55 bin nüfuslu Kahramankazan'da topyekûn yardım seferberliği

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında topyekûn bir yardım seferberliği başlattı.

Belediye, 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak 30 bin maske, 10 bin hijyen paketi, 6 bin gıda kolisi yardımında bulundu. Bu yardımlar ilçedeki esnaflardan temin edilirken, esnafın kasasına bu kapsamda toplamda 3,8 milyon TL girmiş oldu.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgını tehdidi daha Türkiye’de görülmemişken 15 Şubat’ta başlattığı dezenfekte teyakkuzunu hız kesmeden sürdürüyor. İlçeyi tepeden tırnağa dezenfekte eden belediye, mücadelenin sosyal yardım ve maske dağıtımı boyutunda da topyekûn bir seferberlik başlattı.

30 bin maske dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda, koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazı maske kullanımını artırmak için 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara ilk etapta ücretsiz olarak 30 bin maske dağıttı. İlçenin en kalabalık noktaları olan Salı Pazarı, belediye önü, Akıncı Mahallesi, Kahramankazan MTA Lisesi önü ve Sağlık Parkı girişinde kurduğu stantlarda bu maskeleri vatandaşlarla buluşturdu. Belediye ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma esnafı ile dolmuşçu esnafına da yolcularına dağıtılmak üzere maske verdi. Bu kapsamda ilçede 30 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmış oldu.

10 bin hijyen paketi

Belediye, oluşturduğu özel ekiplerle ilçedeki 10 bin haneye hijyen paketi de dağıtmaya başladı. İçerisinde sabun ve el dezenfekte ürünleri bulunan paketler belediye ekipleri tarafından vatandaşlara bir hafta içinde ulaştırılacak. Böylece 55 bin nüfuslu ilçede 10 bin haneye hijyen paketi dağıtılmış olacak.

6 bin gıda kolisi

Belediye ayrıca, hazırladığı gıda kolilerini de vatandaşlara ulaştırıyor. Belediye bu kapsamda hazırladığı 6 bin gıda kolisini vatandaşlara dağıtmaya başladı. Gıda kolilerinin içerisinde salçadan makarnaya, şekerden yağa kadar 22 parça ürünün bulunuyor. Yaklaşık bir ay önce başlanan gıda kolisi yardımı dağıtma kapsamında bin haneye bu gıda kolileri ulaştırıldı. Ekipler, geride kalan 5 bin gıda kolisini de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmayı sürdürüyor. Böylece, gıda kolileri ile özellikle gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklar ile ihtiyaç sahibi ailelerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

Esnafa 3.8 milyon TL’lik can suyu

Kahramankazan Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz olarak sağladığı bu yardımları ilçedeki esnaftan temin ediyor. Böylece ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle zor günler geçiren ilçe esnafına can suyu sağlanmış oldu. Bu kapsamda ilçedeki esnafların kasasına toplamda 3,8 milyon TL girdi.

İmkânlarımızı sonuna kadar kullanacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak koronavirüs nedeniyle teyakkuza geçtiklerini ifade ederek, bu kapsamda topyekûn bir yardım seferberliği başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Kahramankazanımızda yaşayan değerli kardeşlerim bilmelidir ki, tüm imkânlarımızla onların yanındayız. Değerli kardeşlerim yine bilmelidir ki, Kahramankazan Belediyesi bu zorlu süreç bitene kadar her zaman vatandaşlarının yanında olmayı sürdürecektir. Bu kapsamda, ücretsiz 30 bin maske dağıtımını gerçekleştirdik. 10 bin 000 adet hijyen paketimizi bir hafta içinde ev ev dağıtacağız. Bin ailemize gıda kolileri ve gıda kartı yardımında bulunduk ve 5 bin ailemize daha gıda kolileri dağıtacağız. Alışverişlerimizi Kahramankazan’daki esnafımızdan yapıyoruz ve 1 ay içinde ilçemiz esnaflarına 3.8 milyon TL ödeme yaptık. Belediyemizin tüm imkanlarını hizmetkârı olduğumuz değerli hemşehrilerimiz sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Her ailemizin her vatandaşımızın bu imkânları ayaklarına kadar götüreceğiz.”







