AŞTİ’nin yanında yer alan “30 Ağustos Zafer Parkı” Başkentlilerin en uğrak buluşma noktası oldu. Haftanın 7 günü spordan pikniğe kadar birçok aktiviteye katılan Ankaralılar, temiz havanın keyfini çıkarıyor.

Üç şerit halinde bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolunun yanı sıra yürüyüş ve koşu yollarının da yer aldığı parkta, her yaş grubuna hitap eden bisikletler Büyükşehir Belediyesinden uygun fiyatla kiralanabiliyor.



7’den 70’e tüm vatandaşlar kendi bisikletleri dışında kiralık bisiklet hizmetiyle de hafta içi ve hafta sonları parkta keyifli vakit geçirme imkanı bulurken, son dönemde parkta da bisiklet kullanımının arttığına dikkat çeken ANFA sorumlusu Türker Taner, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bisiklet kiralama hizmeti verilmesini sağladı. ANFA olarak yarım saati 3 TL, 1 saati 6 TL'den herhangi bir kar amacı güdülmeden vatandaşlarımıza hafta içi 12.00-21.00 saatleri arası, hafta sonu da 08.00-22.00 saatleri arasında kiralık bisiklet hizmeti veriyoruz” dedi.

OKSİJEN DEPOSU PARK YAZ KONSERLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Yaz aylarının gelmesiyle “Büyükşehir Parklarda” konser programlarına da ev sahipliği yapan ve her ilçeden ziyaretçi akınına uğrayan parkta, hem spor hem de piknik yapabildiklerini belirten Başkentliler düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Murat Turna: “30 Ağustos Zafer Parkı'na uzun zamandır geliyoruz. Özellikle çocuklar bisiklet parkuru ile yürüyüş alanlarında rahatlıkla hareket edebildiği ve oynayabildiği için çok güzel bir park. Biz de çayımızı demleyip, simidimizi alıp burada vakit geçiriyoruz. Geniş yeşil alanıyla huzurlu bir park. Ankara'nın içinde de böyle bir alana sahip olduğumuz için şanslıyız.”

-Aras Turna: “Burada sık sık bisiklet sürüyorum ve parkı çok beğeniyorum.”

-Fatmanur Duru: “Bu parka bir kere daha gelmiştim. Çok beğeniyorum bu parkı. Burada piknik yapıyoruz, arkadaşlarımızın doğum günlerini kutluyoruz.”

-Ömer Efe Karakaya: “Arkadaşımızın doğum gününü kutlamaya parka geldim. Top oynadık, koştuk. Böyle ağaçlık parkların olmasını istiyoruz. Ormanlarımız yanmamasını istiyoruz. Daha çok ağaç dikilsin istiyoruz.”

-Ahmet Emir Güngör: “Bu parkı çok seviyorum, her gün geliyorum. Ormanlarımızın yanmasını istemiyoruz. Ağaçlar dikilsin istiyoruz.”

-Emre Poyraz: “Burada ağaçlık alanda çok güzel eğlenebiliyoruz. Yeşil büyük bir nimet. Ankara halkı 30 Ağustos Zafer Parkı'nda eğleniyor.”

-Yiğit Saylan: “Parkı çok beğeniyorum. Doğum günümü burada kutluyoruz. Top oynuyoruz, bisiklete biniyoruz. Daha çok ağaç dikilmesini istiyoruz.”

-Veysel Güney: “Genelde Ahlatlıbel tarafına gidiyordum. Buraya ilk defa geldim. Çok temiz, çok sevdim.”

-Naci Olcay: “Ayrancı’dan geliyoruz. Eczacı olduğumuz için temizliğe çok önem veriyoruz. Bu parkı beğeniyorum. Her yer yeşillik, otoparkı da var. Burası ilk açıldığında hanıma ‘ben bir yer biliyorum oraya gidelim, çayımızı kahvemizi alır muhabbet ederiz’ demiştim. Sonra arkadaşlarımızla beraber gelmeye başladık.”

-Zuhal Olcay: “İlk defa geliyorum. Gayet güzel, hoşumuza gitti. Ağaçların arasında gölgede arkadaşlarımızla birlikte çayımızı içiyoruz.”

-Elif Güney: “Çok güzel, nezih bir park. Bize böyle bir park kazandırdığı için Mansur başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

-Habibe Aydemir: “Buraya Mamak'tan geliyorum. Arkadaşlarımla araştırdık nereye gidebiliriz diye. Ağaçlık olduğu için burayı tercih ettik. Burayı gerçekten çok beğendik. Daha fazla ağaç dikilmesini destekliyoruz.”

-Yasemin Bağcı: “Etimesgut'ta oturuyorum. O tarafta bu tarz parklar olmadığı için burayı tercih ettik. Çok memnun kaldık.”

-Çiğdem Oğuz Ataç: “Buraya Çayyolu'ndan geliyoruz. Çocuklarla gelebileceğimiz, temiz hava alabileceğimiz çok güzel bir park. Her fırsat bulduğumuzda geliyoruz.”

30 Ağustos Zafer Parkı’nda haftanın 6 günü 07.30-11.00 saatleri arasında ayrıca uzman beden eğitmenleri eşliğinde ücretsiz spor faaliyetleri düzenleniyor.