521 cam şişe çöp topladı - ELLERİNE SAĞLIK

Çevreci vatandaş Şenol Yurddaş Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar’dan çevreye atılmış tam 521 cam şişe çöp topladı. Yurddaş, belediye ekiplerine bu çöpleri imha etmeleri için teslim etti.

Keçiören’de yaşayan Şenol Yurddaş isimli çevreci bir vatandaşın köpeğinin ayağını geçtiğimiz yıl sokağa atılmış bir kırık çam şişesi kesti. Duruma tepki gösteren ve cam şişelerini toplamaya başlayan Yurddaş 2019 Ocak ayından bu yana sokak, park ve mesire alanlarından tam 521 çuval cam şişe topladı . Yurddaş’ın başvurusu üzerine Keçiören Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Pursaklar Belediyesi ve Mamak Belediyesi toplanan cam şişeleri alarak imha etti. Gazetemize konuşan Yurddaş, “Köpeğimin ayağı ciddi şekilde yaralandı. İnsanların doğayı kirletmelerine dikkat çekmek istedim ve şişe toplamaya başladım. Aileler çocuklarını çevreye karşı duyarlı yetiştirmeli” diye konuştu.

521 ÇUVAL ŞİŞE TOPLADIM

Emekli ve düzenli olarak doğa yürüyüşü yaptığını belirten Yurddaş köpeğinin ayağını şişe camın kesmesi üzerine toplamaya başladığını belirterek şunları söyledi:

“Ben düzenli olarak sabahları yürüyüş yaparım köpeklerimle beraber. Baktım yolların kenarlarında, ormanlık alanlarda alkol şişeleri vardı. Gördüm bu şişeleri hatta umarım köpeğin ayağını kesmez diyerek içimden geçirdim. Baktım sonradan köpeğimin ayağında ciddi bir cam kesik yarası var. 4 ay boyunca tedavi gördü. Sürekli gezdiğim ormanlık alanlarda, gördüğüm her yerde şişe toplamaya başladım. Keçiören, Pursaklar, Yenimahalle ve Mamak’tan topladım. 2019’un Ocak ayından itibaren pandemiye kadar bir senelik bir süreçte 521 çuval şişe topladım.”

EVİMİN ÖNÜNDE ŞİŞE ATMA KUTULARI VAR

“Un çuvalı, soğan çuvalı bulduğum her çuvalı doldurdum. Hata çoğu çuvalı kendi başıma kaldıramadığım anlar oldu. Ben şişeleri topladım daha sonra Keçiören Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Pursaklar Belediyesi ve Mamak Belediyesi ’ne durumu bildirdim. Onlar gelip aldılar. Şu an pandemiden dolayı ara verdim ama evimin önünde damacana şişelerini keserek içlerine şişe atılacağı şekilde tasarladım. Şu an elimde 6 damacana dolusu yine cam şişe var. “

DEVAMLI AĞAÇ DİKİYORUM

“Ben emekliyim ve avcılık sporuyla ilgileniyorum. Doğayla devamlı iç içeyim. Doğada insanların arkalarında yalnızca ayak izlerini bırakmasını istiyorum. Lakin insanlarımız çevreyi korumuyor. Bu konuda çok bilinçsizler. Şişe toplamanın yanı sıra ben devamlı ağaç dikiyorum. Bulduğum her noktaya hatta kapımın önündeki parka epey ağaç diktim. Fakat cam şişelerden dolayı geçtiğimiz günlerde burada yangın çıktı yetişkin pek çok ağaç yandı. Sonuç olarak yine bilinçsizlik doğaya zarar verdi. Bu eğitimleri çevre sevgisini, canlı sevgisini ailelerin çocuklarına erken yaşta vermesi gerekiyor. Bu dünya hepimizin.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA