işkence yapıldı. Çıkarıldığı 12 Eylül mahkemelerinde, bütün şahitlerin, aleyhine ifade vermedikleri için tutuklandıkları bir yargılamadan sonra, 8 Temmuz 1981 tarihinde idam cezasına mahkum edildi. 25 yaşındayken, tutuklu bulunduğu Gaziantep Cezaevi’nin infaz bahçesinde 31.01.1983 tarihinde sabaha karşı asılarak şehit edildi

HALİL ESENDAĞ’IN ŞEHADETİ: Manisa'nın Gözlet köyündendi. 21 yaşında olup evliydi. Bir takım olaylara karıştığı iddiasıyla polisler tarafından yakalandı. Tutuklandıktan kısa bir süre sonra, 12 Eylül Mahkemeleri tarafından mahkum edildi. 3 Haziran tarihinde, hakkındaki idam cezasını sabaha karşı infaz edildiğine dair Radyo ve TV'den yayın yapılmasına rağmen, polisler tarafından cezaevinden alınıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada, "itiraf" etmesi için iki gün boyunca akıl almaz işkenceler yapıldı ve 5 Haziran 1983 günü Buca Cezaevi'ne geri getirilip, sabahın ilk saatlerinde asılarak şehit edildi.

SELÇUK DURACIK’IN ŞEHADETİ: 22 yaşındaydı. Ailece, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oturuyordu. Polisler tarafından arandığını öğrenince kendiliğinden giderek emniyete teslim olmuş fakat, yargılandığı 12 Eylül adaleti dağıtan İzmir 2. No’lu Askeri Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırılmıştı. 5 Haziran 1983'de Buca Kapalı Cezaevi'nde sabaha karşı asılarak şehit edildi.