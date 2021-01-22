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14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan TIR şoförlerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 14 yaşındaki B.E., trafikte babası S.E. ile tartışan 2 TIR şoförüne, otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla ateş açtı.
14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan TIR şoförlerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 12.00 sıralarında, Çay ilçesi eski hal kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Konya yönüne giden aynı firmaya ait iki TIR şoförü ile otomobil sürücüsü S.E. arasında, 'hatalı sollama' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma devam ederken S.E.’nin oğlu B.E., otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla, TIR şoförlerine art arda ateş açtı.

ŞOFÖRLERDEN BİRİ ÖLDÜ

S.E. ile oğlu otomobile binip uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, TIR şoförü Sinan Sarıkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. A.K. ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sarıkaya'nın cenazesi ise Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAVŞAKTA JANDARMA YAKALADI

Emniyet güçleri, kaçan baba ile oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. S.E. ile B.E'nin bulunduğu otomobil, Çay'ın Akkonak Kavşağı'nda jandarma tarafından durduruldu. Gözaltına alınan S.E. ile oğlu, polis ekiplerine teslim edildi. Yapılan aramada, suç aleti tabanca bulunamayınca ekipler, olayın meydana geldiği alanda arama çalışması başlattı.

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