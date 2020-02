15 yıldır çözülemeyen sorun

Mamak Hürel Mahallesi 9. Sokak’taki binaların kanalizasyon sorunu 15 yılı aşkın bir süredir çözüm bekliyor.

Sokaktaki eski kanalizasyon hattı ihtiyacı karşılamıyor, sürekli sorun çıkarıyor. Buna karşın yenilenmesi hep bir takım bürokratik engellere takılıyor. Evlerini lağım kokusu sardığını ve bazı zamanlar pis suyun bastığını söyleyen mahalleli, ASKİ’yi göreve çağırıyor.

Mamak Hürel Mahallesi 9. Sokak’ta, yaklaşık 15 yıldır kanalizasyon sorunu yaşanıyor. Sokak’taki toplam 8 binanın atık su giderinin bağlı olduğu kanalizasyon hattı, gecekondular döneminden kaldığı ve çok eski olduğunu için artık ihtiyaca cevap veremiyor.

Bölgedeki yeni yapılaşmanın ardından bina temelleri ve kanalizasyon hattı arasında oluşan yükseklik farkı da eklenince binalardaki atık suların tahliyesi zorlaşıyor. Mahalleli, şikâyet üzerine ASKİ’nin geçtiğimiz aylarda sokakta kanalizasyon çalışması yaptığını; ancak yeteri kadar derinliğe inmediği için kanalizasyon sorunlarının devam ettiğini söylüyor. Evlerini lağım kokusu sardığını ve bazı zamanlar pis suyun bastığını söyleyen mahalleli, ASKİ’yi göreve çağırıyor.

160 AİLE MAĞDUR

2006’dan beri çözülemeyen kanalizasyon sorunu ile ilgili gazetemize konuşan Hürel Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik, “9. Sokak’ta yıllardır süregelen bir kanalizasyon sorunu var. Benden önceki muhtar Mehmet Şahin tarafından ASKİ’ye gerekli müracaatlar yapıldı. ASKİ geldi burada bir çalışma yaptı; ancak hiçbir sonuç alınamadı. Evlerin giderleri sağlıklı çalışmıyor. Vatandaşların evlerine pis su basıyor, kötü koku yayılıyor. Kanalizasyon çekmediği zaman vidanjör çağırıyoruz. 160’a yakın aile mağdur” dedi.

“ASKİ’Yİ YILLAR ÖNCE UYARDIK”

Bina sakini aynı zamanda müteahhit olan Ayper Keklik ise şunları söyledi: “2000’li yılların başına kadar burası gecekondu mahallesiydi. Betonarme binalar yapılmasına belediye ruhsat verdi, binalar yapılmaya başlandı. ASKİ, bu binalara gecekonduların kanal hattını gösterdi. Biz ASKİ’yi o yıllarda uyararak ‘Burada 30’luk büz var ve bu dolu çalışıyor yani yetersiz’ dedik. Hattın bu binaları kaldırmayacağı belliydi”

“DERİN BİR KANALİZASYON HATTI GEREKİYOR”

“9. Sokak’ta binalar sırayla yapıldı. Metrelerce yükseklikte dolgular atıldı. Bunun sonucunda kanal taşımaz hale geldi. 2006’dan beri bu problem devam ediyor. ASKİ, zamanında bu soruna müdahale etmedi. Geçtiğimiz aylarda buraya sıfırdan bir hat attılar eksi 3,5 metreye kadar indiler. Ancak çoğu binanın bu hatta bağlanacak durumu yok; çünkü hat yukarıda binalardaki çoğu daireler kot olarak aşağıda kaldı. Hattın daha derine inmesi gerekiyor yoksa problem çözülmez”

“ESKİ HAT HER AN İŞLEMEZ HALE GELEBİLİR”

“Eski hat şu an kör, topal taşıyor. Ama çalışmayacak duruma gelmesi çok yakın. Her bina belli aralıklarla vidanjör çağırmak zorunda kalıyor. Yeni hat işlem görmüyor kot farkından dolayı”

“ASKİ RUHSAT VERDİ…”

“ASKİ bu binalar yapılırken ruhsatı verdi ve bağlantıları yaptırdı. Onun için bu sorun ASKİ’nin kabahati. Müteahhitlik bir şey de yok; çünkü ruhsatı ASKİ verir ve ‘Sen buradan çıkacaksın, bu hatta bağlanacaksın’ der. Oradaki hattı müteahhittin sorgulama şansı yok”

“İKİNCİ BİR RUHSAT PARASI İSTENİYOR” İDDİASI

“Biz bu binaları yaparken kanal ruhsat ücretlerini ödedik, şimdi bu yeni yapılan; ancak ihtiyaca cevap vermeyen hatta bağlanırken ekstradan ruhsat çıkarmamızı istiyorlar. Bu bina sakinleri için büyük bir külfet. Devlette bir süreklilik vardır, Zamanında ASKİ buna ruhsat verdiyse sorunu da çözmeli. Zamanında müdahale etseydi bu olmazdı. Herkes mağdur biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’tan bu konuya el atmasını ve sorunumuzun çözülmesini talep ediyoruz”

“MİSAFİR GELMEZ OLDU”

“Kaç yıldır devam eden bu kanalizasyon sorunumuz nedeniyle evlerimize girmekte zorlanıyoruz. Lağım kokusu evleri sarıyor, pis su basıyor. Yakınlarımızı ağırlayamıyoruz; kokudan kimse gelmez oldu.”

