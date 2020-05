71 gün sonra ibadete açılacak camilerin ilçe ilçe listesi

Ankara Müftülüğü, Başkent’te Cuma namazı kılınacak cami ve açık alanların listesini açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 19 Mart’ta ibadete kapatılan camiler, 71 günün ardından Cuma namazıyla birlikte yeniden cemaatine kavuşacak. Normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak 29 Mayıs'ta yani yarın yeniden toplu ibadete açılacak.

“Ankara’da hangi camiler ibadete açılacak?” , “Açık alanda toplu ibadet edilecek noktalar nereler?” sorunu vatandaşlarca merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ankara Müftülüğü, Başkent’te Cuma namazı kılınacak cami ve açık alanların listesini paylaştı.



Toplu ibadete açılacak camilerin ve açık alanların listesi şöyle:

İli İlçesi Cami Adı / Cuma Namazı Kılınacak Alan Adı

ANKARA AKYURT AHMET ADİL MAH.CAMİİ AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT OTONOMİ CAMİİ

ANKARA AKYURT SEYİT BURHANETTİN CAMİİ

ANKARA AKYURT CÜCÜK MAH. AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT ÇAM MAH.CAMİİ AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT CÜCÜK MAH. YAĞIZOĞLU CAMİİ AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT ÇARDAKBAĞI MAH. KÖY KONAĞI AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT ÇARDAKBAĞI MAH.KOZLUDERE C.AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT ÇINAR MAH. CUMHURİYET CAMİİ AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT KARACAKAYA MAH.CAMİİ AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT KARAYATAK MAH.CAMİİ AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT MERKEZ CAMİİ AVLUSU

ANKARA AKYURT HALİL İBRAHİM CAMİİ AVLUSU

ANKARA AKYURT UZUNLAR MAHALLESİ CAMİİ AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT BALIKHİSAR ESKİ PAZAR YERİ (K)

ANKARA AKYURT BÜĞDÜZ CAMİ AVLUSU VE YANI (K)

ANKARA AKYURT ELECİK KÖY KONAĞI AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT AKYURT İMAM HATİP ORTAOKULU BAHÇESİ

ANKARA AKYURT GÜZELHİSAR HARMAN YERİ (K)

ANKARA AKYURT HAYDAR MAH. KÖY KONAĞI AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT FURKAN CAMİ AVLUSU

ANKARA AKYURT KALABA CAMİ YANI

ANKARA AKYURT EYÜP SULTAN CAMİ AVLUSU

ANKARA AKYURT AKYURT KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA AKYURT SAMUT MAH. MEYDAN (K)

ANKARA AKYURT SARACALAR MUHAMMED HAMDİ YAZIR İMAM HATİP LİSESİ

BAHÇESİ (K)

ANKARA AKYURT ŞEHLER MAH. KÖY KONAĞI AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT TEBERİK MAH. KÖY KONAĞI AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT AKYURT STADI

ANKARA AKYURT KIZIK- MUSALLA – (K)

ANKARA AKYURT KARACALAR MAH.KÖY KONAĞI AVLUSU (K)

ANKARA AKYURT KOZAYAĞI KÖY KONAĞI BAHÇESİ (K)

ANKARA ALTINDAĞ HACI BAYRAM CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ MELİKE HATUN CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ YENİ CENABI AHMET PAŞA CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ AYDINLIKEVLER MERKEZ CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ KARACABEY CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ TABAKHANE CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ HANİFOĞLU CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ İSKİTLER CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ ALİ ERSOY KÜLTÜR CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ ÖRNEK TELSİZLER FATİH CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ SİTE MARANGOZLAR CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ DİRİLİŞ CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ KARAPÜRÇEK MH.MİRAÇ CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ KARAPÜRÇEK MH.TEVHİT CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ KARAPÜRÇEK MH.EYÜP CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ KARAPÜRÇEK MH. VEYSEL KARANİ CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ KARAPÜRÇEK MH .ARAFAT CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ YENİ DOĞAN MERKEZ CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ YILDIRIM BEYAZIT ESKİ CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ DOĞANTEPE HACI BAKİ ŞAHİN BİRLİK CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ YEŞİLÖZ KARAKUM DUA CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ SIRATAŞLAR GÜNEŞ CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ KARACAÖREN MH. MEVLANA CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ MEHMETÇİK CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ SEYYİD ABDURRAHİM REYHAN CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ ALİBEY İŞHANI CAMİİ (AÇIK OTOPARK ALANI)

ANKARA ALTINDAĞ ALEMDAĞ MH. KARAPINAR CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ KARACAÖREN MH. DEMİRCİLER SİTESİ FAZİLET CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ ÖNER TOKCAN CAMİİ

ANKARA ALTINDAĞ KAVAKLI MH. KUBA CAMİİ (K)

ANKARA ALTINDAĞ PEÇENEK MH.FATİH CAMİİ (K)

ANKARA ALTINDAĞ GÜNEŞEVLER PAZAR ALANI

ANKARA ALTINDAĞ BEŞİKKAYA PAZAR ALANI

ANKARA ALTINDAĞ KARAPÜRÇEK PAZAR ALANI

ANKARA ALTINDAĞ DOĞANTEPE PAZAR ALANI

ANKARA ALTINDAĞ GÜLPINAR PAZAR ALANI

ANKARA AYAŞ AYAŞ AÇIK CEZA EVİ İNFAZ KURUMU BAHÇESİ

ANKARA AYAŞ BÜNYAMİN CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA AYAŞ ŞEYH CAMİİ YAKININDAKİ AÇIK ALAN

ANKARA AYAŞ YENİ CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA AYAŞ KİLLİK CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA AYAŞ TOKİ HZ. EBU BEKİR CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA AYAŞ 15 TEMMUZ TOKİ CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA AYAŞ SIRRI SÜLEYMAN ÇİFTÇİOĞLU CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA AYAŞ FATİH SİTESİ CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA AYAŞ EVCİ MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ FERUZ MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ ÇANILLI MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ ORTABEREKET MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ BAŞBEREKET MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K )

ANKARA AYAŞ BAŞAYAŞ MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ GÖKLER MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ TEKKE MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ UĞURÇAYIR MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ AKKAYA MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ İLHAN MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ ILICA MAHALLESİ CAMİ ÖNÜ MEYDANI (K)

ANKARA AYAŞ BAYRAM MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ GÖKÇEBAĞ MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ YAĞMURDEDE MAHALLESİ KÖY MEYDANI (K)

ANKARA AYAŞ YAĞMURDEDE ÖREN MAHALLESİ CAMİYE 100 YAKIN YEŞİL

ALAN (HARMAN) (K)

ANKARA AYAŞ SİNANLI MAHALLESİ İMAM-I ÂZAM CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ SİNANLI MAHALLESİ BÜYÜK CAMİİ YANI MEYDAN (K)

ANKARA AYAŞ OLTAN MAHALLESİ DARULSELAM CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ OLTAN MAHALLESİ YENİ CAMİİ BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ OLTAN MAHALLESİ ŞEHİTLER CAMİİ BAHÇASİ (K)

ANKARA AYAŞ GENÇALİ MAHALLESİ ESKİ OKUL BAHÇESİ (K)

ANKARA AYAŞ PINARYAKA MAHALLESİ CAMİYE 400 MESAFEDEKİ YEŞİL ALAN

(HARMAN) (K)

ANKARA BALA İLÇE MERKEZİ / KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA BALA HACI FAİK GÜNGÖR CAMİ / KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA BALA İHLAS MESCİDİ / KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA BALA MERKEZ CAMİ / KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA BALA TOKİ İMAMI AZAM CAMİ / KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA BALA MERKEZ YENİ CAMİ / KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA BALA AFŞAR MAH. MERKEZ CAMİ KÖY

