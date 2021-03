36 yıldır metale şekil veriyor

Ankara’da 36 yıldır metal saca şekil veren Necati Gül, “Kapadokya'da çömlekçiler nasıl toprağa şekil veriyorsa biz de saca el emeğimizle öyle şekil veriyoruz, metal sıvama yapıyoruz” dedi.

Başkent sanayisinin kalbi olan Ostim’de uzun yıllardır faaliyet gösteren Gül Metal Sıvama işletmecisi Necati Gül, mesleğiyle ilgili gazetemize bilgiler verdi. 1984 yılında Siteler’de çırak olarak iş hayatına atıldığını anlatan Gül, “12 yaşındaydım Ankara sokaklarında iş arıyordum. Siteler’de iş için dükkan dükkan gezdim; ancak küçük olduğum için tam verimli çalışamayacağımı düşünerek işe almak istemediler. Orada metal sıvama işi yapan komşumuz ile karşılaştım, bana ‘yarın gel başla’ dedi. İşe girdikten sonra 21 yıl aynı yerde çalıştım. Firma el değiştirdi, ondan iki yıl sonra ayrılmak zorunda kaldım. 2013 yılında ise Ostim’de kendi işyerimi açtım” dedi.

METAL SACA ŞEKİL VERİYORLAR

Ankara’da 36 yıldır metal saca el emeğiyle şekil verdiğini kaydeden Gül, mesleğini şöyle tanıttı: “Kapadokya'da çömlekçiler nasıl toprağa şekil veriyorsa biz de saca el emeğimizle öyle şekil veriyoruz. Şekil verdiğimiz sacların kalıplarını tornacıda yaptırıyoruz sonra ona göre imalat gerçekleştiriyoruz. İşimiz tamamen metal sıvama. Sıvamanın çoğunluğunu siyah DKP sac olarak çalışıyoruz, müşterinin talebine göre malzeme değişiyor. Bizim yaptığımız çoğu işi makine dahi yapamıyor”

ÜRÜN YELPAZESİ OLDUKÇA GENİŞ

Necati Gül, meslekte yelpazenin geniş olduğunu ve artan talebe yetişemediklerini ifade ederek, “Ülkemizin her noktasında ve her alanda bizim elimizden çıkan ürünleri görmek mümkün. Bizde alan geniş. Biz saca şekil veriyoruz. Park -bahçe aydınlatmadan, havalandırmaya, iş makinesi yedek parçasından çöp kovasına, yüksek gerilim hatlarındaki küreden, çeşitli ev eşyasına kadar sacla ilişkili olan her şeyin üretimini yapıyoruz. Ürün yelpazemiz oldukça geniş. Ürünlerimiz yurt dışına da gidiyor” diye konuştu.

“ALTTAN ELEMAN YETİŞMİYOR, İLERİDE ARANILAN MESLEK OLACAK”

Meslekteki soruna dikkat çeken Gül şunları söyledi: “Eleman ve çırak bulmakta zorlanıyoruz. Arkadan çırak yetişmiyor. Çıraklık eğitim okullarında dahi bu meslek yok. İddia ediyorum ki bu iş 5 sene sonra aranılan meslek olacak.

12 bin dükkanın olduğu Ostim'de metal sıvama işiyle uğraşan 5- 6 dükkan var.

Bu mesleği yapan kimse aç kalmaz. Önceden iş için gelen olurdu şimdi iş için kapımızı çalan yok. Herkes rahat iş istiyor. Ülkede işsizlik yok iş beğenmemezlik var.”

“KALİTEYİ İLKE EDİNDİK”

Teslim ettiği ürünü temiz ve kaliteli bir şekilde vermeye dikkat ettiğini ve bunu kendisine ilke edindiğini belirten Gül, “Aldığımız bir işi kaliteli ve düzgün yapmayı öğrettiler bize ustalarımız; ben de yanımda çalışanlarıma aynı şeyi aktarıyorum. Bu nedenledir ki hamdolsun şimdiye kadar yaptığım hiçbir iş geri dönmedi. Her işin kaliteli yapılması taraftarıyım” sözlerini ekledi.



İŞVERENİM ANCAK İŞ ELBİSESİNİN İÇİNDE MUTLUYUM

36 yıldır yaptığı işini çok sevdiğini ve hala iş elbiselerini giyerek tezgahında saca şekil verdiğini söyleyen Gül, “İşimi çok seviyorum ve çok yorulmama rağmen işimi yapmaktan mutlu oluyorum. Eve gittiğimde erkenden uyuyorum ki sabah olsun da dükkanıma gideyim diye. Bir işverenim ancak işçi elbisesinin içinde mutluyum. Temiz elbiselerimi giyip masa başında oturduğum zaman rahatsız oluyorum” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-