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71 gün sonra ibadete açılacak camilerin ilçe ilçe listesi

Ankara Müftülüğü, Başkent’te Cuma namazı kılınacak cami ve açık alanların listesini açıkladı. 
71 gün sonra ibadete açılacak camilerin ilçe ilçe listesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 19 Mart’ta ibadete kapatılan camiler, 71 günün ardından Cuma namazıyla birlikte yeniden cemaatine kavuşacak. Normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak 29 Mayıs'ta yani yarın yeniden toplu ibadete açılacak.  

“Ankara’da hangi camiler ibadete açılacak?” , “Açık alanda toplu ibadet edilecek noktalar nereler?” sorunu vatandaşlarca merak edilip araştırılmaya başlandı. 

Ankara Müftülüğü, Başkent’te Cuma namazı kılınacak cami ve açık alanların listesini paylaştı. 
 
Toplu ibadete açılacak camilerin ve açık alanların listesi şöyle:

İli    İlçesi    Cami Adı / Cuma Namazı Kılınacak Alan Adı
ANKARA    AKYURT    AHMET ADİL MAH.CAMİİ AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    OTONOMİ CAMİİ
ANKARA    AKYURT    SEYİT BURHANETTİN CAMİİ
ANKARA    AKYURT    CÜCÜK MAH. AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    ÇAM MAH.CAMİİ AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    CÜCÜK MAH. YAĞIZOĞLU CAMİİ AVLUSU  (K)
ANKARA    AKYURT    ÇARDAKBAĞI MAH. KÖY KONAĞI AVLUSU  (K)
ANKARA    AKYURT    ÇARDAKBAĞI MAH.KOZLUDERE C.AVLUSU  (K)
ANKARA    AKYURT    ÇINAR MAH. CUMHURİYET CAMİİ AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    KARACAKAYA MAH.CAMİİ AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    KARAYATAK MAH.CAMİİ AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    MERKEZ CAMİİ AVLUSU
ANKARA    AKYURT    HALİL İBRAHİM CAMİİ AVLUSU
ANKARA    AKYURT    UZUNLAR MAHALLESİ CAMİİ AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    BALIKHİSAR ESKİ PAZAR YERİ  (K)
ANKARA    AKYURT    BÜĞDÜZ CAMİ AVLUSU VE YANI (K)
ANKARA    AKYURT    ELECİK KÖY KONAĞI AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    AKYURT İMAM HATİP ORTAOKULU BAHÇESİ
ANKARA    AKYURT    GÜZELHİSAR HARMAN YERİ (K)
ANKARA    AKYURT    HAYDAR MAH. KÖY KONAĞI AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    FURKAN CAMİ AVLUSU
ANKARA    AKYURT    KALABA CAMİ YANI
ANKARA    AKYURT    EYÜP SULTAN CAMİ AVLUSU
ANKARA    AKYURT    AKYURT KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    AKYURT    SAMUT MAH. MEYDAN (K)
ANKARA    AKYURT    SARACALAR MUHAMMED HAMDİ YAZIR İMAM HATİP LİSESİ
BAHÇESİ (K)
ANKARA    AKYURT    ŞEHLER MAH. KÖY KONAĞI AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    TEBERİK MAH. KÖY KONAĞI AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    AKYURT STADI
ANKARA    AKYURT    KIZIK- MUSALLA –  (K)
ANKARA    AKYURT    KARACALAR MAH.KÖY KONAĞI AVLUSU (K)
ANKARA    AKYURT    KOZAYAĞI KÖY KONAĞI BAHÇESİ (K)
ANKARA    ALTINDAĞ    HACI BAYRAM CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    MELİKE HATUN CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    YENİ CENABI AHMET PAŞA CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    AYDINLIKEVLER MERKEZ CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    KARACABEY CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    TABAKHANE CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    HANİFOĞLU CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    İSKİTLER CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    ALİ ERSOY KÜLTÜR CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    ÖRNEK TELSİZLER FATİH CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    SİTE MARANGOZLAR CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    DİRİLİŞ CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    KARAPÜRÇEK MH.MİRAÇ CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    KARAPÜRÇEK MH.TEVHİT CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    KARAPÜRÇEK MH.EYÜP CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    KARAPÜRÇEK MH. VEYSEL KARANİ CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    KARAPÜRÇEK MH .ARAFAT CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    YENİ DOĞAN MERKEZ CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    YILDIRIM BEYAZIT ESKİ CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    DOĞANTEPE HACI BAKİ ŞAHİN BİRLİK CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    YEŞİLÖZ KARAKUM DUA CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    SIRATAŞLAR GÜNEŞ CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    KARACAÖREN MH. MEVLANA CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    MEHMETÇİK CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    SEYYİD ABDURRAHİM REYHAN CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    ALİBEY İŞHANI CAMİİ (AÇIK OTOPARK ALANI)
ANKARA    ALTINDAĞ    ALEMDAĞ MH. KARAPINAR CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    KARACAÖREN MH. DEMİRCİLER SİTESİ FAZİLET CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    ÖNER TOKCAN CAMİİ
ANKARA    ALTINDAĞ    KAVAKLI MH. KUBA CAMİİ (K)
ANKARA    ALTINDAĞ    PEÇENEK MH.FATİH CAMİİ (K)
ANKARA    ALTINDAĞ    GÜNEŞEVLER PAZAR ALANI
ANKARA    ALTINDAĞ    BEŞİKKAYA PAZAR ALANI
ANKARA    ALTINDAĞ    KARAPÜRÇEK PAZAR ALANI
ANKARA    ALTINDAĞ    DOĞANTEPE PAZAR ALANI
ANKARA    ALTINDAĞ    GÜLPINAR PAZAR ALANI
ANKARA    AYAŞ    AYAŞ AÇIK CEZA EVİ İNFAZ KURUMU  BAHÇESİ
ANKARA    AYAŞ    BÜNYAMİN CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    AYAŞ    ŞEYH CAMİİ YAKININDAKİ AÇIK ALAN
ANKARA    AYAŞ    YENİ CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    AYAŞ    KİLLİK CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    AYAŞ    TOKİ HZ. EBU BEKİR CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    AYAŞ    15 TEMMUZ TOKİ CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    AYAŞ    SIRRI SÜLEYMAN ÇİFTÇİOĞLU CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    AYAŞ    FATİH SİTESİ CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    AYAŞ    EVCİ MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    FERUZ MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    ÇANILLI MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    ORTABEREKET MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    BAŞBEREKET MAHALLESİ CAMİİ  BAHÇESİ (K )
ANKARA    AYAŞ    BAŞAYAŞ MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    GÖKLER MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    TEKKE MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    UĞURÇAYIR MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    AKKAYA MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    İLHAN MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    ILICA MAHALLESİ CAMİ ÖNÜ MEYDANI (K)
ANKARA    AYAŞ    BAYRAM MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    GÖKÇEBAĞ MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ  (K)
ANKARA    AYAŞ    YAĞMURDEDE MAHALLESİ KÖY MEYDANI (K)
ANKARA    AYAŞ    YAĞMURDEDE ÖREN MAHALLESİ CAMİYE 100 YAKIN YEŞİL
ALAN (HARMAN) (K)
ANKARA    AYAŞ    SİNANLI MAHALLESİ İMAM-I ÂZAM CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    SİNANLI MAHALLESİ BÜYÜK CAMİİ YANI MEYDAN (K)
ANKARA    AYAŞ    OLTAN MAHALLESİ DARULSELAM CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    OLTAN MAHALLESİ YENİ CAMİİ BAHÇESİ (K)
ANKARA    AYAŞ    OLTAN MAHALLESİ ŞEHİTLER CAMİİ BAHÇASİ (K)
ANKARA    AYAŞ    GENÇALİ MAHALLESİ ESKİ OKUL BAHÇESİ  (K)
ANKARA    AYAŞ    PINARYAKA MAHALLESİ  CAMİYE 400 MESAFEDEKİ YEŞİL ALAN
(HARMAN) (K)
ANKARA    BALA    İLÇE MERKEZİ   / KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    BALA    HACI FAİK GÜNGÖR CAMİ / KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    BALA    İHLAS MESCİDİ / KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    BALA    MERKEZ CAMİ / KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    BALA    TOKİ İMAMI AZAM CAMİ  / KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    BALA    MERKEZ YENİ CAMİ  / KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    BALA    AFŞAR MAH. MERKEZ CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    AFŞAR MAH. YENİ CAMİ     KÖY
ANKARA    BALA    AHMET CAYIRI MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    AKKOYUNLU MAH.   KÖY
ANKARA    BALA    AŞAĞI HACI BEKİR MAH.   KÖY
ANKARA    BALA    AŞIKOĞLU MAH.CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    AYDOĞAN MAH.   KÖY
ANKARA    BALA    BAHÇE KARADALAK MAH.   KÖY
ANKARA    BALA    BAYATATİK MAH.CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    BEKTAŞLI MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    BELÇARSAK MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    BEYNAM MAH CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    BÜYÜKBAYAT MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    BÜYÜKBOYALI MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    BÜYÜK CAMİLİ MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    ÇATAL CEŞME MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    ÇİĞDEMLİ MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    DAVDANLI MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    DERE KIŞLA MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    EĞRİBASAN MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    ERDEMLİ MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    ERGİN MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    ERGİN MAH. YAYLA CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    GÜLBAĞI MAH. CAMİ  KÖY
ANKARA    BALA    HANBURN MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    KARAHAMZALI MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    KERİŞLİ MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    K.KÖPRÜ MAH. BARAJ CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    K. KÖPRÜ MAH. CAMİ  KÖY
ANKARA    BALA    KOÇ YAYLA MAH. CAMİ  KÖY
