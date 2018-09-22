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13 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Aralık 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 13 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
13 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 13 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 13 Aralık 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.12.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 13.12.2019 13:00:00
Detay: Polatlı ilçesi cumhuriyet mahhalesi özlem sokkakta oluşan su şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: cumhuriyet mahhalesi tamamı

  • ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.12.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.12.2019 14:15:00
Detay: BEYTEPE MAHALLESİ 1729/1 SOKAKTA ANİ OLUŞAN BORU PATLAMASINDAN KAYNAKLI KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BEYTEPE MAHALLESİ 1727 SK1729/1SK 1729SK 1730SK 1731SK (GÜNEYCE VİLLALARI SİTESİ TAMAMI) VE YAKIN ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR.

  • MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.12.2019 09:10:00
Tamir Tarihi: 13.12.2019 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi mutlu mahallesi 723 sokak içinde 100 lük duktil boru içmesuyu şebeke hattı boru arızasından dolayı 12.00a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Mutlu mahallesi üst kotları

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