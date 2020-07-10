4 aydır kapalı olan halı sahaların açılması için çağrı

Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut, salgından dolayı 4 aydır kapalı olan halı sahaların yeniden açılması için çağrıda bulunarak, “20 bin halı sahamız 4 aydır kapalı. Binlerce kişi evine ekmek götüremediği için zor durumda” dedi.

Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan halı sahaların yeniden açılmasına için gerekli izinlerin verilmesi çağrısında bulundu.

20 BİN HALI SAHA 4 AYDIR KAPALI

Türkiye genelinde 20 bin, Ankara’da ise 600’e yakın kayıtlı halı saha olduğunun bilgisini gazetemize veren Bulut, “Pandemi dolayısıyla 4 aydır halı sahalar kapalı. Normalleşme süreci içerisinde tüm spor merkezleri açılmasına, Türkiye’deki futbol müsabakalarının yapılmasına rağmen, halı sahalar hala kapalı. Buradan evine ekmek götüren on binlerce kişi artık geçimini sağlayamamakta” dedi.

KONTROLLÜ SPOR YAPILABİLİR

Halı saha tesislerinde tüm sağlık tedbirlerini alıp yeniden faaliyete geçmek istediklerini kaydeden Bulut, “İnsan sağlığı her şeyden önde gelir bunun bilincindeyiz. Spor tesisleri insanlara sağlık kazandıran yerlerdir. Sağlıksız insan halı sahalara gelmez zaten. Tesislerimiz de belirlenecek sağlık tedbirlerini alıp yeniden faaliyete geçmek için can atıyoruz” diye konuştu.

BİLİM KURULU’NA HALI SAHA ÖNERİSİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan halı sahaların açılması için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’na verdikleri bir öneriyle ilgili de bilgi veren Bulut, “HFF Pandemi Kurulu adında yeni bir yapının kurulmasını için öneride bulunduk. Eğer ki böyle bir kurula izin verilirse, maçlar doktor kontrolünde yapılabilecek. İkili temas olmadan da maçlar oynanabilecek” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-