ANKARA    BALA    KÖSELİ MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    KUYULAR MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    KÜÇÜKBIYIK MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    KÜÇÜKBOYALIK MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    KÜÇÜKCAMİLİ MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    SARIHÜYÜK MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    SIRAPINAR MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    SOFULAR MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    ŞEHRİBAN MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    TEPE MAH. YAYLASI  KÖY
ANKARA    BALA    TOL KÇY MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    ÜÇEM MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    YAYLALI ÖZÜ MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    YENİ KÖY MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    YENİ YAPAN ÇARSAK. MAH CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    YENİ YAPAN ŞEYHLİ MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BALA    YÖRELİ MAH. CAMİ   KÖY
ANKARA    BEYPAZARI    Bankalar Caddesi ve Atatürk Parkı Meydanı
ANKARA    BEYPAZARI    Gazi Gündüzalp İş merkezi ve Otaparkı
ANKARA    BEYPAZARI    Şehir Stadyumu
ANKARA    BEYPAZARI    Fatih Camii
ANKARA    BEYPAZARI    Pazar Pazarı Yeri
ANKARA    BEYPAZARI    İmam Hatip Ortaokulu Bahçesi
ANKARA    BEYPAZARI    Şehir 2.Stadyumu
ANKARA    BEYPAZARI    Oğuzkent  Kapalı Pazar Yeri
ANKARA    BEYPAZARI    Beypazarı Belediyesi Yukarı Sanayi Atölye Binası
ANKARA    BEYPAZARI    Sultan Alaaddin Camii
ANKARA    BEYPAZARI    Hamidiye Camii
ANKARA    BEYPAZARI    Bulgurdede Mahallesi Camii
ANKARA    BEYPAZARI    Cemil Ercan Camii
ANKARA    BEYPAZARI    Belediye İtfaiye Garajı
ANKARA    BEYPAZARI    Hamzalar Mahallesi Camii
ANKARA    BEYPAZARI    Cemiyetevleri Camii
ANKARA    BEYPAZARI    Aşağı Başağaç Mh. Camii (K)
ANKARA    BEYPAZARI    Ortabaşağaç Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Yukarıbaşağaç Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Karaşar Mh. Yeni Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Kırbaşı Mh. Yeni Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Uruş Çarşı Meydanı K
ANKARA    BEYPAZARI    Acısu Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Adaören Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Akçakavak Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Bağözü Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Boyallı Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Çantırlı Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Dağşıhlar Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Dereli Mh. 1.Cami K
ANKARA    BEYPAZARI    Dibecik Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Dibekören Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Dikmen Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Doğançalı Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Doğanyurt Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Dudaş Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Gürsöğüt Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Hacımehmet Ağa Çiftliği C. K
ANKARA    BEYPAZARI    Harmancık Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Hırkatepe Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    İncepelit Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Kabaca Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Kaplan Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Kapullu Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Kargı Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Kayabükü Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Kırşeyhler Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Kızılcasöğüt Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Kozalan Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Köseler Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Köst Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Köşebükü Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Kuyucak Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Kuyumcu Tekke Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Macun Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Mahmutlar Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Oymaağaç Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Saray Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Sarıağıl Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Sekli Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Şehitler Çiftliği Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Tacettin K.K. Bahçesi K
ANKARA    BEYPAZARI    Tahirler Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Uşakgöl Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Yalnızçam Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Yiğerler Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Yoğunpelit Mahallesi Camii K
ANKARA    BEYPAZARI    Yukarıulucak Mh. Camii K
ANKARA    ÇAMLIDERE    ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKUL BAHÇESİ
ANKARA    ÇAMLIDERE    MERKEZ CAMİİ
ANKARA    ÇAMLIDERE    BEYLER MAHALLESİ YENİ KUBBELİ C.
ANKARA    ÇAMLIDERE    KAYABAŞI MH.C.
ANKARA    ÇAMLIDERE    BEYLER MH.HARMANCIK C.
ANKARA    ÇAMLIDERE    YAYALAR C.
ANKARA    ÇAMLIDERE    ŞEYHALİ SEMERKANDİ KÜLLİYE C.
ANKARA    ÇAMLIDERE    AHATLAR MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    AKKAYA MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ALAKOÇ MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ATÇA MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    AVDAN MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    BARDAKCILAR MH.YK.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    BAYINDIR MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    BEŞBEYLER MH.BOYALI C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    BEŞBEYLER MH.KAVACIK C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    BEŞBEYLER MH.SARPIN C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    BEŞBEYLER MH.ÜREĞİL C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    BEŞBEYLER MH.YK.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    BUĞRALAR MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    BÜKELER MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ÇAMKÖY MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ÇUKURÖREN MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    DAĞKUZÖREN MH.AHMETLER C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    DAĞKUZÖREN MH.GÜNEY C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    DAĞKUZÖREN MH.KUZEY C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    DOĞANCI MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    DOĞANLAR MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    DOYMUŞ MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    DÖRTKONAK MH.GÖL C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    DÖRTKONAK MH.KURT C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    DÖRTKONAK MH.MERKEZ C.
ANKARA    ÇAMLIDERE    ELDELEK MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ELMALI MH.ÇORMAN C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ELMALI MH.KARGALAR C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ELMALI MH.KARGALAR YENİ C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ELMALI MH.KAVUTÇU C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ELÖREN MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ELVANLAR MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ELVANLAR MH.TOKAR C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    GÜMELE MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    GÜNEY MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    İNCEÖZ MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    KAYABAŞI MH.YAYLA KUBA C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    KAYABAŞI MH.YAYLA MERKEZ C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    KUŞÇULAR MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    MEŞELER MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    MUZRİPAĞACIN MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    MÜSELLİM MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    OSMANSİN MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    OZMUŞ MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    ÖRENKÖY MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    PEÇENEK MH.MERKEZ C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    PEÇENEK MH.ORTA C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    PELİTÇİK MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    SARIKAVAK MH.AŞĞ.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    SARIKAVAK MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    TATLAK MH.KUZEY C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    TATLAK MH.GÜNEY C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    YAHŞİHAN MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    YEDİÖREN MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    YILANLI MH.C. (K)
ANKARA    ÇAMLIDERE    YONCATEPE MH.C. (K)
ANKARA    ÇANKAYA    AHMET HAMDİ AKSEKİ C.
ANKARA    ÇANKAYA    KOCATEPE C.
ANKARA    ÇANKAYA    MALTEPE C.
ANKARA    ÇANKAYA    TÜRK KONUT 2 MERKEZ C.
ANKARA    ÇANKAYA    BAHÇELİEVLER C.
ANKARA    ÇANKAYA    CEBECİ C.
ANKARA    ÇANKAYA    ÇAYYOLU HZ.MEVLANA C.
ANKARA    ÇANKAYA    DİKMEN MERKEZ C.
ANKARA    ÇANKAYA    EMEK MERKEZ C.
ANKARA    ÇANKAYA    HASAN TANIK C.
ANKARA    ÇANKAYA    KURTULUŞ C.
ANKARA    ÇANKAYA    KÜÇÜKESAT MERKEZ C.
ANKARA    ÇANKAYA    SEYRANBAĞLARI MERKEZ C.
ANKARA    ÇANKAYA    15 TEMMUZ VE ÖMER HALİSDEMİR ŞEHİTLER C.
ANKARA    ÇANKAYA    ABDURRAHMAN SEMA KARAMANLIOĞLU C.
ANKARA    ÇANKAYA    ABDÜLKERİM KUZU C.
ANKARA    ÇANKAYA    ALACAATLI KARDEŞLER C.
ANKARA    ÇANKAYA    ALİ RIZA SUNGUR C.
ANKARA    ÇANKAYA    ANGORA EVLERİ C.
ANKARA    ÇANKAYA    BAĞLARBAŞI CAHİDE PAŞA CAMİİ
ANKARA    ÇANKAYA    BALGAT BAĞLARİÇİ EHLİBEYT C.
ANKARA    ÇANKAYA    BALGAT BARBAROS C
ANKARA    ÇANKAYA    BALGAT HAMİDİYE C.
ANKARA    ÇANKAYA    BALGAT KÖPRÜBAŞI C.
ANKARA    ÇANKAYA    BAŞYAZICIOĞLU C.
ANKARA    ÇANKAYA    BEYTEPE KAMPÜSÜ C.
ANKARA    ÇANKAYA    BEYTEPE MH.C.
ANKARA    ÇANKAYA    ÇAYYOLU HACI İBRAHİM AYDIN C.
ANKARA    ÇANKAYA    ÇAYYOLU HACI ORHAN AYHAN C.
ANKARA    ÇANKAYA    ÇAYYOLU YUNUS EMRE  C.
