62 kişinin karantinaya alındığı hastanede güvenlik önlemi

Çin’in Wuhan kentinden tahliye edilen 42 kişi ve operasyona katılan 20 personel Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantinaya alındı. Hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı.

Çin’den Türkiye’ye getirilen 42 yolcu ve askeri uçakta görevli 20 personel Altındağ’da bulunan Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantinaya alındı. Hastane önünde polis güvenlik önlemi aldı. Hastane giriş-çıkışları tutuldu. Görevli personel haricinde giriş yapılamıyor. Yolcular 14 gün boyunca tek kişilik odalarda kalacak.

OPERASYON 32 SAAT SÜRDÜ

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişi ve tahliye operasyonuna katılan askeri uçaktaki 20 personel, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edildi. Hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından Etimesgut Askeri Havalimanına gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağında bulunan 32'si Türk, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan ve biri Arnavutluk vatandaşı 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personeli, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine 17 ambulansla götürüldü.

62 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edilen 62 kişi, 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir tetkikleri yapılacak. Yemek dâhil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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