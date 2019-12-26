2020 yılında görüşürüz

5 Ocak 2017 tarihinde ilk yazımı yazdığım gazetemizde bugün 2019 yılına ait son yazımı kaleme aldım. Abdulkerim SOLAK kardeşiniz, abiniz olarak her zaman bana verilen değere layık olmaya çalıştım ve elimden geldiğince sizlere yeni yazılar ulaştırmaya çalıştım.

2019 yılında yeri geldi gerildiğimiz, yeri geldi üzüldüğümüz ve yeri geldi mutlu olduğumuz anlarımız oldu. Henüz 21 yaşında bir gencim. Ancak yazdığım yazılarımın sadece Ankara çevresinde değil, Türkiye genelinde okunduğunu biliyorum. Gün geçirdikçe başarılarıma yenilerini eklemeye çalışıyorum. İnşallah 2020 yılında yeni yazılarımla, yeni hayallerimle, yeni hedeflerimle sizlerle olmaya devam edeceğim.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşamaya devam ediyorum ancak Ankara'nın hemen her kesiminde yaşanan sorunu dile getirmekten çekinmedim. Gerek Cumhurbaşkanlığı, gerekse ilçe belediyeleriyle yaptığım görüşmeler sayesinde Ankara'nın sorunlarının çözülmesi noktasında elimden gelen çabayı gösterdim. Çünkü bir yazardan ziyade Ankara'nın vatandaşı olarak görevimi yerine getirme sorumluluğunu üstlendim.

Gazete İlk Sayfa ailesi olarak 2020 yılında bol ödül alacağımız, yazarlarımız ve editörlerimiz sayesinde bol yazılar yayınlayacağımız bir dönem olmasını diliyorum. 2020 yılında Ankara'nın sorunlarını yazar ve okur olarak beraber çözeceğimiz bir dönem olmasını talep ediyorum. Sorunların dile getirilmesinden kimsenin çekinmesine gerek yok. Ankara'nın güzel günler göreceği ümidiyle her birimizin elinden gelen çabayı göstermesini talep ediyorum.

Gazetemiz ve okurlarımız olarak sizlerle sadece 2020 yılına kadar değil, 2050 yılı ve ömrüm yettiğince ileri yıllara kadar beraber olmayı istiyorum. Her hafta başka bir konuyu gündeme taşıdığım köşemde 2020 yılı içerisinde şehit ve savaşın az olmasını diliyorum. Türkiye'nin bütünlüğüne kimsenin zarar veremeyeceğini ifade ederek, dost ve kardeşlik bağlarımızın kuvvetlenmesi kapsamında mücadeleme devam edeceğimi belirtmek isterim. 2019 yılına ait son köşe yazım sizlerle. 2020 yılında yeni yazılarla görüşmek üzere. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Saygı ve minnetle…