ANKARA    ÇANKAYA    ÇUKURANBAR ASFALT FİRDEVS C.
ANKARA    ÇANKAYA    ÇUKURCA FATİH C.
ANKARA    ÇANKAYA    ÇUKURCA ÖNDER C.
ANKARA    ÇANKAYA    DİKMEN ORTAÖVEÇLER C.
ANKARA    ÇANKAYA    DODURGA MH.C.
ANKARA    ÇANKAYA    DOĞRAMACIZADE ALİ AŞA C.
ANKARA    ÇANKAYA    GÜNEYCE C.
ANKARA    ÇANKAYA    GÜRBÜZ OPŞİN KIZILIRMAK C.
ANKARA    ÇANKAYA    HACI AHMET ULUSOY C.
ANKARA    ÇANKAYA    HACI MAHMUT ÜNSAL C.
ANKARA    ÇANKAYA    HACI YUNUS KOÇ C.
ANKARA    ÇANKAYA    HALİLULLAH C
ANKARA    ÇANKAYA    İBRAHİM ÖZCAN ATAY C.
ANKARA    ÇANKAYA    İMAM BUHARİ C.
ANKARA    ÇANKAYA    İNCEK TOKİ 2.ETAP C.
ANKARA    ÇANKAYA    KARAKUSUNLAR C.
ANKARA    ÇANKAYA    KARAPINAR MH.HABİL KANIPEK C.
ANKARA    ÇANKAYA    KIRKKONAKLAR BİLALİ HABEŞİ C.
ANKARA    ÇANKAYA    KONUTKENT İBRAHİM AZMİ BEĞEN
ANKARA    ÇANKAYA    MAHMUT TORUN C.
ANKARA    ÇANKAYA    NAZLI HANIM C.
ANKARA    ÇANKAYA    ORAN ATATÜRK SİTESİ AYET HOCA C.
ANKARA    ÇANKAYA    ORAN FATİH C.
ANKARA    ÇANKAYA    ÖVEÇLER GÜLSER C.
ANKARA    ÇANKAYA    SADIK KALEMCİ C.
ANKARA    ÇANKAYA    SALİH BEZCİ KÜLLİYESİ C.
ANKARA    ÇANKAYA    SEBAHATTİN YILDIZ C.
ANKARA    ÇANKAYA    ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN YILDIZ ORTA C.
ANKARA    ÇANKAYA    YAKUPABDAL MH.HİKMET AYBERK C.
ANKARA    ÇANKAYA    YAŞAMKENT MERKEZ C.
ANKARA    ÇANKAYA    YEŞİLOVA ŞEHİT BATTAL İLGÜN C.
ANKARA    ÇANKAYA    YILDIZ HÜDAVERDİ C.
ANKARA    ÇANKAYA    YILDIZ MURAT C.
ANKARA    ÇANKAYA    YILDIZ ŞAFAK C.
ANKARA    ÇANKAYA    YUKARI AYRANCI MERKEZ C.
ANKARA    ÇANKAYA    TOHUMLAR MH.C.
ANKARA    ÇANKAYA    KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C.
ANKARA    ÇANKAYA    DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ C.
ANKARA    ÇANKAYA    KÖMÜRCÜ MH.C.
ANKARA    ÇANKAYA    ALACAATLI MH.C.
ANKARA    ÇANKAYA    EVCİLER MH.C.
ANKARA    ÇANKAYA    İMRAHOR 1 C.
ANKARA    ÇANKAYA    AHLATLIBEL C.
ANKARA    ÇANKAYA    YAYLA MH.C.
ANKARA    ÇANKAYA    TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C.
ANKARA    ÇANKAYA    YAKUP ABDAL MAH. KUBA C.
ANKARA    ÇANKAYA    YEŞİL VADİ C.
ANKARA    ÇANKAYA    AKARLAR MH.C.
ANKARA    ÇANKAYA    YILDIZ TEPEBAŞI C.
ANKARA    ÇANKAYA    KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ C.
ANKARA    ÇANKAYA    ÇAVUŞLU MH.C.
ANKARA    ÇANKAYA    AZİZ ALTINPINAR C.
ANKARA    ÇANKAYA    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI M.
ANKARA    ÇANKAYA    KARATAŞ MH.C.
ANKARA    ÇANKAYA    TARIM GIDA VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI C.
ANKARA    ÇANKAYA    MÜHYE YEŞİLKENT C.
ANKARA    ÇANKAYA    EMİR SULTAN C.
ANKARA    ÇANKAYA    KARAHASANLI MH.C.
ANKARA    ÇANKAYA    COŞKUNLAR C.
ANKARA    ÇANKAYA    BEYSUKENT C.
ANKARA    ÇANKAYA    OSMANGAZİ C.
ANKARA    ÇANKAYA    BAĞCILAR BİRLİK C.
ANKARA    ÇANKAYA    ÖVEÇLER ENSAR C.
ANKARA    ÇANKAYA    TBMM CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    GAZİLER VE FİZ. TED. REH. MESCİDİ BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MESCİDİ BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    ŞAP ENSTİTÜSÜ CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MESCİDİ BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU FETİH CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZ. BAK. CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    EDOK KOMUTANLIĞI KIŞLASI CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO MESCİDİ BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    HASAN CELAL GÜZEL ANADOLU İ.H.L. (YILDIZ) BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    ÜMİTKÖY AİHL BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    FAİK GÜNGÖR İHL BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    DİKMEN 9. KM. CAMİ YANI PAZAR YERİ
ANKARA    ÇANKAYA    ÇINAR HALI SAHALARI VE SOSYAL TESİSLERİ BAHÇESİ
ANKARA    ÇANKAYA    MUAZZEZ KARAÇAY OTOPARKI
ANKARA    ÇANKAYA    MUSTAFA KEMAL BEREKETLİ OTOPARKI
ANKARA    ÇUBUK    BAHÇELİ C.
ANKARA    ÇUBUK    BARBAROS MH.C.
ANKARA    ÇUBUK    BUZLU C.
ANKARA    ÇUBUK    CAMİİ KEBİR C.
ANKARA    ÇUBUK    CEMAL ŞİŞMAN C.
ANKARA    ÇUBUK    EHLİBEYT C.
ANKARA    ÇUBUK    ESENTEPE C.
ANKARA    ÇUBUK    EYYÜP SULTAN C.
ANKARA    ÇUBUK    FATİH C.
ANKARA    ÇUBUK    FATİH SULTAN MEHMET C.
ANKARA    ÇUBUK    GÜZERGAH C.
ANKARA    ÇUBUK    HACI BAYRAMI VELİ C.
ANKARA    ÇUBUK    HAFIZ ÖMER C.
ANKARA    ÇUBUK    HASAN BOSTAN C.
ANKARA    ÇUBUK    HATİCE-TÜL KÜBRA C.
ANKARA    ÇUBUK    HİCRET C.
ANKARA    ÇUBUK    HZ.ALİ C.
ANKARA    ÇUBUK    HZ.EBUBEKİR C.
ANKARA    ÇUBUK    HZ.OSMAN C.
ANKARA    ÇUBUK    İHLAS CAMİİ
ANKARA    ÇUBUK    KARŞIYAKA C.
ANKARA    ÇUBUK    KUBA C.
ANKARA    ÇUBUK    MESLEK LİSESİ AKŞEMSEDDİN C.
ANKARA    ÇUBUK    MEVLANA C.
ANKARA    ÇUBUK    NUR MUHAMMET C.
ANKARA    ÇUBUK    ÖMÜRDEDE C.
ANKARA    ÇUBUK    PAŞAZADE C.
ANKARA    ÇUBUK    SAMURKENT C.
ANKARA    ÇUBUK    SANAYİ C.
ANKARA    ÇUBUK    SELİMİYE C.
ANKARA    ÇUBUK    SÜLEYMANİYE C.
ANKARA    ÇUBUK    TAKVA C.
ANKARA    ÇUBUK    TEKKE ERENLER C.
ANKARA    ÇUBUK    TEVHİT C.
ANKARA    ÇUBUK    ÜNİVERSİTE C.
ANKARA    ÇUBUK    YEŞİL C.
ANKARA    ÇUBUK    YILDIRIM BEYAZIT C.
ANKARA    ÇUBUK    YUNUS EMRE C.
ANKARA    ÇUBUK    BELEDİYE KAPALI HALK PAZARI
ANKARA    ÇUBUK    M. KANDEMİR İMAM-HATİP ORTAOKULU BAHÇESİ
ANKARA    ÇUBUK    ALİ İZZET ERDEMİR C. (K)
ANKARA    ÇUBUK    AĞILCIK MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    AKBAYIR MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    AKKUZULU MH.ESKİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    AKKUZULU MH.YENİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    AŞAĞI ÇAVUNDUR MH.ESKİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    AŞAĞI ÇAVUNDUR MH.YENİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    AŞAĞI EMİRLER MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    AŞAĞI OBRUK MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    CAMİLİ MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    ÇAT MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    ÇAT MH.OKÇULAR C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    ÇİT MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    DEDELER MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    DEMİRCİ MH.C
ANKARA    ÇUBUK    DUMLUPINAR MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    DURHASAN MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    EĞRİEKİN MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    EĞRİEKİN MH.SÜLÜKLÜ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    ESENBOĞA AKŞEMSETTİN C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    ESENBOĞA HAVALİMANI MESCİDİ
ANKARA    ÇUBUK    ESENBOĞA HAVALİMANI YILDIRIM BEYAZIT C.
ANKARA    ÇUBUK    ESENBOĞA MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    ESKİÇÖTE MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    GÖKÇEDERE MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    GÜLDARPI MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    GÜMÜŞYAYLA MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    GÜMÜŞYAYLA MH.TAŞKESEN C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    HACILAR MAHALLESİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    İKİPINAR MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    İMAM HÜSEYİN MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KAPAKLI MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KARAAĞAÇ MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KARADANA MH.BODURLAR C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KARADANA MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KARAMAN MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KARATAŞ MAHALLESİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KARGIN MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KAVAKLI MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KIŞLACIK MH.AŞĞ.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KIŞLACIK MH.YK.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KIZILCA MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KIZILEĞİK MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KIZILÖREN MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KIZILÖZ MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KURUÇAY MH. HACI AHMET EFENDİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KUTUÖREN MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    KUZÖREN MAHALLESİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    MAHMUTOĞLAN MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    MELİKŞAH MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    MESCİDİ AKSA C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    MEŞELİ MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    MUTLU MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    NUSRATLAR MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    OVACIK MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    OYMİDE MAHALLESİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    ÖMERCİK MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    ÖZLÜCE MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    SARAYCIK MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    SARIKOZ MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    SELE MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    SIĞIRLIHACI MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    SÜLEYMAN DEMİREL HUZUR EVİ MESCİDİ(K)
ANKARA    ÇUBUK    SÜNLÜ MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    TAHTAYAZI MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    TAŞPINAR MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    TOKİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    TUĞLA MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    ULUAĞAÇ MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YAKUP HASAN MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YAYLAK MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YAZIR MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YENİCE MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YENİCE MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YEŞİLKENT MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YILDIRIM AYDOĞAN MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YILDIRIM ELÖREN MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YILDIRIM EVCİ DEREKÖY C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YILDIRIM EVCİ MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YILMAZ MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YİĞİTLİ MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YUKARI ÇAVUNDUR MH.DİREKLİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YUKARI ÇAVUNDUR MH.MERKEZ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YUKARI ÇAVUNDUR MH.YENİ C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YUKARI EMİRLER MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YUKARI OBRUK MH.C.(K)
ANKARA    ÇUBUK    YUKARI OBRUK MH.C.(K)
ANKARA    ELMADAĞ    AKÇAALİ MH.C. K.
ANKARA    ELMADAĞ    AŞAĞI KAMIŞLI MH.C. K.
ANKARA    ELMADAĞ    BARUT FABRİKASI C.
ANKARA    ELMADAĞ    BAŞTAŞ FABRİKASI C.
ANKARA    ELMADAĞ    DELİLLER MH.C. K
ANKARA    ELMADAĞ    EDİĞE MH.C. K.
ANKARA    ELMADAĞ    ESENTEPE C.
ANKARA    ELMADAĞ    GAZİLER C.
ANKARA    ELMADAĞ    GÜMÜŞKALE C.
ANKARA    ELMADAĞ    GÜMÜŞPALA C.
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN BELMAK C.
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN BİLALİ HABEŞİ C.
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN BİRLİK C.
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN BÜYÜK C.
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN DEVLET C.
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN FATİH C.
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN HAFIZ OSMAN C.
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN MEB DERS ALETLERİ YAPIM MERKEZİ C.
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN MEHMET AKİF ERSOY C.
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN ORGANİZE SANAYİ 1.MESCİDİ
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN TOKLUOĞLU C.
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN YENİKENT C.
ANKARA    ELMADAĞ    HUZUREVİ MESCİDİ
ANKARA    ELMADAĞ    Hz.Ebubekir C.
ANKARA    ELMADAĞ    İSTASYON C.
ANKARA    ELMADAĞ    KARACAHASAN MH.C.K.
ANKARA    ELMADAĞ    KAYADİBİ MH.C. K.
ANKARA    ELMADAĞ    KAYADİBİ ÖRNEK MH.C. K.
ANKARA    ELMADAĞ    KURTULUŞ MH.TEKİN C.
ANKARA    ELMADAĞ    KURTULUŞ MH.YENİ C.
ANKARA    ELMADAĞ    KUŞCUALİ MH.C. K.
ANKARA    ELMADAĞ    LALABEL MH.C.
ANKARA    ELMADAĞ    LALABEL MH.YENİ C.
ANKARA    ELMADAĞ    MÜFTÜLÜK C.
ANKARA    ELMADAĞ    OSMAN GAZİ MESCİDİ
ANKARA    ELMADAĞ    SEYİT CEMALİ C.
ANKARA    ELMADAĞ    SGK ALİ SOYLU MESCİDİ
ANKARA    ELMADAĞ    SUNGUR C.
ANKARA    ELMADAĞ    SÜLEYMANLI MH.C. K.
ANKARA    ELMADAĞ    TABURLAR MH.C. K.
ANKARA    ELMADAĞ    TEKKE MH.C. K.
ANKARA    ELMADAĞ    TEPEBAŞI C.
ANKARA    ELMADAĞ    TOKİ C.
ANKARA    ELMADAĞ    ULU C.
ANKARA    ELMADAĞ    ÜÇEVLER C.
ANKARA    ELMADAĞ    YENİ MH.C.
ANKARA    ELMADAĞ    YENİ PINAR C.
ANKARA    ELMADAĞ    YUKARI KAMIŞLI MH.C. K.
ANKARA    ELMADAĞ    BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜ
ANKARA    ELMADAĞ    HASANOĞLAN ATATÜRK STADYUMU
ANKARA    ELMADAĞ    ELMADAĞ STADYUMU
ANKARA    ELMADAĞ    Elmadağ Anadolu imam hatip Lisesi
ANKARA    ELMADAĞ    Hasanoğlan Anadolu imam hatip Lisesi
ANKARA    ETİMESGUT    3.HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ C.
ANKARA    ETİMESGUT    30 AĞUSTOS MH.FATİH C.
ANKARA    ETİMESGUT    ABDULKADİR GEYLANİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    ABDULKERİM SATIK BUĞRAHAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    ABDULLAH EFENDİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    AĞAÇLI PETROL MESCİDİ
ANKARA    ETİMESGUT    AHİ ELVAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    AHİ EVRAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    AHİ MESUT SÖĞÜT C.
ANKARA    ETİMESGUT    ALİ SEMERKANDİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    ALSANCAK MH.FATİH C.
ANKARA    ETİMESGUT    AMİNE HATUN MESCİDİ
ANKARA    ETİMESGUT    AŞAĞI YURTÇU MH.C.
ANKARA    ETİMESGUT    ATAKENT MH.MERKEZ C.
ANKARA    ETİMESGUT    ATAYURT MERKEZ C.
ANKARA    ETİMESGUT    AYYILDIZ MH.TEVHİT C.
ANKARA    ETİMESGUT    BAĞLICA MH.C.
ANKARA    ETİMESGUT    BAĞLICA MH.HZ.HAMZA C.
ANKARA    ETİMESGUT    BAHÇEKAPI MH.ŞAHİN ŞAHANER C.
ANKARA    ETİMESGUT    BALLI KUYUMCU MH.C. (K)
ANKARA    ETİMESGUT    BAYRAKLI C.
ANKARA    ETİMESGUT    BEDRİYE BEĞEN C.
ANKARA    ETİMESGUT    BEHİÇBEY ÇİMENTO FABRİKASI C.
ANKARA    ETİMESGUT    BOTAŞ MESCİDİ
ANKARA    ETİMESGUT    ÇARŞI C.
ANKARA    ETİMESGUT    DARÜSSELAM MESCİDİ
ANKARA    ETİMESGUT    DİLARA VAKFI AYŞE VALİDE C.
ANKARA    ETİMESGUT    ELVANKENT MEVLANA C.
ANKARA    ETİMESGUT    ELVANKENT OĞUZLAR C.
ANKARA    ETİMESGUT    ELVANKENT OĞUZLAR ULU C.
ANKARA    ETİMESGUT    EMİR SULTAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    EMİRLER MH.C.
ANKARA    ETİMESGUT    ERTUĞRUL GAZİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    ERYAMAN AHİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    ERYAMAN FATİH SULTAN MEHMET C.
ANKARA    ETİMESGUT    ERYAMAN LALE C.
ANKARA    ETİMESGUT    ERYAMAN MH.C.
ANKARA    ETİMESGUT    ERYAMAN YAVUZ SULTAN SELİM C.
ANKARA    ETİMESGUT    ESENTEPE C.
ANKARA    ETİMESGUT    ESKİŞEHİR YOLU HZ.ENES C.
ANKARA    ETİMESGUT    ETİLER MH.C.
ANKARA    ETİMESGUT    EYÜP SULTAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    FEVZİYE MH.C. (K)
ANKARA    ETİMESGUT    FEYZULLAH C.