ANKARA BALA AFŞAR MAH. YENİ CAMİ KÖY

ANKARA BALA AHMET CAYIRI MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA AKKOYUNLU MAH. KÖY

ANKARA BALA AŞAĞI HACI BEKİR MAH. KÖY

ANKARA BALA AŞIKOĞLU MAH.CAMİ KÖY

ANKARA BALA AYDOĞAN MAH. KÖY

ANKARA BALA BAHÇE KARADALAK MAH. KÖY

ANKARA BALA BAYATATİK MAH.CAMİ KÖY

ANKARA BALA BEKTAŞLI MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA BELÇARSAK MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA BEYNAM MAH CAMİ KÖY

ANKARA BALA BÜYÜKBAYAT MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA BÜYÜKBOYALI MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA BÜYÜK CAMİLİ MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA ÇATAL CEŞME MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA ÇİĞDEMLİ MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA DAVDANLI MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA DERE KIŞLA MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA EĞRİBASAN MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA ERDEMLİ MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA ERGİN MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA ERGİN MAH. YAYLA CAMİ KÖY

ANKARA BALA GÜLBAĞI MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA HANBURN MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA KARAHAMZALI MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA KERİŞLİ MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA K.KÖPRÜ MAH. BARAJ CAMİ KÖY

ANKARA BALA K. KÖPRÜ MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA KOÇ YAYLA MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA KÖSELİ MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA KUYULAR MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA KÜÇÜKBIYIK MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA KÜÇÜKBOYALIK MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA KÜÇÜKCAMİLİ MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA SARIHÜYÜK MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA SIRAPINAR MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA SOFULAR MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA ŞEHRİBAN MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA TEPE MAH. YAYLASI KÖY

ANKARA BALA TOL KÇY MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA ÜÇEM MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA YAYLALI ÖZÜ MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA YENİ KÖY MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA YENİ YAPAN ÇARSAK. MAH CAMİ KÖY

ANKARA BALA YENİ YAPAN ŞEYHLİ MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BALA YÖRELİ MAH. CAMİ KÖY

ANKARA BEYPAZARI Bankalar Caddesi ve Atatürk Parkı Meydanı

ANKARA BEYPAZARI Gazi Gündüzalp İş merkezi ve Otaparkı

ANKARA BEYPAZARI Şehir Stadyumu

ANKARA BEYPAZARI Fatih Camii

ANKARA BEYPAZARI Pazar Pazarı Yeri

ANKARA BEYPAZARI İmam Hatip Ortaokulu Bahçesi

ANKARA BEYPAZARI Şehir 2.Stadyumu

ANKARA BEYPAZARI Oğuzkent Kapalı Pazar Yeri

ANKARA BEYPAZARI Beypazarı Belediyesi Yukarı Sanayi Atölye Binası

ANKARA BEYPAZARI Sultan Alaaddin Camii

ANKARA BEYPAZARI Hamidiye Camii

ANKARA BEYPAZARI Bulgurdede Mahallesi Camii

ANKARA BEYPAZARI Cemil Ercan Camii

ANKARA BEYPAZARI Belediye İtfaiye Garajı

ANKARA BEYPAZARI Hamzalar Mahallesi Camii

ANKARA BEYPAZARI Cemiyetevleri Camii

ANKARA BEYPAZARI Aşağı Başağaç Mh. Camii (K)

ANKARA BEYPAZARI Ortabaşağaç Camii K

ANKARA BEYPAZARI Yukarıbaşağaç Camii K

ANKARA BEYPAZARI Karaşar Mh. Yeni Camii K

ANKARA BEYPAZARI Kırbaşı Mh. Yeni Camii K

ANKARA BEYPAZARI Uruş Çarşı Meydanı K

ANKARA BEYPAZARI Acısu Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Adaören Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Akçakavak Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Bağözü Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Boyallı Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Çantırlı Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Dağşıhlar Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Dereli Mh. 1.Cami K

ANKARA BEYPAZARI Dibecik Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Dibekören Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Dikmen Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Doğançalı Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Doğanyurt Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Dudaş Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Gürsöğüt Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Hacımehmet Ağa Çiftliği C. K

ANKARA BEYPAZARI Harmancık Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Hırkatepe Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI İncepelit Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Kabaca Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Kaplan Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Kapullu Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Kargı Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Kayabükü Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Kırşeyhler Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Kızılcasöğüt Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Kozalan Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Köseler Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Köst Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Köşebükü Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Kuyucak Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Kuyumcu Tekke Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Macun Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Mahmutlar Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Oymaağaç Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Saray Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Sarıağıl Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Sekli Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Şehitler Çiftliği Camii K

ANKARA BEYPAZARI Tacettin K.K. Bahçesi K

ANKARA BEYPAZARI Tahirler Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Uşakgöl Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Yalnızçam Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Yiğerler Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Yoğunpelit Mahallesi Camii K

ANKARA BEYPAZARI Yukarıulucak Mh. Camii K

ANKARA ÇAMLIDERE ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKUL BAHÇESİ

ANKARA ÇAMLIDERE MERKEZ CAMİİ

ANKARA ÇAMLIDERE BEYLER MAHALLESİ YENİ KUBBELİ C.

ANKARA ÇAMLIDERE KAYABAŞI MH.C.

ANKARA ÇAMLIDERE BEYLER MH.HARMANCIK C.

ANKARA ÇAMLIDERE YAYALAR C.

ANKARA ÇAMLIDERE ŞEYHALİ SEMERKANDİ KÜLLİYE C.

ANKARA ÇAMLIDERE AHATLAR MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE AKKAYA MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ALAKOÇ MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ATÇA MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE AVDAN MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE BARDAKCILAR MH.YK.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE BAYINDIR MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE BEŞBEYLER MH.BOYALI C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE BEŞBEYLER MH.KAVACIK C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE BEŞBEYLER MH.SARPIN C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE BEŞBEYLER MH.ÜREĞİL C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE BEŞBEYLER MH.YK.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE BUĞRALAR MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE BÜKELER MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ÇAMKÖY MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ÇUKURÖREN MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE DAĞKUZÖREN MH.AHMETLER C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE DAĞKUZÖREN MH.GÜNEY C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE DAĞKUZÖREN MH.KUZEY C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE DOĞANCI MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE DOĞANLAR MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE DOYMUŞ MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE DÖRTKONAK MH.GÖL C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE DÖRTKONAK MH.KURT C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE DÖRTKONAK MH.MERKEZ C.

ANKARA ÇAMLIDERE ELDELEK MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ELMALI MH.ÇORMAN C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ELMALI MH.KARGALAR C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ELMALI MH.KARGALAR YENİ C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ELMALI MH.KAVUTÇU C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ELÖREN MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ELVANLAR MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ELVANLAR MH.TOKAR C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE GÜMELE MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE GÜNEY MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE İNCEÖZ MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE KAYABAŞI MH.YAYLA KUBA C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE KAYABAŞI MH.YAYLA MERKEZ C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE KUŞÇULAR MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE MEŞELER MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE MUZRİPAĞACIN MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE MÜSELLİM MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE OSMANSİN MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE OZMUŞ MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE ÖRENKÖY MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE PEÇENEK MH.MERKEZ C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE PEÇENEK MH.ORTA C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE PELİTÇİK MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE SARIKAVAK MH.AŞĞ.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE SARIKAVAK MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE TATLAK MH.KUZEY C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE TATLAK MH.GÜNEY C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE YAHŞİHAN MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE YEDİÖREN MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE YILANLI MH.C. (K)

ANKARA ÇAMLIDERE YONCATEPE MH.C. (K)

ANKARA ÇANKAYA AHMET HAMDİ AKSEKİ C.

ANKARA ÇANKAYA KOCATEPE C.

ANKARA ÇANKAYA MALTEPE C.

ANKARA ÇANKAYA TÜRK KONUT 2 MERKEZ C.

ANKARA ÇANKAYA BAHÇELİEVLER C.

ANKARA ÇANKAYA CEBECİ C.

ANKARA ÇANKAYA ÇAYYOLU HZ.MEVLANA C.

ANKARA ÇANKAYA DİKMEN MERKEZ C.

ANKARA ÇANKAYA EMEK MERKEZ C.

ANKARA ÇANKAYA HASAN TANIK C.

ANKARA ÇANKAYA KURTULUŞ C.

ANKARA ÇANKAYA KÜÇÜKESAT MERKEZ C.

ANKARA ÇANKAYA SEYRANBAĞLARI MERKEZ C.

