Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? aşure nasıl yapılır? Muharrem ayında ne ibadeti yapılır?

Muharrem ayının 10. günü idrak edilen ve 365 günlük takvime göre her sene günü değişen Aşure günü Eylül ayının kaçına denk geleceği büyük konusu oldu.

Müslümanlar Aşure gününün gelecek olmasıyla birlikte merakla bu mübarek günde hangi ibadetlerin yerine getirilmesi ve hangi duaların okunması gerektiğine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunu hayırlara vesile olması ve yüce Allahın rızasına kazanmak için uygulamak üzere araştırmalara başladı. Öte yandan Muharrem ayı içerisindeki en önemli günlerden biri olan Aşure Günü'nün ne zaman olduğu da sorgulanıyor.

2022 - AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam aleminde Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı sevinci yaşanıyor. Bu ayın en özel günlerinden biri olan Aşure günü ise Muharrem ayının 10. günü yani 8 Ağustos 2022 yılı pazartesi gününe denk geliyor.

İşte 2022 Muharrem ayı ile ilgili tarihler:

1 Muharrem - 2022: 30 Temmuz 2022 Cumartesi

10 Muharrem - 2022: 8 Ağustos 2022 Pazartesi

Hicri yılbaşı - 2022: 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 2022: 8 Ağustos 2022 Pazartesi

AŞURE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?

1-Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Aşure günü oruç tutanın, bir yıl­lık günahları affolur. [Müslim, Tir­mizi, İ. Ahmed, Taberani]

Aşure günü oruç tutan o yıl tuta­madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhale­fet edin. [İ .Ahmed]

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, me­lekler, peygamberler, şehidler ve sa-lihlerin ibadetleri kadar sevaba kavu­şur. [Şir'a]

Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

2- Sıla-i rahim yapmalı.

Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

3- İlim öğrenmeli!

Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] oku­malıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

4- Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir.

Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyurul­du. (Hakim)

5- Çok selam vermeli.

Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha­dis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

7-Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı

10 defa şu dua okunur: ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

10- Namaz Kılınmalı

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktin­de 2 rek'at namaz kılınır.

Sadaka vermek sünnettir, iba­dettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre ka­dar sadaka ve­ren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyu­ruldu. (Şir'a)

MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

Aşura gününde ayrıca Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 70 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır...

EN LEZZETLİ VE EN YENİ AŞURE TARİFİ

Malzemeler (20 kase)

2 su bardağı buğday (1 parmak eksik)

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

15 adet kuru incir

Yarım çay bardağı kuş üzümü

2 adet portakalın kabuğu (rendelenmiş)

3.5 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Üzeri için

1 su bardağı fındık

15 adet ceviz

1 adet nar

Tarçın

Antep fıstığı

Yapılışı

1 gece önceden kara buğday ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslatıyoruz.

Nohuda tuz ilave edip sıcak suda biraz beklettikten sonra duyu değiştirip 1 saat kadar haşlayalım.

Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika haşlıyoruz ve nohudu ayrı tencerelerde haşlıyoruz.

İncirleri küçük küçük doğrayıp haşlayalım ve suyunu süzelim. Kuş üzümlerini de 5 dakika kaynatalım ve onunda suyunu süzelim.

Kayısıları küçük küçük doğrayıp 2 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz)

Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzelim.

Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyalım.

İçine 7 su bardağı suyu ilave edelim ve 30 dakika haşlayalım. (kendi düdüklümüzün pişirme süresi farklı olabilir)

Düdüklü tencerede haşlanan malzemeleri tencereye boşaltalım.

Sonra tekrar 7 su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatalım.

Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatalım.

Aşuremiz toplamda 35 dakika kaynadıktan sonra suyuyla birlikte kayısıları ilave edelim.

Aşurenin kaynama süresi 50 dakika olduğunda sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştıralım.

Kaynama süresi 1 saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alalım.

Üzerlerini ceviz, nar, fındık, tarçın ve antep fıstığı ile süsleyip servis yapalım.

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