ANKARA    ETİMESGUT    FIRINCI ORHAN AYHAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    GANİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    GAZİ FİŞEK FABRİKASI C.
ANKARA    ETİMESGUT    GÖKSU MEHMET ZAHİT KOTKU C.
ANKARA    ETİMESGUT    GÖKSU PARKI C.
ANKARA    ETİMESGUT    GÜNEŞEVLERİ HÜDAVERDİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    GÜNTEKİNLER PETROL OFİSİ MESCİDİ
ANKARA    ETİMESGUT    GÜZELKENT MİMAR SİNAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    HACER MUHTEREM COŞAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    HACI EMİRE CANTÜRK C.
ANKARA    ETİMESGUT    HACI FATMA NİĞMET KAHRAMAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    HACI MEHMET DOĞAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    HAMİDE TÜRKOĞLU ERYAMAN ALTAY C.
ANKARA    ETİMESGUT    HARUN EFENDİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    HASAN KARTAL ORTA C.
ANKARA    ETİMESGUT    HZ.ALİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    HZ.EBUBEKİR C.
ANKARA    ETİMESGUT    HZ.HAMZA C.
ANKARA    ETİMESGUT    HZ.HATİCE C.
ANKARA    ETİMESGUT    HZ.OSMAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    HZ.ÖMER C.
ANKARA    ETİMESGUT    JANDARMA AY YILDIZ C.
ANKARA    ETİMESGUT    KARAYOLLARI ASFALT ŞANTİYE MESCİDİ
ANKARA    ETİMESGUT    KAŞMİR GÖLEVLERİ MESCİDİ
ANKARA    ETİMESGUT    KIZILAY ANADEPO C.
ANKARA    ETİMESGUT    MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.
ANKARA    ETİMESGUT    MEDİNE C.
ANKARA    ETİMESGUT    MEHMET ALİ GÖKŞİN C.
ANKARA    ETİMESGUT    MERKEZ C.
ANKARA    ETİMESGUT    MEVLANA C.
ANKARA    ETİMESGUT    MEZARLIK ÜSTÜ C.
ANKARA    ETİMESGUT    MİT ŞANTİYESİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    MUSTAFA HEPER C.
ANKARA    ETİMESGUT    MUSTAFA KALFAOĞLU C.
ANKARA    ETİMESGUT    ORHANGAZİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    OSMANGAZİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    PRESTİJ KONUTLARI TOKİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    RAHMAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    RAY KAYNAK FABRİKASI C.
ANKARA    ETİMESGUT    SATI HATUN C.
ANKARA    ETİMESGUT    SEBİL C.
ANKARA    ETİMESGUT    SEHER YENİÇERİ CAMİİ
ANKARA    ETİMESGUT    SELİMİYE C.
ANKARA    ETİMESGUT    SEYİRTEPE PARK ALANI MESCİDİ
ANKARA    ETİMESGUT    SEYYİDE HATUN C.
ANKARA    ETİMESGUT    ŞAŞMAZ NAKLİYECİLER SİTESİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    ŞEHİT POLİS MEHMET ZENGİN C.
ANKARA    ETİMESGUT    ŞEHİTALİ MH.C. (K)
ANKARA    ETİMESGUT    ŞEKER FABRİKASI C.
ANKARA    ETİMESGUT    ŞEYH ŞAMİL C.
ANKARA    ETİMESGUT    TEPEBAŞI C.
ANKARA    ETİMESGUT    TOPÇU MH.HÜSNA C.
ANKARA    ETİMESGUT    TUNAHAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    TURKUAZ KUBA C.
ANKARA    ETİMESGUT    TURKUAZ MERKEZ C.
ANKARA    ETİMESGUT    TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    ULUBATLI HASAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    YAPRACIK 9.ETAP YUNUS EMRE C.
ANKARA    ETİMESGUT    YAPRACIK MERKEZ C.
ANKARA    ETİMESGUT    YAŞAMKENT ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU MESCİDİ
ANKARA    ETİMESGUT    YENİ C.
ANKARA    ETİMESGUT    YEŞİLÇAM C.
ANKARA    ETİMESGUT    YEŞİLOVA MH.C.
ANKARA    ETİMESGUT    YEŞİLOVA MH.HZ.OSMAN C.
ANKARA    ETİMESGUT    YILDIRIM BEYAZIT C.
ANKARA    ETİMESGUT    YILDIRIM C.
ANKARA    ETİMESGUT    YUKARI YURTCU MH.HZ.EBU BEKİR MERKEZ C.
ANKARA    ETİMESGUT    YUKARI YURTÇU MH.C.
ANKARA    ETİMESGUT    AHİ MESUT KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    ETİMESGUT    ATAYURT KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    ETİMESGUT    ALTAY MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    ETİMESGUT    ŞEKER MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    EVREN    Yeni Mah. Orta (Merkez) Cami
ANKARA    EVREN    Merkez  Selimiye cami
ANKARA    EVREN    Çatalpınar Mah. Cami (K)
ANKARA    EVREN    Demirayak Mah.Cami (K)
ANKARA    EVREN    Solakuşağı Mah.Cami(K)
ANKARA    EVREN    Altınbaşak Mah.Cami(K)
ANKARA    EVREN    Yusufuşağı Mah. Cami(K)
ANKARA    EVREN    Cebirli Mah.Cami(K)
ANKARA    EVREN    İbrahimbeyli Mah. Cami(K)
ANKARA    GÖLBAŞI    ABDULLAH BİN ALİ EL ATTYAH C.
ANKARA    GÖLBAŞI    AHİBOZ MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    AKÖRENÇARSAK MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    ALTINÇANAK MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    ALTUNGÜLKENT C.
ANKARA    GÖLBAŞI    AYANE C.
ANKARA    GÖLBAŞI    BAĞİÇİ MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    BAĞİÇİ MH.KARŞIYAKA C.
ANKARA    GÖLBAŞI    BALLIKPINAR MH.BAHÇEKENT C.
ANKARA    GÖLBAŞI    BALLIKPINAR MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    BEZİRHANE MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    BOYALIK MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    CİMŞİT MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    ÇAYIRLI MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    ÇELTEK MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    ÇİMŞİT SEYMENLER PETROL C.
ANKARA    GÖLBAŞI    DİKİLİTAŞ MH.BÜYÜK C.
ANKARA    GÖLBAŞI    DİKİLİTAŞ MH.KÜÇÜK C.
ANKARA    GÖLBAŞI    EMİRLER MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    EYMİR MH.ŞEHİTLER C.
ANKARA    GÖLBAŞI    G.Ü.GÖLBAŞI KAMPÜSÜ C.
ANKARA    GÖLBAŞI    GÖKÇEHÖYÜK MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    GÖLBEK MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    GÜNALAN MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    HACI HASAN MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    HACI MURATLI MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    HACILAR MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    HALLAÇLI MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    İKİZCE MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    İMAMI AZAM C.
ANKARA    GÖLBAŞI    İNCEK MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    İNCEK MH.HÜSEYİN REMZİ BALKANLI C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KARAALİ MERKEZ MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KARAALİ YAZLIK MH.RAHMAN C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KARACAÖREN MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KARAGEDİK AYDIN MH.HACI ALİ ERSOY C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KARAGEDİK AYDIN MH.MERKEZ C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KARAGEDİK ERCAN MH.HACI ENVER BEKTAŞ C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KARAOĞLAN MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KARŞIYAKA GÜZELYALI C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KARŞIYAKA MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KIRIKLI MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KIZILCAŞAR MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KOPARAN MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    MAHMATLI BAHÇE MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    MAHMATLI MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    MEVLANA C.
ANKARA    GÖLBAŞI    OĞULBEY MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    OYACA AKARSU MH.ESKİ C.
ANKARA    GÖLBAŞI    OYACA YEŞİLÇAM MH.YENİ C.
ANKARA    GÖLBAŞI    ÖRENCİK MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    ÖRENCİK MH.MİMAR SİNAN C.
ANKARA    GÖLBAŞI    POLİS AKADEMİSİ C.
ANKARA    GÖLBAŞI    PROF.DR.ALİ UYARER C.
ANKARA    GÖLBAŞI    SELAMETLİ MH.MUSAB BİN UMEYR C.
ANKARA    GÖLBAŞI    SOĞULCAK MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    SUBAŞI MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    TAŞPINAR HACI VELİ-HANIM ERDEM C.
ANKARA    GÖLBAŞI    TAŞPINAR MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    TEK LOJMANLARI C.
ANKARA    GÖLBAŞI    TEPEYURT MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    TOPAKLI MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    TULUMTAŞ MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    TÜRKSAT MUSTAFA GÖNÜLALAN C.
ANKARA    GÖLBAŞI    VELİHİMMETLİ MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    VELİHİMMETLİ MH.ESKİ C.
ANKARA    GÖLBAŞI    YAĞLIPINAR MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    YAVRUCAK MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    YAYLABAĞI MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    YAYLABAĞI MH.HİCRET C.
ANKARA    GÖLBAŞI    YUNUS EMRE C.