ANKARA ÇANKAYA 15 TEMMUZ VE ÖMER HALİSDEMİR ŞEHİTLER C.

ANKARA ÇANKAYA ABDURRAHMAN SEMA KARAMANLIOĞLU C.

ANKARA ÇANKAYA ABDÜLKERİM KUZU C.

ANKARA ÇANKAYA ALACAATLI KARDEŞLER C.

ANKARA ÇANKAYA ALİ RIZA SUNGUR C.

ANKARA ÇANKAYA ANGORA EVLERİ C.

ANKARA ÇANKAYA BAĞLARBAŞI CAHİDE PAŞA CAMİİ

ANKARA ÇANKAYA BALGAT BAĞLARİÇİ EHLİBEYT C.

ANKARA ÇANKAYA BALGAT BARBAROS C

ANKARA ÇANKAYA BALGAT HAMİDİYE C.

ANKARA ÇANKAYA BALGAT KÖPRÜBAŞI C.

ANKARA ÇANKAYA BAŞYAZICIOĞLU C.

ANKARA ÇANKAYA BEYTEPE KAMPÜSÜ C.

ANKARA ÇANKAYA BEYTEPE MH.C.

ANKARA ÇANKAYA ÇAYYOLU HACI İBRAHİM AYDIN C.

ANKARA ÇANKAYA ÇAYYOLU HACI ORHAN AYHAN C.

ANKARA ÇANKAYA ÇAYYOLU YUNUS EMRE C.

ANKARA ÇANKAYA ÇUKURANBAR ASFALT FİRDEVS C.

ANKARA ÇANKAYA ÇUKURCA FATİH C.

ANKARA ÇANKAYA ÇUKURCA ÖNDER C.

ANKARA ÇANKAYA DİKMEN ORTAÖVEÇLER C.

ANKARA ÇANKAYA DODURGA MH.C.

ANKARA ÇANKAYA DOĞRAMACIZADE ALİ AŞA C.

ANKARA ÇANKAYA GÜNEYCE C.

ANKARA ÇANKAYA GÜRBÜZ OPŞİN KIZILIRMAK C.

ANKARA ÇANKAYA HACI AHMET ULUSOY C.

ANKARA ÇANKAYA HACI MAHMUT ÜNSAL C.

ANKARA ÇANKAYA HACI YUNUS KOÇ C.

ANKARA ÇANKAYA HALİLULLAH C

ANKARA ÇANKAYA İBRAHİM ÖZCAN ATAY C.

ANKARA ÇANKAYA İMAM BUHARİ C.

ANKARA ÇANKAYA İNCEK TOKİ 2.ETAP C.

ANKARA ÇANKAYA KARAKUSUNLAR C.

ANKARA ÇANKAYA KARAPINAR MH.HABİL KANIPEK C.

ANKARA ÇANKAYA KIRKKONAKLAR BİLALİ HABEŞİ C.

ANKARA ÇANKAYA KONUTKENT İBRAHİM AZMİ BEĞEN

ANKARA ÇANKAYA MAHMUT TORUN C.

ANKARA ÇANKAYA NAZLI HANIM C.

ANKARA ÇANKAYA ORAN ATATÜRK SİTESİ AYET HOCA C.

ANKARA ÇANKAYA ORAN FATİH C.

ANKARA ÇANKAYA ÖVEÇLER GÜLSER C.

ANKARA ÇANKAYA SADIK KALEMCİ C.

ANKARA ÇANKAYA SALİH BEZCİ KÜLLİYESİ C.

ANKARA ÇANKAYA SEBAHATTİN YILDIZ C.

ANKARA ÇANKAYA ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN YILDIZ ORTA C.

ANKARA ÇANKAYA YAKUPABDAL MH.HİKMET AYBERK C.

ANKARA ÇANKAYA YAŞAMKENT MERKEZ C.

ANKARA ÇANKAYA YEŞİLOVA ŞEHİT BATTAL İLGÜN C.

ANKARA ÇANKAYA YILDIZ HÜDAVERDİ C.

ANKARA ÇANKAYA YILDIZ MURAT C.

ANKARA ÇANKAYA YILDIZ ŞAFAK C.

ANKARA ÇANKAYA YUKARI AYRANCI MERKEZ C.

ANKARA ÇANKAYA TOHUMLAR MH.C.

ANKARA ÇANKAYA KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C.

ANKARA ÇANKAYA DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ C.

ANKARA ÇANKAYA KÖMÜRCÜ MH.C.

ANKARA ÇANKAYA ALACAATLI MH.C.

ANKARA ÇANKAYA EVCİLER MH.C.

ANKARA ÇANKAYA İMRAHOR 1 C.

ANKARA ÇANKAYA AHLATLIBEL C.

ANKARA ÇANKAYA YAYLA MH.C.

ANKARA ÇANKAYA TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C.

ANKARA ÇANKAYA YAKUP ABDAL MAH. KUBA C.

ANKARA ÇANKAYA YEŞİL VADİ C.

ANKARA ÇANKAYA AKARLAR MH.C.

ANKARA ÇANKAYA YILDIZ TEPEBAŞI C.

ANKARA ÇANKAYA KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ C.

ANKARA ÇANKAYA ÇAVUŞLU MH.C.

ANKARA ÇANKAYA AZİZ ALTINPINAR C.

ANKARA ÇANKAYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI M.

ANKARA ÇANKAYA KARATAŞ MH.C.

ANKARA ÇANKAYA TARIM GIDA VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI C.

ANKARA ÇANKAYA MÜHYE YEŞİLKENT C.

ANKARA ÇANKAYA EMİR SULTAN C.

ANKARA ÇANKAYA KARAHASANLI MH.C.

ANKARA ÇANKAYA COŞKUNLAR C.

ANKARA ÇANKAYA BEYSUKENT C.

ANKARA ÇANKAYA OSMANGAZİ C.

ANKARA ÇANKAYA BAĞCILAR BİRLİK C.

ANKARA ÇANKAYA ÖVEÇLER ENSAR C.

ANKARA ÇANKAYA TBMM CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA GAZİLER VE FİZ. TED. REH. MESCİDİ BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MESCİDİ BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA ŞAP ENSTİTÜSÜ CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MESCİDİ BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU FETİH CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZ. BAK. CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA EDOK KOMUTANLIĞI KIŞLASI CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO MESCİDİ BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA HASAN CELAL GÜZEL ANADOLU İ.H.L. (YILDIZ) BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA ÜMİTKÖY AİHL BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA FAİK GÜNGÖR İHL BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA DİKMEN 9. KM. CAMİ YANI PAZAR YERİ

ANKARA ÇANKAYA ÇINAR HALI SAHALARI VE SOSYAL TESİSLERİ BAHÇESİ

ANKARA ÇANKAYA MUAZZEZ KARAÇAY OTOPARKI

ANKARA ÇANKAYA MUSTAFA KEMAL BEREKETLİ OTOPARKI

ANKARA ÇUBUK BAHÇELİ C.

ANKARA ÇUBUK BARBAROS MH.C.

ANKARA ÇUBUK BUZLU C.

ANKARA ÇUBUK CAMİİ KEBİR C.

ANKARA ÇUBUK CEMAL ŞİŞMAN C.

ANKARA ÇUBUK EHLİBEYT C.

ANKARA ÇUBUK ESENTEPE C.

ANKARA ÇUBUK EYYÜP SULTAN C.

ANKARA ÇUBUK FATİH C.

ANKARA ÇUBUK FATİH SULTAN MEHMET C.

ANKARA ÇUBUK GÜZERGAH C.

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAMI VELİ C.

ANKARA ÇUBUK HAFIZ ÖMER C.

ANKARA ÇUBUK HASAN BOSTAN C.

ANKARA ÇUBUK HATİCE-TÜL KÜBRA C.

ANKARA ÇUBUK HİCRET C.

ANKARA ÇUBUK HZ.ALİ C.

ANKARA ÇUBUK HZ.EBUBEKİR C.

ANKARA ÇUBUK HZ.OSMAN C.

