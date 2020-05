Korona önlemleri arasında bayramda da kısıtlamalar sürecek peki 2020'de Ramazan Bayramı Nasıl Geçecek?

İlk kez böyle bir Ramazan yaşadık. Her sene sevinçle karşıladığımız, kalabalık olmayan sofralarda iftar açmadığımız Ramazanlardan sonra oldukça sade bir Ramazan oldu hepimiz için. Koskoca 30 günün ardından yaşanan bir bayram sevincimiz vardı. Hemen ailenin büyüklerine ikramlıklar, hediyeler, küçüklere kıyafetler alınmak üzere çarşıya çıkılırdı.

Ardından tatlılar yapılırdı fakat ev ahalisi için değil. Gelen giden için özenilirdi. Ne de olsa bayram ziyareti olacaktır. Gelmeyen kalmayacaktır. Bunların ardından ailenin ufaklıkları ise yola çıkmak üzere hazırlıklara başlarlardı. Valizler doldurulur, tatil günleri hesaplanır ve ona göre mutluluklar çoğaltılırdı. Tüm kuzenler, akrabalar, büyükler, küçükler bir araya gelir ve bayram vesilesiyle kırık gönüller onarılır, küskünler barıştırılırdı...

2020'de ramazan bayramı nasıl geçecek?

Tüm bu coşku ve hengamenin ardından bu sene, 2020'nin Korona günlerinde bir Ramazan Bayramı bilmem ki nasıl geçecek? Mutlu etmeye alışmış bir millet olarak büyüklerimizi görüntüler, aramalar, mesajlar ile ne kadar sevindirebileceğiz kim bilir? Tatlıları kim yiyecek? Gerçi çoğu büyüğümüzü ve küçüklerin hevesi kalmadığı için tatlıları da ikinci plana atmışlardır çoktan.

"Buna da şükür" diyebiliyor muyuz?

Bunları düşünüp yazıya geçirmek bile oldukça lüks geliyor insana. Çünkü şükür diyorsun en azından sevdiklerim hayatta. Ya da kıl payı atlattık bu hastalığı. Veya şükür ki az bir ölüm vakasıyla ailemiz kurtuldu. Daha büyük kayıplar da verilebilirdi. Hani olur ya her zaman şükredebileceğimiz bir şeylerin olduğu gerçeği. İşte bu gerçeğe sarılmanın en güzel vaktidir şimdi. Belki evlerimizde kalarak bayramlarımızı geçireceğiz. Belki daha az tatlı yapacağız. Ama ne olursa olsun bu hüzne ve strese kapılıp yuvalarımızı bayramsız bırakmayalım.

EN ÇOK BU BAYRAMDA SAKLAYALIM HÜZÜNLERİMİZİ VE DESTEK OLALIM SEVDİKLERİMİZE

Her bayram yaptığımız ritüelleri yuvamızda çekirdek ailemizle de yapalım. Kalkalım erkenden. Namazlarımızı kılalım. Erkenden şen şakrak tüm aile kahvaltı sofrasında buluşalım. Özenle hazırlanan kahvaltı ile Ramazanı en güzel şekilde uğurlayalım. Özlemlerimizi içimizde saklayarak, mübarek Ramazana göstermeyerek mutluca yaşayalım bayramımızı. Özenle giyinelim. Şerkerlerimizi, kolonyalarımızı hazır edelim büfede, vitrinde. Arayalım tüm sevdiklerimizi sırasıyla. En güler yüzlü halimizle yaşlılarımıza, büyüklerimize moral olarak, enerji ve güç vererek yaşayalım bayramlarımızı. Her zamanda, her ne olursa olsun mutlaka iyi bir şeyler yaşamak için sebeplerimiz vardır, olmalıdır. Çünkü bizlere yakışanda ancak budur...

YUSUF SAĞLAM / İLKSAYFA