ANKARA    GÖLBAŞI    YURTBEYİ MH.C.
ANKARA    GÖLBAŞI    YURTBEYİ MH.YEŞİLÖZ C.
ANKARA    GÖLBAŞI    KARŞIYAK MH. PAZAR YERİ (HAYMAN YOLU ÜZERİ)
ANKARA    GÖLBAŞI    TOKİ PAZAR YERİ
ANKARA    GÖLBAŞI    SEYMENLER PAZAR YERİ
ANKARA    GÜDÜL    GÜDÜL MERKEZ ESKİ PAZAR YERİ
ANKARA    GÜDÜL    AKBAŞ MH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    ÇAĞA MH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    GÜZEL MH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    KARACAÖREN MH ESKİ CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    ÖZ MH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    SALİHLER MH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    YELLİ MH HARMAN YERİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    YEŞİLÖZ MH HAN ÖNÜ MEYDANI (K)
ANKARA    GÜDÜL    YEŞİLÖZ MH YK CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    AKÇAKESE MH MUSALLA YERİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    ÇAĞA MH FATİH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    ÇAĞA MH GÜNEYCE CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    ÇUKURÖREN MH MUSALLA YERİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    HACILAR MH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    KADIOBASI CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    KAMANLAR MH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    KARACAÖREN MH YENİ CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    KAVAKÖZÜ MH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    KAYI MH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    ÖZÇALTI MH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    SORGUN MH PAZAR YERİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    TAHTACI ÖRENCİK MH MUSALLA YERİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    TAŞÖREN MH CAMİİ (K)
ANKARA    GÜDÜL    YENİBOYALI MH CAMİİ (K)
ANKARA    HAYMANA    Mrk. A.İhsan Kılıç (Konutlar) C.
ANKARA    HAYMANA    Mrk. Ahievran (Sanayi) Camii
ANKARA    HAYMANA    Cimcime Meydanı
ANKARA    HAYMANA    İmam Hatip Ortaoulu bahçesi
ANKARA    HAYMANA    Mrk. Yeşil Camii
ANKARA    HAYMANA    Ahırlıkuyu Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Alaçık Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Alahacılı Mh. Camii / Alahacılı Mah. İlkokul Bahçesi (K)
ANKARA    HAYMANA    Altıpınar Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Ataköy Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Balçıkhisar Mh. Merkez Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Baltalin Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Boğazkaya Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Bostanhöyük Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Bumsuz Mh. Yeni Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Büyükkonak Mh.Camii. (K)
ANKARA    HAYMANA    Büyükyağcı Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Cihanşah Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Çalış Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Çatak Mh. Büyük Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Çatak Mh. Küçük Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Çayraz Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Çeltikli Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Demirözü Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Dereköy Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Durutlar Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Emirler K.Kavak Mh.(Numune)C. (K)
ANKARA    HAYMANA    Emirler K.Kavak Mh. Eski Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Evci Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Evliyafakı Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Gültepe Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Güzelcekale Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    İncirli Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Karahoca Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Karaömerli Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Karapınar Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Katrancı Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Kavak Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Kerpiç Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Kızılkoyunlu Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Kirazoğlu Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Kutluhan Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Sarıdeğirmen Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Sarıgöl Mh.Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Serinyayla Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Sırçasaray Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Sinanlı Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Sindiren Mh. Fatih Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Sindiren Mh. Yeni Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Sindiren Mh. Ulu Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Soğulca Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Söğüttepe Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Toyçayırı Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Türkhöyük Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Yamak Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Yaprakbayırı Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Yaylabeyi Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Yeniköy Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Yergömü Mh. Hz. Ömer Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Yeşilköy Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Yukarısebil Mh. Camii (K)
ANKARA    HAYMANA    Yurtbeyli Mh. Yeni C. (K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN
Ahi Mah. Camii/Köy Konağı Meydanı-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Akçaören Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Alpagut Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Aşağıkaraören Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Aydın Mah. Cami-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Bitik Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Ciğir Mah. Camii/Ciğir Cami Alanı-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Çalta Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Çimşit Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Dağyaka Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Dutözü Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Emirgazi Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Fatih Mah. Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Fethiye Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Gaziler Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Günbaşı Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Güvenç Mah. Camii/Köy Konağı Meydanı-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Güvenç Mah. Dönge Hicret Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    H. Rıza Çöllüoğlu Tatbikat  C.
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    H.Eriş Lütfullah Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Hacı Mehmet Doğan Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Halilur-Rahman Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    İçören Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    İğmir Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    İmrendi Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    İnceğiz Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    İne Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Karalar Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Kayı Mah. Ulu Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Kayı Mah. Yunus Emre Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Kılıçlar Mah. Camii/Köy Konağı-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Kınık Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Kışla Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Köprübaşı Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Kumpınar Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Lojistik Üssü Camii/Halı Saha Alanı
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Mahmudiye Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Merkez Ulu Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Merkez Yeni Camii/
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Orhaniye Mah. Bağlariçi Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Orhaniye Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Orhaniye Mah. Sırmaana Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Osmaniye Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Ovalılar Sit. Y. Beyazıt Camii/Ovalılar Site Meydanı
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Örencik Bağlariçi Şehime Hatun Cami-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Örencik Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Peçenek Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Sancar Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Saraç Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Saray Mah. Eski Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Saray Mah. Keresteciler Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Saray Mah.Şevketzade Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Saray-Serkan Petrol Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Sarıayak Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Sarılar Mah. Camii/Köy Konağı-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Soğulcak Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Şehitler Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Taşkıran Camii/Milli Egemenlik Park Alanı
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Tekke Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Toki Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Tusaş Camii
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Ucarı Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Yakupderviş Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Yassıören Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Yayalar Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Yazıbeyli Mah. Camii-(K)
ANKARA    KAHRAMANKAZAN    Yeşilova Sit. Mevlana Camii
ANKARA    KALECİK    İLÇE SEMT PAZAR YERİ (SALI PAZARI)
ANKARA    KALECİK    SARAY C.
ANKARA    KALECİK    ŞAFAK C.
ANKARA    KALECİK    YEŞİLYURT C.
ANKARA    KALECİK    HACI HALİL UYANIK C.
ANKARA    KALECİK    OVABAĞI C.
ANKARA    KALECİK    ÇANŞA C.
ANKARA    KALECİK    AKÇATAŞ MH.C.  (KÖY)
ANKARA    KALECİK    AKKAYNAK MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    AKKUZULU MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    ALİBEYLİ MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    ALTINTAŞ MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    ARKBÜRK GÜZELYURT MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    ARKBÜRK MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    BEYKAVAĞI MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    ÇANDIR MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    ÇAYKAYA MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    ÇİFTLİK MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    DAĞDEMİR MH.C.    (KÖY)
ANKARA    KALECİK    DEMİRTAŞ MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    ESKİKÖY MH.C   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    GÖKÇEÖREN MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    GÖKDERE MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    GÖLKÖY MH.C   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    GÜMÜŞPINAR MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    HACIKÖY MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    HACIKÖY ORÇAN MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    HASAYAZ MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    KARAHÖYÜK MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    KARGIN MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    KINIK MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    KOYUNBABA MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    KUYUCAK MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    KIZILKAYA MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    MAHMUTLAR MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    SAMANLIK KÖPRÜBAŞI MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KALECİK    SAMANLIK MH.YK.C.    (KÖY)
ANKARA    KALECİK    ŞEMSETTİN MH.C.    (KÖY)
ANKARA    KALECİK    YEŞİLÖZ MH.C.    (KÖY)
ANKARA    KALECİK    YURTYENİCE MH.C.   (KÖY)
ANKARA    KEÇİÖREN    Ayvalı Osmanlı C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Ahmet Yesevi C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Ahmet Ziyaeddin C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Aktepe Akşemsettin C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Aktepe Süleymaniye C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Anakadın C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Aşağı Eğlence C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Babüsselam C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Bademlikaltı Esentepe C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Bağlum Fatih C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Bağlum Hacı Sadık Yıldırım C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Bağlum Merkez C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Bağlum Şeyh Şamil C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Bediüzzaman C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Büyük Ankara C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Elmalı Fatih C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Emrah C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Esertepe Yavuz Sultan Selim C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Etlik Aksa C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Etlik Hicret C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Etlik Yayla Mahallesi  Yeşil C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Eyüp Sultan C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Farabi C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Gümüşdere Selçuklu C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Hz. Ali C.
ANKARA    KEÇİÖREN    İncirli Yunus Emre C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Kalaba Buhara C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Kandilli C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Kanuni C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Kayabaşı C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Makam-ı İbrahim C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Mareşal Fevzi Çakmak C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Mecidiye C.
ANKARA    KEÇİÖREN    Mehmet Akif Ersoy C.