ANKARA ÇUBUK İHLAS CAMİİ

ANKARA ÇUBUK KARŞIYAKA C.

ANKARA ÇUBUK KUBA C.

ANKARA ÇUBUK MESLEK LİSESİ AKŞEMSEDDİN C.

ANKARA ÇUBUK MEVLANA C.

ANKARA ÇUBUK NUR MUHAMMET C.

ANKARA ÇUBUK ÖMÜRDEDE C.

ANKARA ÇUBUK PAŞAZADE C.

ANKARA ÇUBUK SAMURKENT C.

ANKARA ÇUBUK SANAYİ C.

ANKARA ÇUBUK SELİMİYE C.

ANKARA ÇUBUK SÜLEYMANİYE C.

ANKARA ÇUBUK TAKVA C.

ANKARA ÇUBUK TEKKE ERENLER C.

ANKARA ÇUBUK TEVHİT C.

ANKARA ÇUBUK ÜNİVERSİTE C.

ANKARA ÇUBUK YEŞİL C.

ANKARA ÇUBUK YILDIRIM BEYAZIT C.

ANKARA ÇUBUK YUNUS EMRE C.

ANKARA ÇUBUK BELEDİYE KAPALI HALK PAZARI

ANKARA ÇUBUK M. KANDEMİR İMAM-HATİP ORTAOKULU BAHÇESİ

ANKARA ÇUBUK ALİ İZZET ERDEMİR C. (K)

ANKARA ÇUBUK AĞILCIK MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK AKBAYIR MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK AKKUZULU MH.ESKİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK AKKUZULU MH.YENİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK AŞAĞI ÇAVUNDUR MH.ESKİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK AŞAĞI ÇAVUNDUR MH.YENİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK AŞAĞI EMİRLER MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK AŞAĞI OBRUK MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK CAMİLİ MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK ÇAT MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK ÇAT MH.OKÇULAR C.(K)

ANKARA ÇUBUK ÇİT MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK DEDELER MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK DEMİRCİ MH.C

ANKARA ÇUBUK DUMLUPINAR MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK DURHASAN MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK EĞRİEKİN MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK EĞRİEKİN MH.SÜLÜKLÜ C.(K)

ANKARA ÇUBUK ESENBOĞA AKŞEMSETTİN C.(K)

ANKARA ÇUBUK ESENBOĞA HAVALİMANI MESCİDİ

ANKARA ÇUBUK ESENBOĞA HAVALİMANI YILDIRIM BEYAZIT C.

ANKARA ÇUBUK ESENBOĞA MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK ESKİÇÖTE MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK GÖKÇEDERE MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK GÜLDARPI MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK GÜMÜŞYAYLA MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK GÜMÜŞYAYLA MH.TAŞKESEN C.(K)

ANKARA ÇUBUK HACILAR MAHALLESİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK İKİPINAR MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK İMAM HÜSEYİN MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KAPAKLI MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KARAAĞAÇ MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KARADANA MH.BODURLAR C.(K)

ANKARA ÇUBUK KARADANA MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KARAMAN MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KARATAŞ MAHALLESİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK KARGIN MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KAVAKLI MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KIŞLACIK MH.AŞĞ.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KIŞLACIK MH.YK.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KIZILCA MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KIZILEĞİK MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KIZILÖREN MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KIZILÖZ MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KURUÇAY MH. HACI AHMET EFENDİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK KUTUÖREN MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK KUZÖREN MAHALLESİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK MAHMUTOĞLAN MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK MELİKŞAH MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK MESCİDİ AKSA C.(K)

ANKARA ÇUBUK MEŞELİ MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK MUTLU MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK NUSRATLAR MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK OVACIK MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK OYMİDE MAHALLESİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK ÖMERCİK MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK ÖZLÜCE MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK SARAYCIK MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK SARIKOZ MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK SELE MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK SIĞIRLIHACI MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK SÜLEYMAN DEMİREL HUZUR EVİ MESCİDİ(K)

ANKARA ÇUBUK SÜNLÜ MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK TAHTAYAZI MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK TAŞPINAR MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK TOKİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK TUĞLA MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK ULUAĞAÇ MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YAKUP HASAN MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YAYLAK MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YAZIR MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YENİCE MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT C.(K)

ANKARA ÇUBUK YENİCE MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YEŞİLKENT MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YILDIRIM AYDOĞAN MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YILDIRIM ELÖREN MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YILDIRIM EVCİ DEREKÖY C.(K)

ANKARA ÇUBUK YILDIRIM EVCİ MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YILMAZ MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YİĞİTLİ MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YUKARI ÇAVUNDUR MH.DİREKLİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK YUKARI ÇAVUNDUR MH.MERKEZ C.(K)

ANKARA ÇUBUK YUKARI ÇAVUNDUR MH.YENİ C.(K)

ANKARA ÇUBUK YUKARI EMİRLER MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YUKARI OBRUK MH.C.(K)

ANKARA ÇUBUK YUKARI OBRUK MH.C.(K)

ANKARA ELMADAĞ AKÇAALİ MH.C. K.

ANKARA ELMADAĞ AŞAĞI KAMIŞLI MH.C. K.

ANKARA ELMADAĞ BARUT FABRİKASI C.

ANKARA ELMADAĞ BAŞTAŞ FABRİKASI C.

ANKARA ELMADAĞ DELİLLER MH.C. K

ANKARA ELMADAĞ EDİĞE MH.C. K.

ANKARA ELMADAĞ ESENTEPE C.

ANKARA ELMADAĞ GAZİLER C.

ANKARA ELMADAĞ GÜMÜŞKALE C.

ANKARA ELMADAĞ GÜMÜŞPALA C.

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN BELMAK C.

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN BİLALİ HABEŞİ C.

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN BİRLİK C.

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN BÜYÜK C.

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN DEVLET C.

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN FATİH C.

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN HAFIZ OSMAN C.

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN MEB DERS ALETLERİ YAPIM MERKEZİ C.

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN MEHMET AKİF ERSOY C.

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN ORGANİZE SANAYİ 1.MESCİDİ

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN TOKLUOĞLU C.

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN YENİKENT C.

ANKARA ELMADAĞ HUZUREVİ MESCİDİ

ANKARA ELMADAĞ Hz.Ebubekir C.

ANKARA ELMADAĞ İSTASYON C.

ANKARA ELMADAĞ KARACAHASAN MH.C.K.

ANKARA ELMADAĞ KAYADİBİ MH.C. K.

ANKARA ELMADAĞ KAYADİBİ ÖRNEK MH.C. K.

ANKARA ELMADAĞ KURTULUŞ MH.TEKİN C.

ANKARA ELMADAĞ KURTULUŞ MH.YENİ C.

ANKARA ELMADAĞ KUŞCUALİ MH.C. K.

ANKARA ELMADAĞ LALABEL MH.C.

ANKARA ELMADAĞ LALABEL MH.YENİ C.

ANKARA ELMADAĞ MÜFTÜLÜK C.

ANKARA ELMADAĞ OSMAN GAZİ MESCİDİ

ANKARA ELMADAĞ SEYİT CEMALİ C.

ANKARA ELMADAĞ SGK ALİ SOYLU MESCİDİ

ANKARA ELMADAĞ SUNGUR C.

ANKARA ELMADAĞ SÜLEYMANLI MH.C. K.

ANKARA ELMADAĞ TABURLAR MH.C. K.

ANKARA ELMADAĞ TEKKE MH.C. K.

ANKARA ELMADAĞ TEPEBAŞI C.

ANKARA ELMADAĞ TOKİ C.

ANKARA ELMADAĞ ULU C.

ANKARA ELMADAĞ ÜÇEVLER C.

ANKARA ELMADAĞ YENİ MH.C.

ANKARA ELMADAĞ YENİ PINAR C.

ANKARA ELMADAĞ YUKARI KAMIŞLI MH.C. K.

ANKARA ELMADAĞ BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜ

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN ATATÜRK STADYUMU

ANKARA ELMADAĞ ELMADAĞ STADYUMU

ANKARA ELMADAĞ Elmadağ Anadolu imam hatip Lisesi

ANKARA ELMADAĞ Hasanoğlan Anadolu imam hatip Lisesi

ANKARA ETİMESGUT 3.HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ C.

ANKARA ETİMESGUT 30 AĞUSTOS MH.FATİH C.

ANKARA ETİMESGUT ABDULKADİR GEYLANİ C.

ANKARA ETİMESGUT ABDULKERİM SATIK BUĞRAHAN C.

ANKARA ETİMESGUT ABDULLAH EFENDİ C.

ANKARA ETİMESGUT AĞAÇLI PETROL MESCİDİ

ANKARA ETİMESGUT AHİ ELVAN C.

ANKARA ETİMESGUT AHİ EVRAN C.

ANKARA ETİMESGUT AHİ MESUT SÖĞÜT C.

ANKARA ETİMESGUT ALİ SEMERKANDİ C.

ANKARA ETİMESGUT ALSANCAK MH.FATİH C.

ANKARA ETİMESGUT AMİNE HATUN MESCİDİ

ANKARA ETİMESGUT AŞAĞI YURTÇU MH.C.

ANKARA ETİMESGUT ATAKENT MH.MERKEZ C.

ANKARA ETİMESGUT ATAYURT MERKEZ C.

ANKARA ETİMESGUT AYYILDIZ MH.TEVHİT C.

ANKARA ETİMESGUT BAĞLICA MH.C.

ANKARA ETİMESGUT BAĞLICA MH.HZ.HAMZA C.

ANKARA ETİMESGUT BAHÇEKAPI MH.ŞAHİN ŞAHANER C.

ANKARA ETİMESGUT BALLI KUYUMCU MH.C. (K)

ANKARA ETİMESGUT BAYRAKLI C.

ANKARA ETİMESGUT BEDRİYE BEĞEN C.

ANKARA ETİMESGUT BEHİÇBEY ÇİMENTO FABRİKASI C.

ANKARA ETİMESGUT BOTAŞ MESCİDİ

ANKARA ETİMESGUT ÇARŞI C.

ANKARA ETİMESGUT DARÜSSELAM MESCİDİ

ANKARA ETİMESGUT DİLARA VAKFI AYŞE VALİDE C.

ANKARA ETİMESGUT ELVANKENT MEVLANA C.

ANKARA ETİMESGUT ELVANKENT OĞUZLAR C.

ANKARA ETİMESGUT ELVANKENT OĞUZLAR ULU C.

ANKARA ETİMESGUT EMİR SULTAN C.

ANKARA ETİMESGUT EMİRLER MH.C.

ANKARA ETİMESGUT ERTUĞRUL GAZİ C.

ANKARA ETİMESGUT ERYAMAN AHİ C.

ANKARA ETİMESGUT ERYAMAN FATİH SULTAN MEHMET C.

ANKARA ETİMESGUT ERYAMAN LALE C.

ANKARA ETİMESGUT ERYAMAN MH.C.

ANKARA ETİMESGUT ERYAMAN YAVUZ SULTAN SELİM C.

ANKARA ETİMESGUT ESENTEPE C.

ANKARA ETİMESGUT ESKİŞEHİR YOLU HZ.ENES C.

ANKARA ETİMESGUT ETİLER MH.C.

ANKARA ETİMESGUT EYÜP SULTAN C.

ANKARA ETİMESGUT FEVZİYE MH.C. (K)

ANKARA ETİMESGUT FEYZULLAH C.

ANKARA ETİMESGUT FIRINCI ORHAN AYHAN C.

ANKARA ETİMESGUT GANİ C.

ANKARA ETİMESGUT GAZİ FİŞEK FABRİKASI C.

ANKARA ETİMESGUT GÖKSU MEHMET ZAHİT KOTKU C.

ANKARA ETİMESGUT GÖKSU PARKI C.

ANKARA ETİMESGUT GÜNEŞEVLERİ HÜDAVERDİ C.

ANKARA ETİMESGUT GÜNTEKİNLER PETROL OFİSİ MESCİDİ

ANKARA ETİMESGUT GÜZELKENT MİMAR SİNAN C.

ANKARA ETİMESGUT HACER MUHTEREM COŞAN C.

ANKARA ETİMESGUT HACI EMİRE CANTÜRK C.

ANKARA ETİMESGUT HACI FATMA NİĞMET KAHRAMAN C.

ANKARA ETİMESGUT HACI MEHMET DOĞAN C.

ANKARA ETİMESGUT HAMİDE TÜRKOĞLU ERYAMAN ALTAY C.

ANKARA ETİMESGUT HARUN EFENDİ C.

ANKARA ETİMESGUT HASAN KARTAL ORTA C.

ANKARA ETİMESGUT HZ.ALİ C.

ANKARA ETİMESGUT HZ.EBUBEKİR C.

ANKARA ETİMESGUT HZ.HAMZA C.

ANKARA ETİMESGUT HZ.HATİCE C.

ANKARA ETİMESGUT HZ.OSMAN C.

ANKARA ETİMESGUT HZ.ÖMER C.

ANKARA ETİMESGUT JANDARMA AY YILDIZ C.

ANKARA ETİMESGUT KARAYOLLARI ASFALT ŞANTİYE MESCİDİ

ANKARA ETİMESGUT KAŞMİR GÖLEVLERİ MESCİDİ

ANKARA ETİMESGUT KIZILAY ANADEPO C.

ANKARA ETİMESGUT MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

ANKARA ETİMESGUT MEDİNE C.

ANKARA ETİMESGUT MEHMET ALİ GÖKŞİN C.

ANKARA ETİMESGUT MERKEZ C.

ANKARA ETİMESGUT MEVLANA C.

ANKARA ETİMESGUT MEZARLIK ÜSTÜ C.

ANKARA ETİMESGUT MİT ŞANTİYESİ C.

ANKARA ETİMESGUT MUSTAFA HEPER C.

ANKARA ETİMESGUT MUSTAFA KALFAOĞLU C.

ANKARA ETİMESGUT ORHANGAZİ C.

ANKARA ETİMESGUT OSMANGAZİ C.

ANKARA ETİMESGUT PRESTİJ KONUTLARI TOKİ C.

ANKARA ETİMESGUT RAHMAN C.

ANKARA ETİMESGUT RAY KAYNAK FABRİKASI C.

ANKARA ETİMESGUT SATI HATUN C.

ANKARA ETİMESGUT SEBİL C.

ANKARA ETİMESGUT SEHER YENİÇERİ CAMİİ

ANKARA ETİMESGUT SELİMİYE C.

ANKARA ETİMESGUT SEYİRTEPE PARK ALANI MESCİDİ

ANKARA ETİMESGUT SEYYİDE HATUN C.

ANKARA ETİMESGUT ŞAŞMAZ NAKLİYECİLER SİTESİ C.

ANKARA ETİMESGUT ŞEHİT POLİS MEHMET ZENGİN C.

ANKARA ETİMESGUT ŞEHİTALİ MH.C. (K)

ANKARA ETİMESGUT ŞEKER FABRİKASI C.

ANKARA ETİMESGUT ŞEYH ŞAMİL C.

ANKARA ETİMESGUT TEPEBAŞI C.

ANKARA ETİMESGUT TOPÇU MH.HÜSNA C.

ANKARA ETİMESGUT TUNAHAN C.

ANKARA ETİMESGUT TURKUAZ KUBA C.

ANKARA ETİMESGUT TURKUAZ MERKEZ C.

ANKARA ETİMESGUT TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ C.

ANKARA ETİMESGUT ULUBATLI HASAN C.

ANKARA ETİMESGUT YAPRACIK 9.ETAP YUNUS EMRE C.

ANKARA ETİMESGUT YAPRACIK MERKEZ C.

ANKARA ETİMESGUT YAŞAMKENT ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU MESCİDİ

ANKARA ETİMESGUT YENİ C.

ANKARA ETİMESGUT YEŞİLÇAM C.

ANKARA ETİMESGUT YEŞİLOVA MH.C.

ANKARA ETİMESGUT YEŞİLOVA MH.HZ.OSMAN C.

