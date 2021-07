5 ilçeye yeni bina 

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te itfaiye hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve daha hızlı hizmet verebilmek için yeni itfaiye istasyonları inşa ediyor.

Kent genelinde 46 itfaiye istasyonuyla yangından su taşkınlarına, depremden kurtarma faaliyetlerine kadar birçok olaya müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ekonomik ömrünü tamamlayan itfaiye istasyonları nedeniyle harekete geçti. Bu kapsamda Etimesgut, Haymana, Keçiören Bağlum, Akyurt ve Nallıhan ilçelerinde eskiyen itfaiye istasyonları yerine yeni itfaiye istasyonu yapım çalışmalarına başlandı.

YAVAŞ: “BİZİM İÇİN ÖNCELİK DAİMA HALKIMIZIN CANI VE SAĞLIĞI”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından ilçelerde doğal afet ve yangınlara daha hızlı mücadele edilebilmesi amacıyla itfaiye istasyonlarında başlayan iyileştirme çalışmaları sürerken bir yandan da yeni hizmet binaları inşa ediliyor.

Başkent’te altyapıdan üstyapıya kadar yapılan yatırımlara ilişkin Başkentlileri sık sık bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapımına başlanan yeni itfaiye binalarına ilişkin olarak sosyal medya hesapları üzerinden şu paylaşımda bulundu:

“Yangınlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek için 5 ilçemize yeni ve modern itfaiye istasyonları kuruyoruz. İstasyonların yapımını bu yıl içinde tamamlayacağız çünkü bizim için öncelik daima halkımızın canı ve sağlığı.”

2 bin 500 metrekare arsa içerisinde 650 metrekare inşaat alanına sahip olması planlanan Etimesgut İstasyonu ile 1100 metrekare inşaat alanına sahip olması planlanan Bağlum İstasyonu’nda kazı çalışmaları tamamlanırken, temel imalatları ise devam ediyor. 650 metrekare inşaat alanına sahip Haymana İstasyonu’nun kaba inşaatı ise tamamlanırken tesisat ve ince imalat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyurt ve Nallıhan’da da yer teslimi yapılan arsalarda istasyon inşaatına başlandı.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE İSTASYON SAYISI 46’DAN 51’E YÜKSELECEK

Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için çaba harcayan Ankara İtfaiyesi’nin olaylara daha hızlı müdahalede bulunmasını sağlayacak 5 yeni istasyon binasının inşaat çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Personelin her türlü ihtiyacının düşünüldüğü istasyon binalarında yemekhane, santral odası, kapalı otopark, itfaiye erlerinin istirahat edebileceği yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları da bulunuyor. 24 saat esasına göre çalışan itfaiye personelinin boş vakitlerini değerlendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de itfaiye binası ve çevresine çeşitli sportif alanlar yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi yer tespitlerinin yapılmasının ardından önümüzdeki süreçte itfaiye ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi amacıyla Temelli, Yenikent, İncek, Natoyolu ve Altındağ Karapürçek’te de yeni istasyon itfaiye istasyonlarının inşaatına başlayacak. Mevcut 46 istasyonla Başkent’te hizmet veren Ankara İtfaiyesi istasyon sayısını artırarak 51’e yükseltecek.