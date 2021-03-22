22 Mart Dünya Su Günü

Yaşamımızın kaynağı olan suyun günü bugün. Var olmamız için gereken temel besin olan suyun günü bugün. Öyle sıradan bir gün değil bu. Ne sevgililer günü, ne yılbaşı, ne doğum günü. Bunlar kadar sıradan bir gün değil. Suyun değerini anlatamayacak kadar önemli bir gün.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ 1993’te 22 Mart’ı Dünya Su günü olarak kabul etti. Nasıl mı oldu bu süreç;

Teklif ilk kez, 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCED) gündeme getirildi. 1993’ten itibaren katılım her yıl katlanarak arttı; halk, desteklerini göstermek amacıyla gün boyu muslukları açmamaya teşvik edildi. Anlaşılıyor ve de görülüyor ki zamanla teşvikler karşılıklarını alma konusunda giderek önem kaybetmiştir. Şimdi ise böyle bir günün varlığından bile bihaber kesim de yok değil. Çünkü bizler için bir sevgililer, bir yılbaşı günü daha büyük önem arz etmekte. Suyun bir günü olduğundan bile haberimiz bulunmamakta. Ama zamanında insanlar düşünmüş ve bu günü Dünya Su Günü ilan etmiş. Suyun önemini vurgulamış, su israfına karşı teşviklerle halka öncülük etmiştir. Su canlılar için yadsınamaz bir nimet. Suya sahip olan kesim olamayan insanları görerek şükretmeli ve suyunun değerini bilmeli. Susuzluk gibi bir sorun yaşanan Dünya'da, varlığını artı bilip yokluğunu düşünmemek olmaz. Var da yok da bizler için var. Her konuda bilinçli bireyler olabilmeyi başardıysak su konusunda da aynı azmi göstermeliyiz. Çünkü içme suyumuz yerine konulamayacak ölçüde başı çekmekte. Şimdi biraz da içme suyu hakkında bilinmesi gerekenlerden bahsedelim;

İYİ BİR İÇME SUYUNUN 11 ÖZELLİĞİ

– Hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir.

– Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır.

– Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır.

– Yeterli derecede yumuşak olmalıdır.

– Hidrojen sülfür, demir ve mangan gibi elementleri ihtiva etmemelidir.

– Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir; arsenik, kadmiyum, krom, selenyum, kurşun, cıva gibi. Bunun yanında baryum, nitrat, florür, radyoaktif maddeler, amonyum, klorür gibi maddeler sınır değerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan maddelerdir.

– Nitrit, amonyak bulunmamalıdır. Bunlar, suyun organik maddelerle kirlendiğini gösterir. Nitrat ise kirlenmenin aşırı düzeylere yükseldiğini gösterir. Bu maddelerin içme suyunda bulunmaları tehlikelidir. Hele çocuklar için daha tehlikelidir.

– Suda 200 miligramdan fazla klorür bulunması kirlenme işareti sayılabilir.

– Flour 1 litrede 1 miligramdan az, 2 miligramdan fazla olmamalıdır.

– Demir 1 litrede 1-2 miligram bulunmalıdır.

– Suya sertlik veren en önemli maddeler kalsiyum, magnezyum ve klorür bileşikleridir.