ANKARA ETİMESGUT YILDIRIM BEYAZIT C.

ANKARA ETİMESGUT YILDIRIM C.

ANKARA ETİMESGUT YUKARI YURTCU MH.HZ.EBU BEKİR MERKEZ C.

ANKARA ETİMESGUT YUKARI YURTÇU MH.C.

ANKARA ETİMESGUT AHİ MESUT KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA ETİMESGUT ATAYURT KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA ETİMESGUT ALTAY MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA ETİMESGUT ŞEKER MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA EVREN Yeni Mah. Orta (Merkez) Cami

ANKARA EVREN Merkez Selimiye cami

ANKARA EVREN Çatalpınar Mah. Cami (K)

ANKARA EVREN Demirayak Mah.Cami (K)

ANKARA EVREN Solakuşağı Mah.Cami(K)

ANKARA EVREN Altınbaşak Mah.Cami(K)

ANKARA EVREN Yusufuşağı Mah. Cami(K)

ANKARA EVREN Cebirli Mah.Cami(K)

ANKARA EVREN İbrahimbeyli Mah. Cami(K)

ANKARA GÖLBAŞI ABDULLAH BİN ALİ EL ATTYAH C.

ANKARA GÖLBAŞI AHİBOZ MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI AKÖRENÇARSAK MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI ALTINÇANAK MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI ALTUNGÜLKENT C.

ANKARA GÖLBAŞI AYANE C.

ANKARA GÖLBAŞI BAĞİÇİ MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI BAĞİÇİ MH.KARŞIYAKA C.

ANKARA GÖLBAŞI BALLIKPINAR MH.BAHÇEKENT C.

ANKARA GÖLBAŞI BALLIKPINAR MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI BEZİRHANE MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI BOYALIK MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI CİMŞİT MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI ÇAYIRLI MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI ÇELTEK MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI ÇİMŞİT SEYMENLER PETROL C.

ANKARA GÖLBAŞI DİKİLİTAŞ MH.BÜYÜK C.

ANKARA GÖLBAŞI DİKİLİTAŞ MH.KÜÇÜK C.

ANKARA GÖLBAŞI EMİRLER MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI EYMİR MH.ŞEHİTLER C.

ANKARA GÖLBAŞI G.Ü.GÖLBAŞI KAMPÜSÜ C.

ANKARA GÖLBAŞI GÖKÇEHÖYÜK MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI GÖLBEK MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI GÜNALAN MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI HACI HASAN MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI HACI MURATLI MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI HACILAR MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI HALLAÇLI MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI İKİZCE MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI İMAMI AZAM C.

ANKARA GÖLBAŞI İNCEK MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI İNCEK MH.HÜSEYİN REMZİ BALKANLI C.

ANKARA GÖLBAŞI KARAALİ MERKEZ MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI KARAALİ YAZLIK MH.RAHMAN C.

ANKARA GÖLBAŞI KARACAÖREN MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI KARAGEDİK AYDIN MH.HACI ALİ ERSOY C.

ANKARA GÖLBAŞI KARAGEDİK AYDIN MH.MERKEZ C.

ANKARA GÖLBAŞI KARAGEDİK ERCAN MH.HACI ENVER BEKTAŞ C.

ANKARA GÖLBAŞI KARAOĞLAN MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI KARŞIYAKA GÜZELYALI C.

ANKARA GÖLBAŞI KARŞIYAKA MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI KIRIKLI MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI KIZILCAŞAR MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI KOPARAN MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI MAHMATLI BAHÇE MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI MAHMATLI MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI MEVLANA C.

ANKARA GÖLBAŞI OĞULBEY MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI OYACA AKARSU MH.ESKİ C.

ANKARA GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM MH.YENİ C.

ANKARA GÖLBAŞI ÖRENCİK MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI ÖRENCİK MH.MİMAR SİNAN C.

ANKARA GÖLBAŞI POLİS AKADEMİSİ C.

ANKARA GÖLBAŞI PROF.DR.ALİ UYARER C.

ANKARA GÖLBAŞI SELAMETLİ MH.MUSAB BİN UMEYR C.

ANKARA GÖLBAŞI SOĞULCAK MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI SUBAŞI MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI TAŞPINAR HACI VELİ-HANIM ERDEM C.

ANKARA GÖLBAŞI TAŞPINAR MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI TEK LOJMANLARI C.

ANKARA GÖLBAŞI TEPEYURT MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI TOPAKLI MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI TULUMTAŞ MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI TÜRKSAT MUSTAFA GÖNÜLALAN C.

ANKARA GÖLBAŞI VELİHİMMETLİ MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI VELİHİMMETLİ MH.ESKİ C.

ANKARA GÖLBAŞI YAĞLIPINAR MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI YAVRUCAK MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI YAYLABAĞI MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI YAYLABAĞI MH.HİCRET C.

ANKARA GÖLBAŞI YUNUS EMRE C.

ANKARA GÖLBAŞI YURTBEYİ MH.C.

ANKARA GÖLBAŞI YURTBEYİ MH.YEŞİLÖZ C.

ANKARA GÖLBAŞI KARŞIYAK MH. PAZAR YERİ (HAYMAN YOLU ÜZERİ)

ANKARA GÖLBAŞI TOKİ PAZAR YERİ

ANKARA GÖLBAŞI SEYMENLER PAZAR YERİ

ANKARA GÜDÜL GÜDÜL MERKEZ ESKİ PAZAR YERİ

ANKARA GÜDÜL AKBAŞ MH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL ÇAĞA MH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL GÜZEL MH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL KARACAÖREN MH ESKİ CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL ÖZ MH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL SALİHLER MH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL YELLİ MH HARMAN YERİ (K)

ANKARA GÜDÜL YEŞİLÖZ MH HAN ÖNÜ MEYDANI (K)

ANKARA GÜDÜL YEŞİLÖZ MH YK CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL AKÇAKESE MH MUSALLA YERİ (K)

ANKARA GÜDÜL ÇAĞA MH FATİH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL ÇAĞA MH GÜNEYCE CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL ÇUKURÖREN MH MUSALLA YERİ (K)

ANKARA GÜDÜL HACILAR MH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL KADIOBASI CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL KAMANLAR MH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL KARACAÖREN MH YENİ CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL KAVAKÖZÜ MH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL KAYI MH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL ÖZÇALTI MH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL SORGUN MH PAZAR YERİ (K)

ANKARA GÜDÜL TAHTACI ÖRENCİK MH MUSALLA YERİ (K)

ANKARA GÜDÜL TAŞÖREN MH CAMİİ (K)

ANKARA GÜDÜL YENİBOYALI MH CAMİİ (K)

ANKARA HAYMANA Mrk. A.İhsan Kılıç (Konutlar) C.

ANKARA HAYMANA Mrk. Ahievran (Sanayi) Camii

ANKARA HAYMANA Cimcime Meydanı

ANKARA HAYMANA İmam Hatip Ortaoulu bahçesi

ANKARA HAYMANA Mrk. Yeşil Camii

ANKARA HAYMANA Ahırlıkuyu Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Alaçık Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Alahacılı Mh. Camii / Alahacılı Mah. İlkokul Bahçesi (K)

ANKARA HAYMANA Altıpınar Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Ataköy Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Balçıkhisar Mh. Merkez Camii (K)

ANKARA HAYMANA Baltalin Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Boğazkaya Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Bostanhöyük Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Bumsuz Mh. Yeni Camii (K)

ANKARA HAYMANA Büyükkonak Mh.Camii. (K)

ANKARA HAYMANA Büyükyağcı Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Cihanşah Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Çalış Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Çatak Mh. Büyük Camii (K)

ANKARA HAYMANA Çatak Mh. Küçük Camii (K)

ANKARA HAYMANA Çayraz Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Çeltikli Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Demirözü Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Dereköy Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Durutlar Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Emirler K.Kavak Mh.(Numune)C. (K)

ANKARA HAYMANA Emirler K.Kavak Mh. Eski Camii (K)

