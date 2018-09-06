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2020 Diyanet, Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi

2020 üç aylar ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan ayı ne zaman? 2019 Regaip Kandili, 2020 Miraç Kandili, 2020 Berat Kandili, 2020 Mevlid Kandili, 2020 Kadir gecesi hangi gün? diye merak ediliyor. 2020 Dini Günler Listesi, Takvimi...
2020 Diyanet, Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi

2019 üç aylar başlangıcı ne zaman? 2019 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2019 Regaip Kandili hangi gün, 2019 Miraç Kandili hangi gün, 2019 Berat Kandili hangi gün, 2019 Mevlid Kandili hangi gün, 2019 Kadir gecesi hangi gün? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman? Diyanet dini günler 2019...

Vatandaşlar 2019 yılında dini günler ne zaman? diye merak ediyor. İşte Diyanet'in resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre: 

                                                     2019 DİNİ GÜNLER LİSTESİ, TAKVİMİ

 

            DİNİ GÜN                                           MİLADİ TARİH                                                HİCRİ TARİH

Regaib Kandili

27 Şubat 2020 Perşembe

3 Receb 1441

Üç Ayların Başlangıcı

25 Şubat 2020 Salı

1 Receb 1441

Miraç Kandili

21 Mart 2020 Cumartesi

26 Receb 1441

Berat Kandili

07 Nisan 2020 Salı

14 Şaban 1441

Ramazan Başlangıcı

24 Nisan 2020 Cuma

1 Ramazan 1441

Kadir Gecesi

19 Mayıs 2020 Salı

26 Ramazan 1441

Arefe

23 Mayıs 2020 Cumaertesi

30 Ramazan 1441

Ramazan Bayramı (1.Gün)

24 Mayıs 2020 Pazar

1 Şevval 1441

Ramazan Bayramı (2.Gün)

25 Mayıs 2020 Pazartesi

2 Şevval 1441

Ramazan Bayramı (3.Gün)

26 Mayıs 2020 Salı

3 Şevval 1441

Arefe

30 Temmuz 2020 Perşembe

9 Zilhicce 1441

Kurban Bayramı (1.Gün)

31 Temmuz 2020 Cuma

10 Zilhicce 1441

Kurban Bayramı (2.Gün)

1 Ağustos 2020 Cumartesi

11 Zilhicce 1441

Kurban Bayramı (3.Gün)

2 Ağustos 2020 Pazar

12 Zilhicce 1441

Kurban Bayramı (4.Gün)

3 Ağustos 2020 Pazartesi

13 Zilhicce 1441

Hicri Yılbaşı

20 Ağustos 2020 Perşembe

1 Muharrem 1442

Aşure Günü

29 Eylül 2020 Cumartesi

10 Muharrem 1442

Mevlid Kandili

28 Ekim 2020 Çarşamba

11 R.evvel 1442

 

 

 Miraç Kandili, Miraç ne demektir? Miraç Gecesi’nin önemi nedir?

Miraç: merdiven demektir. Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recep’in 27. Gecesidir. İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde Miraç bildirilmektedir.

Peygamber efendimiz, bir anda cenneti ve cehennemi gezip gelmiş ve akıl erdirememiştir.

 

 Kadir Gecesi, Kadir Gecesi’nde ne oldu? Kadir Gecesinin Anlam ve Önemi Nedir? 

Kur’an-ı Kerim Peygamber efendimize bu gece inmeye başlamıştır. Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ‘azamet ve şeref’ demektir. Kadir Suresi’nde Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirildiğinden, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi’nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.

Kadir gecesi, yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olarak gönderdiği Kur'an’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Bu geceyi ibadetle geçirenin geçmiş günahları affedilir. Edilen hiçbir dua geri çevrilmez. Hava ne soğuk, ne sıcaktır. Kadir gecesinde köpek sesi duyulmadığı, havanın açık ve bulutsuz olduğu rivayet edilir. Kadir gecesi'nde Cebrail başta olmak üzere tüm melekler yer yüzüne iner. İnsanlarla melekler arasında engel kalmaz.

Ramazan ayı'nın 27. gecesi olduğu düşünülse de hangi gün olduğu kesin olarak bilinmemektedir ve Peygamber efendimiz Kadir Gecesi'ni Ramazan ayı'nın son 10 günü arayınız diye buyurmuştur.

 

 Berat Kandili,  Berat Kandili Nedir, Önemi Nedir? Şaban Ayı..

Şaban ayı'nın 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. Berat Kandili'nde af dileyen olursa affedilir, sıkıntıya düşüp de kurtuluş isteyen olursa kurtuluş verilir.

Bu gece mübarek ve feyizli bir gecedir. Kulların günahlarının affedilmesi ve temize çıkmaları sebebi ile 'Beraet' denilmiştir.. Günümüzde Berat olarak söylenir. Berat, bir zorluktan kurtulmak anlamındadır. Bu günün gündüzünü oruçlu geçirmek güzeldir. 

  • Her önemli iş bu gecede ayırt edilir,
  • O gecedeki ibadetin önemi büyüktür,
  • İlahi rahmet yayılır,
  • Mağfiret gecesidir,
  • O gece Peygamber efendimize şefaat hakkının tamamı verilmiştir. 

 

 Regaip Kandili, Regaip ne demektir? Regaip Kandili'nin Anlam ve Önemi Nedir? Recep Ayı..

Hicri takvime göre Recep ayı'nın ilk perşembesini cuma gününe bağlayan gecesi Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır.

Nihat Hatipoğlu'na göre "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.  Bu geceye ismini melekler vermiştir.

Her cuma kıymetlidir ama bu iki kıymetli gece aynı güne denk gelince daha kıymetlidir. Bugün kılınan namaz, tutulan oruç, verilen sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Regaip gecesi'nde kuranı kerim okuyan, oruç tutan, tesbih çeken kişiler çok sevap kazanır. Recep ayında oruç tutmak çok faziletlidir. Peygamber efendimizin Ramazan ayı'ndan sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep ayı'dır. 

Her kim Recep ayı'nın ilk günü Allah için oruç tutarsa cenneti kesinleştirir. Ortasından veya son günü tutarsa Allah onu tüm tanıdıklarına şefaatçi kılar.

Her kim Recep ayı'nın ilk perşembesi oruç tutarsa, onu cennete koyması Allah üzerine hak olmuştur.

 

Mevlid Kandili, Mevlid ne demektir, Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi Nedir?

Bu gece sevgili sultanın Allah nebisinin, sonsuzluk peygamberinin, insanlığın en çıkmaza düştüğü, en daraldığı yerde alemlere rahmet gibi doğan, dünyaya ışık veren peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günüdür.

Mevlid, doğum anlamına gelmektedir.

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