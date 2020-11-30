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241 komando, dualarla Suriye’ye uğurlandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı’nda görevli 241 komando, 'Barış Gücü Harekâtı' kapsamında, Suriye’nin El Bab kentine dualarla uğurlandı.
241 komando, dualarla Suriye’ye uğurlandı

Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı’nda düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile komandoların aileleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok ülkede olduğu gibi Suriye’de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Ecdadımız geçmişte içinde bulunduğumuz ortamdan çok daha zor ve ağır şartlarda milletimizin istiklalini koruyup bu cennet vatanı bize nasıl emanet ettiyse, biz de bugün şanlı bayrağımız semada ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız ve bu kutsal mücadeleyi inanıyoruz ki kazanacağız. Yürüttüğümüz mücadelenin, vatan topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruma, bayrağımızı ve ezanımız yaşatma, geleceğimize sahip çıkma mücadelesi olduğunu, işte karşımızda duran gurur verici bu tabloda görmekteyiz. Sınırlarımızda yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte, bizler birbirimize kenetlendiğimiz sürece, Allah’ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur" dedi. 

Vali Mahmut Çuhadar ise 241 komandoyu Suriye'nin El Bab kentine uğurladıklarını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülkedir. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gidiyorsunuz. Sizler Suriye’de annesiz-babasız kalmış çocukların, yetimlerin, öksüzlerin övünç kaynağı ve beklediği şanlı askerlersiniz. Kahraman ordumuzun Suriye’de yazdığı destanlar şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı. Bizim hilalimiz, mazluma umut, zalime ise kahredicidir. Kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyaya bugün 241 kahramanımızı gözlerinde azim, cesaret ve kararlılıkla gönderiyoruz. İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizleri yine burada coşkuyla karşılarız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurban kesildi ve Komando Marşı okundu. Duygusal anların yaşandığı törende aileleriyle vedalaşan komandolar, İl Müftüsü Mehmet Taşçı’nın yaptığı dua sonrası Mehter Marşı eşliğinde Suriye’ye uğurlandı.

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