ANKARA HAYMANA Evci Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Evliyafakı Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Gültepe Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Güzelcekale Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA İncirli Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Karahoca Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Karaömerli Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Karapınar Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Katrancı Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Kavak Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Kerpiç Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Kızılkoyunlu Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Kirazoğlu Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Kutluhan Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Sarıdeğirmen Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Sarıgöl Mh.Camii (K)

ANKARA HAYMANA Serinyayla Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Sırçasaray Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Sinanlı Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Sindiren Mh. Fatih Camii (K)

ANKARA HAYMANA Sindiren Mh. Yeni Camii (K)

ANKARA HAYMANA Sindiren Mh. Ulu Camii (K)

ANKARA HAYMANA Soğulca Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Söğüttepe Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Toyçayırı Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Türkhöyük Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Yamak Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Yaprakbayırı Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Yaylabeyi Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Yeniköy Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Yergömü Mh. Hz. Ömer Camii (K)

ANKARA HAYMANA Yeşilköy Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Yukarısebil Mh. Camii (K)

ANKARA HAYMANA Yurtbeyli Mh. Yeni C. (K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN

Ahi Mah. Camii/Köy Konağı Meydanı-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Akçaören Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Alpagut Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Aşağıkaraören Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Aydın Mah. Cami-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Bitik Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Ciğir Mah. Camii/Ciğir Cami Alanı-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Çalta Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Çimşit Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Dağyaka Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Dutözü Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Emirgazi Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Fatih Mah. Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Fethiye Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Gaziler Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Günbaşı Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Güvenç Mah. Camii/Köy Konağı Meydanı-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Güvenç Mah. Dönge Hicret Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN H. Rıza Çöllüoğlu Tatbikat C.

ANKARA KAHRAMANKAZAN H.Eriş Lütfullah Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Hacı Mehmet Doğan Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Halilur-Rahman Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN İçören Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN İğmir Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN İmrendi Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN İnceğiz Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN İne Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Karalar Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Kayı Mah. Ulu Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Kayı Mah. Yunus Emre Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Kılıçlar Mah. Camii/Köy Konağı-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Kınık Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Kışla Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Köprübaşı Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Kumpınar Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Lojistik Üssü Camii/Halı Saha Alanı

ANKARA KAHRAMANKAZAN Mahmudiye Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Merkez Ulu Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Merkez Yeni Camii/

ANKARA KAHRAMANKAZAN Orhaniye Mah. Bağlariçi Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Orhaniye Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Orhaniye Mah. Sırmaana Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Osmaniye Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Ovalılar Sit. Y. Beyazıt Camii/Ovalılar Site Meydanı

ANKARA KAHRAMANKAZAN Örencik Bağlariçi Şehime Hatun Cami-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Örencik Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Peçenek Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Sancar Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Saraç Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Saray Mah. Eski Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Saray Mah. Keresteciler Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Saray Mah.Şevketzade Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Saray-Serkan Petrol Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Sarıayak Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Sarılar Mah. Camii/Köy Konağı-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Soğulcak Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Şehitler Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Taşkıran Camii/Milli Egemenlik Park Alanı

ANKARA KAHRAMANKAZAN Tekke Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Toki Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Tusaş Camii

ANKARA KAHRAMANKAZAN Ucarı Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Yakupderviş Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Yassıören Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Yayalar Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Yazıbeyli Mah. Camii-(K)

ANKARA KAHRAMANKAZAN Yeşilova Sit. Mevlana Camii

ANKARA KALECİK İLÇE SEMT PAZAR YERİ (SALI PAZARI)

ANKARA KALECİK SARAY C.

ANKARA KALECİK ŞAFAK C.

ANKARA KALECİK YEŞİLYURT C.

ANKARA KALECİK HACI HALİL UYANIK C.

ANKARA KALECİK OVABAĞI C.

ANKARA KALECİK ÇANŞA C.

ANKARA KALECİK AKÇATAŞ MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK AKKAYNAK MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK AKKUZULU MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK ALİBEYLİ MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK ALTINTAŞ MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK ARKBÜRK GÜZELYURT MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK ARKBÜRK MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK BEYKAVAĞI MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK ÇANDIR MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK ÇAYKAYA MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK ÇİFTLİK MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK DAĞDEMİR MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK DEMİRTAŞ MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK ESKİKÖY MH.C (KÖY)

ANKARA KALECİK GÖKÇEÖREN MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK GÖKDERE MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK GÖLKÖY MH.C (KÖY)

ANKARA KALECİK GÜMÜŞPINAR MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK HACIKÖY MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK HACIKÖY ORÇAN MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK HASAYAZ MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK KARAHÖYÜK MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK KARGIN MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK KINIK MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK KOYUNBABA MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK KUYUCAK MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK KIZILKAYA MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK MAHMUTLAR MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK SAMANLIK KÖPRÜBAŞI MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK SAMANLIK MH.YK.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK ŞEMSETTİN MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK YEŞİLÖZ MH.C. (KÖY)

ANKARA KALECİK YURTYENİCE MH.C. (KÖY)

ANKARA KEÇİÖREN Ayvalı Osmanlı C.

ANKARA KEÇİÖREN Ahmet Yesevi C.

ANKARA KEÇİÖREN Ahmet Ziyaeddin C.

ANKARA KEÇİÖREN Aktepe Akşemsettin C.

ANKARA KEÇİÖREN Aktepe Süleymaniye C.

ANKARA KEÇİÖREN Anakadın C.

ANKARA KEÇİÖREN Aşağı Eğlence C.

ANKARA KEÇİÖREN Babüsselam C.

ANKARA KEÇİÖREN Bademlikaltı Esentepe C.

ANKARA KEÇİÖREN Bağlum Fatih C.

ANKARA KEÇİÖREN Bağlum Hacı Sadık Yıldırım C.

ANKARA KEÇİÖREN Bağlum Merkez C.

ANKARA KEÇİÖREN Bağlum Şeyh Şamil C.

ANKARA KEÇİÖREN Bediüzzaman C.

ANKARA KEÇİÖREN Büyük Ankara C.

ANKARA KEÇİÖREN Elmalı Fatih C.

ANKARA KEÇİÖREN Emrah C.

ANKARA KEÇİÖREN Esertepe Yavuz Sultan Selim C.

ANKARA KEÇİÖREN Etlik Aksa C.

ANKARA KEÇİÖREN Etlik Hicret C.

ANKARA KEÇİÖREN Etlik Yayla Mahallesi Yeşil C.

ANKARA KEÇİÖREN Eyüp Sultan C.

ANKARA KEÇİÖREN Farabi C.

ANKARA KEÇİÖREN Gümüşdere Selçuklu C.

ANKARA KEÇİÖREN Hz. Ali C.

ANKARA KEÇİÖREN İncirli Yunus Emre C.

ANKARA KEÇİÖREN Kalaba Buhara C.

ANKARA KEÇİÖREN Kandilli C.

ANKARA KEÇİÖREN Kanuni C.

ANKARA KEÇİÖREN Kayabaşı C.

ANKARA KEÇİÖREN Makam-ı İbrahim C.

ANKARA KEÇİÖREN Mareşal Fevzi Çakmak C.

ANKARA KEÇİÖREN Mecidiye C.

ANKARA KEÇİÖREN Mehmet Akif Ersoy C.

ANKARA KEÇİÖREN Semerkand Kültür Merkezi Mescidi

ANKARA KEÇİÖREN Muradiye Rıza Çöllüoğlu C.

ANKARA KEÇİÖREN Sanatoryum Çağrı C.

ANKARA KEÇİÖREN Sancaktepe Mah. Hafız Sadık Orhan C.

ANKARA KEÇİÖREN Subayevleri Aksa C.

ANKARA KEÇİÖREN Sultan Fatih C.

ANKARA KEÇİÖREN Toki Ferit Sayıcı

ANKARA KEÇİÖREN Toygar C.

ANKARA KEÇİÖREN Tuğba C.

ANKARA KEÇİÖREN Turgut Reis C.

ANKARA KEÇİÖREN Ufuktepe Elmalı C.

ANKARA KEÇİÖREN Ufuktepe İkizler C.

ANKARA KEÇİÖREN Ufuktepe Veysel Karani C.

ANKARA KEÇİÖREN Uyanış Fevzi Çakmak C.

ANKARA KEÇİÖREN Niyaziye C.

ANKARA KEÇİÖREN Muhammediye C.

