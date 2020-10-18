  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
SON DAKİKAİçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge
»

30 yıl sonra köyüne dönerek hayvancılık yapmaya başladı

İSTANBUL'da 30 yıl çalıştıktan sonra 3 çocuğu ve eşi ile birlikte Bartın’ın Hasankadı beldesindeki baba ocağına taşınan Recep Gökkurt (42), büyükbaş ve küçükbaş yetiştirmeye başladı.
30 yıl sonra köyüne dönerek hayvancılık yapmaya başladı

Recep Gökkurt, 30 yıl önce ayrıldığı Bartın'dan İstanbul’a giderek yerleşti. 1998 yılında tanıştığı Melek Gökkurt ile evlenen Recep Gökkurt, İstanbul Kağıthane’de 30 yıl boyunca tekstil atölyelerinde çalıştı ve terzilik yaptı. İstanbul’un stresinden uzaklaşmak ve kendisine yeni bir sayfa açmak isteyen Recep Bozkurt, Hasankadı Beldesi Şabankadı Mahallesi’nde yaşayan babası Yaşar Gökkurt’a ait 1 dönüm arazi üzerinde bulunan bahçeli eve eşi ve 3 çocuğuyla yerleşti.

ÇEVRESİNİN YARDIMIYLA AHIR YAPTIRDI

5 ay önce köyüne geri dönen Recep Gökkurt, çevresindekilerin yardımı ile evinin önünde 170 metrekarelik ahır yaptı. 21 büyükbaş ile 4 koyun alan Recep Gökkurt, hayvanları ve bahçesindeki meyve ağaçlarının bakımıyla uğraşmaya başladı. Evin bulunduğu yere 2 tane de yavru kangal köpeği alan Recep Gökkurt, yaklaşan kış ayı için evinin önünde kışlık yakacak odun hazırlamaya başladı. Sabahın erken saatinde kalkan Recep ve eşi Melek Gökkurt, hayvanların bakımını yaparak, ormanlık alana otlamaları için salıyor.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Köyde mutlu bir hayat sürdürdüklerini belirten Recep Gökkurt, "30 yıl önce İstanbul’a yerleştim. Ama her gün köyüme dönmek için can atıyordum. Köyümde yaşamayı çok istiyordum. Burada her şey organik. İstanbul’da tekstil fabrikalarında çalıştım, son olarak terzilik yaptıktan sonra artık 5 ay önce köyüme geri geldim. 30 yıl boyunca hep içim buruktu. İstanbul’da yaşamak çok zor, huzuru bulmak için köyüme geldim. Buradaki arkadaşlarım yardımıyla evimizin önüne bir ahır kurmama ve hayvancılık yapmama destek verdiler" dedi.

'AİLEME DAHA ÇOK VAKİT AYIRIYORUM'

Hayvancılığı severek yaptığını ifade eden Recep Gökkurt, "Her şey doğal ve organik, bu bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca hayvancılığı severek yapıyorum. Buraya geldikten sonra aileme ve çocuklarıma daha çok vakit ayırdığımı anladım. Bütün günümü ailemle ve hayvanlarımla uğraşmakla geçiyor. Bu benim için çok büyük bir mutluluk. İstanbul’da otururken, kendimize bile vakit ayıramıyorsunuz. Orası metropol şehir herkesi tanımanız mümkün değil ama burada herkesi tanıyorsunuz. Bu da bizim için büyük avantaj. Eğer İstanbul’dan dönmeyi isteyen insanlar varsa, mutlaka dönmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Silivri'de gök gürültü sağanak17 Ekim 2020 Cumartesi 17:00
  • Domaniç’te kayıp alzheimer hastası, 24 saat sonra bulundu17 Ekim 2020 Cumartesi 16:06
  • Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı17 Ekim 2020 Cumartesi 16:04
  • Sıcak hava balonları Kapadokya'ya renk katıyor17 Ekim 2020 Cumartesi 10:23
  • Freni boşalan kamyonet otomobile ve binaya çarparak durabildi16 Ekim 2020 Cuma 21:15
  • Damperi açık unutulan kamyon mermer bloklara çarptı, sürücü öldü16 Ekim 2020 Cuma 20:17
  • Markette çıkan yangın korkuttu, 6 kişi dumandan etkilendi16 Ekim 2020 Cuma 20:16
  • Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve kaybolan kişi için arama çalışması16 Ekim 2020 Cuma 19:19
  • Kastamonu'da orman yangını yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı16 Ekim 2020 Cuma 18:41
  • Kocaeli'de, bir evin mutfak kısmında çıkan yangını mahalleli söndürdü15 Ekim 2020 Perşembe 23:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti