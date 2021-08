7 Bin Kez Sallandık

17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümünde gazetemize konuşan Gazi Üniversitesi Deprem Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, 2010’dan bu yana Türkiye’de irili ufaklı 300 bin, Ankara’da ise 7 bin depremin kaydedildiğine dikkat çekti.

ŞURA TOPLANSIN EĞİTİMLER BAŞLASIN

Deprem Şurası'nın yeniden toplanarak, mevcut durumun, sorunların ve çözüm yollarının değerlendirilmesi ve deprem risklerinin azaltılması konusunda yeni bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğini söyleyen Özmen, “Valiler, kaymakamlar, milletvekilleri başta olmak üzere resmi ve özel sektörde çalışan çok sayıda kişi ‘deprem, afet ve afet yönetimi’ konusunda eğitime tabi tutulmalı” dedi.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye’de yıllara göre gerçekleşen depremlerle ilgili gazetemize bilgi verdi. Özmen, “2010'da ise 19 bin 23, 2011'de 29 bin 831, 2012'de 26 bin 973, 2013'te 23 bin 607, 2014'de 24 bin 132, 2015'de 22 bin 290, 2016'da 20 bin 541, 2017'de 38 bin 287, 2018'de 22 bin 899 adet, 2019'da 23 bin 481, 2020'de 33 bin 824 deprem meydana gelmiştir. 2021 yılının 7 ayında ise 81 tanesi 4-5 büyüklüğü arasında, 6 tanesi 5-6 büyüklüğü arasında olmak üzere toplam 15 bin 196 deprem meydana geldi. 2010’dan bu yana Türkiye 300 bin kez sallandı" ifadelerini kullandı.

SON 20 YILIN EN AKTİFİ 2017’YDİ

Gazetemize konuşan Doç. Dr. Özmen, bu yıl yaşanan depremler hakkında bilgi vererek, “Bu yıl nisan ayında 2 bin 505 deprem yaşandı. 20 yıllık deprem istatistikleri incelendiğinde Türkiye'de en fazla depremin 2011, 2017 ve 2020 yıllarında meydana geldiği görülüyor. 38 bin 287 depremle son 20 yılın en aktif yılı ise 2017 oldu” dedi.

TÜRKİYE DEPREM KUŞAĞINDA

Türkiye’nin deprem kuşağında olduğuna dikkat çeken Özmen şunları söyledi: “Türkiye için son 120 yıllık deprem istatistiğine baktığımızda 7 ve daha büyük depremlerin ortalama her 6 yılda bir kez, 6-6,9 büyüklüğündeki depremlerin ortalama her yıl 2 kez, 5-5,9 büyüklüğündeki depremlerin ise ortalama her ay 2 kez meydana geldiği görülmektedir.”

ANKARA’DA SON 11 YILDA 7 BİN DEPREM MEYDANA GELDİ

Ankara’da son 11 yılda kaydedilen deprem verileriyle ilgili bilgi veren Özmen, “ Ankara ve yakın civarında 2010 yılından günümüze kadar 7033 deprem meydana gelmiş. Bunların 18 tanesi 4-5 büyüklüğü arasında. 243 tanesi 3-4 büyüklüğü arasında. Geriye kalanları ise daha küçük depremler” sözlerini ekledi.

SON 50 YILDA 5 BÜYÜK DEPREM

Özmen, son 50 yıl içerisinde Gediz, Çaldıran, Marmara, Kaynaşlı ve Erciş’te 7’den büyük 5 deprem meydana geldiğini hatırlattı. Özmen, ülkemizdeki yer kabuğu hareketlerine dikkat çekerek, şiddetli deprem olasılığının her geçen gün daha da arttığını ileri sürdü.

DEPREM ŞURASI TOPLANMALI

Özmen, depreme karşı şu önerilerde bulundu: “Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2003’te başlayıp 2004’te tamamlanan çok önemli bir Deprem Şurası düzenlenmiş. Burada deprem konusu tüm boyutlarıyla ele alınmış. Deprem Şurası'nın yeniden toplanarak, mevcut durumun, sorunların ve çözüm yollarının yeniden değerlendirilmesi ve deprem risklerinin azaltılması konusunda yeni bir yol haritasının belirlenmesi gerekir” dedi.

MİLLETVEKİLİ VE VALİ DE AFET EĞİTİMİ ALMALI

Özmen, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında yapılacak eğitimlerin sadece 'afet bilinci' eğitimleri ile sınırlı olmaması gerektiğini de önerdi. Özmen, vali, kaymakamlar, milletvekilleri başta olmak üzere resmi ve özel sektörde çalışan çok sayıda kişinin ‘deprem, afet ve afet yönetimi’ konusunda eğitim alması gerektiğini söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-