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ANKARA    NALLIHAN    Belenalan Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Soğukkuyu Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Eğri Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Kavak Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Osmanköy Mahallesi  Yeni Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Yenice Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Kuzucular Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Tekirler Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Çamalan Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Ozan Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Nebioğlu Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Beydili Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    NALLIHAN    Sobran Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Hz. Ebu Bekir Camii Bahçesi
ANKARA    POLATLI    Hz. Osman Camii Yanı Fatih Mah. Pazaryeri
ANKARA    POLATLI    Yunus Emre Camii yanı Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi
ANKARA    POLATLI    Askeriye Camii Bahçesi
ANKARA    POLATLI    Yeni Mahalle Camii Avlusu
ANKARA    POLATLI    TMO Karşısı Sebil Parkı
ANKARA    POLATLI    Yeni Sanayi Bölgesi Eski Kipa Bahçesi
ANKARA    POLATLI    Şentepe Mah. Pazar Yeri
ANKARA    POLATLI    Şentepe Mah. Şehitler Camii Bahçesi
ANKARA    POLATLI    Çarşı Camii Avlusu
ANKARA    POLATLI    Fahri Altan Camii Bahçesi
ANKARA    POLATLI    Polatlı OSB Cami Alanı
ANKARA    POLATLI    M. Akif Mahallesi Akra Düğün Salonu Karşısı Yavuz Selim
Bıyıklar Parkı
ANKARA    POLATLI    M. Akif TOKİ Camii Bahçesi
ANKARA    POLATLI    Gazi Mahallesi Kent Konseyi Binası Park Alanı
ANKARA    POLATLI    Şehitlik Mah. Yaşar Irak Parkı Köroğlu Market Yanı
ANKARA    POLATLI    Kurtuluş Camii Bahçesi
ANKARA    POLATLI    Menteşe Camii Bahçesi
ANKARA    POLATLI    Şentepe TOKİ Camii Bahçesi
ANKARA    POLATLI    Emek Sitesi Mescidi Bahçesi
ANKARA    POLATLI    Cumhuriyet Mah. Şehit Seher Yaşar Parkı Sosyal Tesis Alanı
ANKARA    POLATLI    Adatoprakpınar Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Avdanlı Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Babayakup Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Basri Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Beşköprü  Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Beyceğiz Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Beyliköprü Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Çekirdeksiz Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Çimenceğiz Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Eskiköseler Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Eskipolatlı Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Gedikli  Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Gençali Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Gündoğan Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Hacımusa Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Hacıtuğrul Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Hıdırşeyh Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Ilıca Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    İğciler Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    İnler Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Kabak Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Karaahmet Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Karacaahmet Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Karahamzalı Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Karailyas Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Karakaya  Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Karakuyu Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Karapınar Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Karayavşan Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Kargalı Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Kayabaşı Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Kıranharmanı Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Kızılcakışla Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Kuşçu Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Macun Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Müslüm Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Oğuzlar  Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Olukpınar Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Ördekgölü  Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Özyurt Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Poyraz Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Sakarya Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Sarıhalil Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Sarıoba Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Sazılar Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Sinanlı Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Sivri Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Şabanözü Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Şıhahmetli Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Şeyhali Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Taşpınar Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Tüfekçioğlu Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Türkkarsak Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Türktaciri Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Uzunbey Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Üçpınar Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Yağcıoğlu Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Yağmurbaba Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Yaralı Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Yenice Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Yenidoğan Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Yeniköseler Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Yenimehmetli Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Yeşilöz Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    POLATLI    Yüzükbaşı Mahallesi Camii Bahçesi (K)
ANKARA    PURSAKLAR    ABADAN MH.C. (K)
ANKARA    PURSAKLAR    ALACAÖREN C. (K)
ANKARA    PURSAKLAR    ALTINOVA MERKEZ C.
ANKARA    PURSAKLAR    ALTINOVA MEVLANA C.
ANKARA    PURSAKLAR    ATIF HOCA C.
ANKARA    PURSAKLAR    ESKİKÖY C. / ŞEHİTLİK CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    PURSAKLAR    EYUP SULTAN C. / SARAY MERKEZ CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    PURSAKLAR    FATİH C. / SALI PAZARI ALANI
ANKARA    PURSAKLAR    FATİH MH.YAVUZ SULTAN SELİM C.
ANKARA    PURSAKLAR    GÖÇMENEVLERİ PLEVNE C. / AYYILDIZ PAZAR YERİ ALANI
ANKARA    PURSAKLAR    GÜMÜŞKÖY HALİDİYE HİCRET C.
ANKARA    PURSAKLAR    GÜMÜŞOLUK MH.1.C. (K)
ANKARA    PURSAKLAR    GÜMÜŞOLUK MH.2.C. (K)
ANKARA    PURSAKLAR    HACI ZARİFE HACI ABDULHAMİT SARAÇOĞLU C. / KOCALAR
İMAM-HATİP LİSESİ BAHÇESİ
ANKARA    PURSAKLAR    HİCRET C.
ANKARA    PURSAKLAR    HİDAYET C.
ANKARA    PURSAKLAR    HZ. EBU BEKİR SIDDIK C. / PURSAKLAR İMAM-HATİP LİSESİ
BAHÇESİ
ANKARA    PURSAKLAR    HZ.FATIMA C.
ANKARA    PURSAKLAR    KARAKÖY MH.C. (K)
ANKARA    PURSAKLAR    KARŞIYAKA MH.C. (K)
ANKARA    PURSAKLAR    KARYAĞDI C. / NURYAĞDI CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    PURSAKLAR    KASRI ŞİRİN C.
ANKARA    PURSAKLAR    KÖSRELİK KIZIĞI AŞAĞI MH.C.  (K)
ANKARA    PURSAKLAR    KÖSRELİK KIZIĞI MH.C. (K)
ANKARA    PURSAKLAR    KURUSARI C. (K)
ANKARA    PURSAKLAR    MEDİNE C.
ANKARA    PURSAKLAR    MERKEZ C. / ADNAN MENDERES İMAM-HATİP ORTAOKULU
BAHÇESİ
ANKARA    PURSAKLAR    MİMAR SİNAN C. / AYYILDIZ PAZAR YERİ ALANI
ANKARA    PURSAKLAR    MİRAÇ C.
ANKARA    PURSAKLAR    NURYAĞDI C. (K)
ANKARA    PURSAKLAR    PEÇENEK MH.C. (K)
ANKARA    PURSAKLAR    SARAY FATİH C.
ANKARA    PURSAKLAR    SARAY MERKEZ C.
ANKARA    PURSAKLAR    SARAY SULTAN SELİM C.
ANKARA    PURSAKLAR    SARAY SÜLEYMANİYE C. / KOCALAR İMAM-HATİP LİSESİ
BAHÇESİ
ANKARA    PURSAKLAR    SİRKELİ AŞAĞI C. / SİRKELİ FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ
YANI SİRKELİ ÇİM SAHA
ANKARA    PURSAKLAR    SİRKELİ FATİH SULTAN MEHMET C. / SİRKELİ FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ YANI SİRKELİ ÇİM SAHA
ANKARA    PURSAKLAR    SİRKELİ MH.HZ.EBU BEKİR C. / SİRKELİ FATİH SULTAN MEHMET
CAMİİ YANI SİRKELİ ÇİM SAHA
ANKARA    PURSAKLAR    SİRKELİ YUKARI C. / SİRKELİ FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ YANI SİRKELİ ÇİM SAHA
ANKARA    PURSAKLAR    SÜLEYMANİYE C. ADNAN MENDERES İMAM-HATİP ORTAOKULU BAHÇESİ
ANKARA    PURSAKLAR    SÜMEYYE C. / PURSAKLAR İMAM-HATİP LİSESİ BAHÇESİ
ANKARA    PURSAKLAR    ŞEHİTLİK C.
ANKARA    PURSAKLAR    TEBESSÜM C.
ANKARA    PURSAKLAR    ULU C.
ANKARA    PURSAKLAR    YENİ KARAKÖY MH.C. (K)
ANKARA    PURSAKLAR    YILDIRIM BEYAZIT C.
ANKARA    PURSAKLAR    YUVA MH.C. (K)
ANKARA    SİNCAN    15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ
ANKARA    SİNCAN    ABDULKADİR GEYLANİ C.
ANKARA    SİNCAN    AHMET YESEVİ C.
ANKARA    SİNCAN    AKÇAÖREN MH.C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    AKMANLAR C.
ANKARA    SİNCAN    ALAGÖZ C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    ALCI C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    ALİDEDE C.
ANKARA    SİNCAN    ANAYURT MH.C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    ANDİÇEN C.
ANKARA    SİNCAN    ANDİÇEN MH.ASRI SAADET C.
ANKARA    SİNCAN    BACI C.  ( K)
ANKARA    SİNCAN    BAŞKENT OSB C.
ANKARA    SİNCAN    BEYOBASI C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    BEYTULLAH C.
ANKARA    SİNCAN    BİLALİ HABEŞİ C.
ANKARA    SİNCAN    CEBELİ NUR C.
ANKARA    SİNCAN    ÇİÇEKTEPE MH ( K)
ANKARA    SİNCAN    ÇOĞLU MESCİDİ AKSA C.
ANKARA    SİNCAN    ÇOKÖREN C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    DÖKÜMCÜLER SANAYİ C.
ANKARA    SİNCAN    DÖRTYOL C.
ANKARA    SİNCAN    ERKEKSU C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    ERTUĞRULGAZİ C.
ANKARA    SİNCAN    ESENLER MH.C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    FATİH AKŞEMSETTİN C.
ANKARA    SİNCAN    FATİH GAZİ OSMANPAŞA C.
ANKARA    SİNCAN    FATİH MAH.  SEMT PAZARI
ANKARA    SİNCAN    FATİH MEHMET AKİF ERSOY C.
ANKARA    SİNCAN    GİRMEÇ C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    HAZRETİ ÖMER C.
