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25 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 25 Haziran 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
25 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 25 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 25 Haziran 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

25 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • BALA su kesintisi

Arıza Tarihi: 25.06.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 25.06.2019 19:30:00
Detay: ana boru arızası
Etkilenen Yerler: Bala büyükbıyık mah küçükbıyık mah kışlaya yaylası ve hacı Abdullah yaylası

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