ANKARA    SİNCAN    HİSARLIKAYA C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    HZ.OSMAN C.
ANKARA    SİNCAN    İLYAKUT MH.C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    İMAMI AZAM C.
ANKARA    SİNCAN    İNCİRLİK MH.C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    İSTASYON MAH SEMT PAZARI
ANKARA    SİNCAN    İSTASYON MH.MEVLANA C.
ANKARA    SİNCAN    KARGIN MH. C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    KOCATEPE C.
ANKARA    SİNCAN    LALE MERKEZ C.
ANKARA    SİNCAN    LALE MEYDANI
ANKARA    SİNCAN    MAHMUT ESAT COŞAN C.
ANKARA    SİNCAN    MALAZGİRT C.
ANKARA    SİNCAN    MALAZGİRT MH.ANAYURT C.
ANKARA    SİNCAN    MALAZGİRT TEPE BAŞI C.
ANKARA    SİNCAN    MALIKÖY MEZARLIK YANI BOŞ ALAN ( K)
ANKARA    SİNCAN    MÜLK MH.C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    NUR C.
ANKARA    SİNCAN    ORGANİZE SANAYİ C.
ANKARA    SİNCAN    OSMANİYE MH.C.
ANKARA    SİNCAN    OSMANLI C.
ANKARA    SİNCAN    OSMANLI MAH. KAPALI PAZAR YERİ
ANKARA    SİNCAN    PINARBAŞI MAH. PAZAR PAZAR YERİ
ANKARA    SİNCAN    POLATLAR MH.C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    RAHMET CAMİİ ( TOKİ 1. ETAP)
ANKARA    SİNCAN    SANAYİ SİTESİ C.
ANKARA    SİNCAN    SARAYCIK MH.C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    SARAYCIK MH.YENİ C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    SARAYCIK TOKİ 2. ETAP
ANKARA    SİNCAN    SAZPINAR MH.C.
ANKARA    SİNCAN    SELİMİYE C.
ANKARA    SİNCAN    SERİNTEPE C.
ANKARA    SİNCAN    SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
ANKARA    SİNCAN    SİNCAN KENT MEYDANI
ANKARA    SİNCAN    SULTAN C.
ANKARA    SİNCAN    ŞEYHEDEBALİ KÜLLİYESİ CAMİİ
ANKARA    SİNCAN    TAŞALİ C.
ANKARA    SİNCAN    TATLAR MH.C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    TEMELLİ GAZİ MAH. AKAĞA C. ( K )
ANKARA    SİNCAN    TEMELLİ MERKEZ C.
ANKARA    SİNCAN    TEMELLİ MERKEZ KAPALI SEMT PAZARI
ANKARA    SİNCAN    TEMELLİ MEVLANA C. ( K )
ANKARA    SİNCAN    TEMELLİ TOKİ C.
ANKARA    SİNCAN    TEMELLİ YENİ C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    TOKİ ORTAPINAR C.
ANKARA    SİNCAN    TÜRKOBASI ESKİ İLKOKULU (K)
ANKARA    SİNCAN    TÜRKOBASI YURT C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    ULU C.
ANKARA    SİNCAN    ÜCRET C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    VEYSEL KARANİ C.
ANKARA    SİNCAN    YAVUZ SULTAN SELİM C.
ANKARA    SİNCAN    YENİ ÇİMŞİT MH.C. (K)
ANKARA    SİNCAN    YENİHİSAR C. (K)
ANKARA    SİNCAN    YENİKAYI MH.C. (K)
ANKARA    SİNCAN    YENİKENT ADALET C.
ANKARA    SİNCAN    YENİKENT AKŞEMSETTİN C.
ANKARA    SİNCAN    YENİKENT BUCUK C.
ANKARA    SİNCAN    YENİKENT ÇOĞLU MH.C.
ANKARA    SİNCAN    YENİKENT MENDERES MAH SEMT PAZARI
ANKARA    SİNCAN    YENİKENT MEYDANI
ANKARA    SİNCAN    YENİKENT ŞEYH EDEBALİ C.
ANKARA    SİNCAN    YENİKENT TOKİ İLKSAN C.
ANKARA    SİNCAN    YENİPEÇENEK MH.C. ( K)
ANKARA    SİNCAN    YUNUS EMRE C.
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    TATBİKAT CAMİ BAHÇESİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    TOKİ CAMİ BAHÇESİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    KACARLI CAMİ BAHÇESİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    KARABÜK CAMİ BAHÇESİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    DEVEKOVAN CAMİ BAHÇESİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    GÜLHÜYÜK CAMİ BAHÇESİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    BÜYÜKKIŞLA CAMİ BAHÇESİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    ŞEHİT SERCAN BULAK İMAM HATİP ORTAOKULU BAHÇESİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    YENİ SANAYİ SİTESİ CAMİİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    ÇALÖREN CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    ANADOLU İMAM  HATİP LİSESİ BAHÇESİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    CUMARTESİ HALK PAZARI
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    AKİN CAMİİ BAHÇESİ
ANKARA    ŞEREFLİKOÇHİSAR    ÜZENGİLİK CAMİİ BAHÇESİ VE KÖY MEYDANI
ANKARA    YENİMAHALLE    AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ TACETTİN SULTAN C.
ANKARA    YENİMAHALLE    AHMEDİYE C.
ANKARA    YENİMAHALLE    AHMET BÖLÜNMEZ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    ANKARA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU C.
ANKARA    YENİMAHALLE    AŞTİ TERMİNAL C.
ANKARA    YENİMAHALLE    ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    ASHABI KİRAM C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT EBU BEKİR C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT EYÜP SULTAN CANFEDA C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT HOCA AHMET YESEVİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT HZ.ALİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT İRŞAT C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT MERKEZ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT MEVLANA C.RUMİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT MİMAR SİNAN C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT OSMANLI C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT UĞURLU C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT YENİ HUZUR SİTESİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BATIKENT YUNUS EMRE C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BEŞTEPE MİLLET C.
ANKARA    YENİMAHALLE    BOĞAZİÇİ MH.FATİH SULTAN MEHMET C.
ANKARA    YENİMAHALLE    ÇAMLICA MH.C.
ANKARA    YENİMAHALLE    ÇAMLICA MH.MERKEZ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    ÇİFTLİK SSK BLOKLARI C.
ANKARA    YENİMAHALLE    DEMETEVLER ONKOLOJİ HASTANESİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    DEMETEVLER YILDIRIM BEYAZIT C.
ANKARA    YENİMAHALLE    DEMETEVLER HZ.EBUBEKİR C.
ANKARA    YENİMAHALLE    ELGAZİLİ HAYRULLAH C.
ANKARA    YENİMAHALLE    ERGAZİ AĞA C.
ANKARA    YENİMAHALLE    GAYRET MH.C.
ANKARA    YENİMAHALLE    GAZİ MH.C.
ANKARA    YENİMAHALLE    GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    GERSAN SANAYİ SİTESİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    GİMAT TOPTANCILAR C.
ANKARA    YENİMAHALLE    GÜZELEVLER C.
ANKARA    YENİMAHALLE    HİSARCIKLIOĞLU BEŞTEPE C.
ANKARA    YENİMAHALLE    HZ.EBUBEKİR BAĞLAR C.
ANKARA    YENİMAHALLE    İHL HACI DURALİ AKAN C.
ANKARA    YENİMAHALLE    İLAHİYAT FAKÜLTESİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    İMAM HATİP LİSESİ AHMET YILDIZ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    İSA TUNÇ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    İVEDİK MERKEZ SANAYİ KOOPERATİFİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    İVEDİK MH.C.
ANKARA    YENİMAHALLE    İVEDİK ORGANİZE SANAYİ MELİKGAZİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    İVEDİK ORGANİZE SANAYİ MERKEZ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    İVEDİK ORGANİZE SANAYİ MEVLANA C.
ANKARA    YENİMAHALLE    İVEDİK ORGANİZE SANAYİ ORUÇGAZİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    KARACAKAYA MH.C.
ANKARA    YENİMAHALLE    KARŞIYAKA ANADOLU C.
ANKARA    YENİMAHALLE    KARŞIYAKA CELAYİR C.
ANKARA    YENİMAHALLE    KARŞIYAKA MENDERES ÇEŞMESİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    KARŞIYAKA OĞUZLAR C.
ANKARA    YENİMAHALLE    KÖROĞLU C.
ANKARA    YENİMAHALLE    LASTİKÇİLER SİTESİ FATİH SULTAN MEHMET C.
ANKARA    YENİMAHALLE    MACUN MH.FETİH C.
ANKARA    YENİMAHALLE    MEHMET AKİF ERSOY C.
ANKARA    YENİMAHALLE    MEMLİK MH.C.
ANKARA    YENİMAHALLE    MESA VEYSEL KARANİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    MEVLANA C.
ANKARA    YENİMAHALLE    MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    MKE KURUMU (MAKSAN) C.
ANKARA    YENİMAHALLE    MUSA EFENDİ C.
ANKARA    YENİMAHALLE    MUSTAFA KOCA C.
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