ANKARA KEÇİÖREN Kösrelik C. (K)

ANKARA KEÇİÖREN Bağlum Güzelyurt C. (K)

ANKARA KEÇİÖREN Çaldıran Pazar Yeri

ANKARA KEÇİÖREN Yeşiltepe Mahallesi Pazar Yeri

ANKARA KEÇİÖREN Ayvalı Mahallesi Pazar Yeri

ANKARA KEÇİÖREN Ufuktepe Mahallesi Pazar Yeri

ANKARA KEÇİÖREN Esertepe Mahallesi Salı Pazarı

ANKARA KEÇİÖREN Adnan Menderes Mahallesi Pazar Yeri

ANKARA KEÇİÖREN Etlik Mahallesi Osmanlı Halk Pazarı

ANKARA KEÇİÖREN 23 Nisan Mahallesi Pazar Yeri

ANKARA KEÇİÖREN Atapark Mahallesi Aşık Veysel Parkı

ANKARA KEÇİÖREN Atapark Mahallesi Pazartesi Pazar Yeri

ANKARA KEÇİÖREN Uyanış Mahallesi Pazar Yeri

ANKARA KEÇİÖREN Yayla Mahallesi Pazar Yeri

ANKARA KEÇİÖREN Keçiören İmam-Hatip Lisesi

ANKARA KEÇİÖREN Şehit Bülent Aydın İmam-Hatip Ortaokulu

ANKARA KEÇİÖREN Kalaba İmam-Hatip Ortaokulu

ANKARA KEÇİÖREN Necmettin Erbakan İmam-Hatip Lisesi

ANKARA KEÇİÖREN Şehit Ahmet Özsoy İmam-Hatip Lisesi

ANKARA KIZILCAHAMAM İLÇE STADYUMU

ANKARA KIZILCAHAMAM CENNET SİTESİ CAMİ AVLUSU

ANKARA KIZILCAHAMAM HACI ALİ CAMİ AVLUSU

ANKARA KIZILCAHAMAM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ CAMİ AVLUSU

ANKARA KIZILCAHAMAM YUKARI CAMİ AVLUSU

ANKARA KIZILCAHAMAM YABANABAT C. YANI MUHSİN YAZICI OĞLU STADYUMU

ANKARA KIZILCAHAMAM TOKİ CAMİ AVLUSU

ANKARA KIZILCAHAMAM MEŞELİ CAMİ AVLUSU

ANKARA KIZILCAHAMAM YILDIRIM ÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM EĞERLİ ALÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KINIK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM SÜLELER MH. CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM İSMETPAŞA MH. CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KOCALAR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM SARAY MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM OTACI MH.İNNİ CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YUKARI KİSE MH.SEYHAMAMI CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM GEBELER MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM İĞMİR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM EĞERLİ DEREKÖY MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM OTACI MH.OTACI CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ BAŞÖREN MH.ABACI CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM AKÇAKESE MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BADEMLİ MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BELPINAR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM HIDIRLAR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KUŞÇUÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM DEMİRCİÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ESENLER MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM GÖKBEL MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM SEMER MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ MH.YENİ CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KURUMCU MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÇAVUŞLAR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÖRENCİK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KAVAKÖZÜ MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM SALIN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM SARAYCIK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÇEŞTEPE MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM GÜNEYSARAY MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM İNCEĞİZ MH.BEDİRLER CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KINIK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KASIMLAR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BAŞÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YUKARI KİSE MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM GÜVEM MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YUKARIADA MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ORTAKÖY MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YILDIRIM YAĞLICA MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YUKARI ÇANLI MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM DOYMUŞÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YILDIRIM ÇATAK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM DEĞİRMENÖNÜ MH.PEYİKLER CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM AŞAĞI ÇANLI MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM OTACI MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BALCILAR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YEŞİLKÖY MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM DERENECİ MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BEŞKONAK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM SEMELER MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM UĞURLU MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM EĞERLİ KUZÖREN MH.ALIÇ CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KIŞLAK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM AKSAK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM TAHTALAR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BEZCİ KUZÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ALPAGUT MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YANIKKÖY MH.ÖZBEKLER CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KIZILCAKÖY MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YUKARI HÜYÜK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM PAZAR MH.AŞĞ.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM MAHKEME AĞCİN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KIZILCAÖREN MH.ÖZDERE CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM EĞERLİ BAŞKÖY MH.DULAŞAR CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YILDIRIM HACILAR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM CİĞİRLER MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YANIKKÖY MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KIRKÖY MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM TAŞLICA MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YUKARI KİSE MH.SİPAHİLER CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YUKARI KARAÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YAĞCI HÜSEYİN MH.C.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BAĞÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM OLUCAK MH. CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM DOĞANÖZÜ MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM SALIN MH.KÖSELER CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BALCILAR MH.AŞĞ.BALCILAR CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM SALIN MH.KASIMLAR CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM GÜMELE MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ KINIK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BİNKOZ MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM İĞCELER MH.SARACALAR CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM YILDIRIM YAĞLICA MH.EVEGİREN CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KARACAÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KARAAĞAÇ MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BERÇİN ÇATAK MH.HAMZALAR CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÇUKURCA MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BAYIR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM EĞERLİ BAŞKÖY MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BERÇİN YAYALAR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM AŞAĞI HÜYÜK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ŞAHİNLER MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÜYÜCEK MH.YAYLA CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM AŞAĞIADA MAH. CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM EĞERLİ BAŞKÖY MH.DEĞİRMENCİLER CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BULAK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM İNCEĞİZ MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÜÇBAŞ MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KIZIK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM AKDOĞAN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KEMALPAŞA MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM DEĞİRMENÖNÜ MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM İĞDİR MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ŞAHİNLER MH.ESKİCE CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KALEMLER MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ALİBEY MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM PAZAR MH.HACIALİ CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM OTACI MH.ÜRKÜT CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BERÇİN YAYALAR MH.KORKMAZLAR CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM KIZILCAÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM SALIN MH.ALPALAR CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM EĞERLİ KUZÖREN MH.AKÇABAYIR CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ MH.ESKİ CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM AYVACIK MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ BAŞÖREN MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA KIZILCAHAMAM BAŞAĞAÇ MH.CAMİ AVLUSU (K)

ANKARA MAMAK Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi

ANKARA MAMAK Ortatepe İmam Hatip Ortaokulu

ANKARA MAMAK Şehitlik Camii

ANKARA MAMAK Gülistan Pazar Yeri

ANKARA MAMAK Akdere Merkez Camii

ANKARA MAMAK Hidayet Türkoğlu Spor Salonu Dış Alanı

ANKARA MAMAK Selman-ı Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi

ANKARA MAMAK Altınevler Fatih Camii

ANKARA MAMAK Üreğil Araplar Merkez Camii

ANKARA MAMAK Hz. Ömer Camii

ANKARA MAMAK Bahçelerüstü Merkez Camii

ANKARA MAMAK Altmış Evler Camii

ANKARA MAMAK Mamak Pazar Yeri

ANKARA MAMAK Başak Merkez Camii

ANKARA MAMAK Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi

ANKARA MAMAK Ekin Mahallesi Karabey Huzur Camii

ANKARA MAMAK Hüseyin Gazi Tevhid Camii

ANKARA MAMAK Bayındır Camii (K)

ANKARA MAMAK Eyüp Sultan Camii

ANKARA MAMAK Boğaziçi Merkez Camii

ANKARA MAMAK Boğaziçi Çamlık Camii

ANKARA MAMAK Hüseyin Gazi Üç Kızlar Camii

ANKARA MAMAK Hüseyin Gazi Merkez Camii

ANKARA MAMAK Ekin Erkam Camii

ANKARA MAMAK Aktaş Köprübaşı Camii

ANKARA MAMAK Arif Yaldız Cad. Halı Saha ( Pazar Yeri Karşısı )

ANKARA MAMAK Derbent İmam Hatip Ortaokulu

ANKARA MAMAK Gülveren Yunus Emre Kayabaşı Camii

ANKARA MAMAK Yavuz Sultan Selim Camii

ANKARA MAMAK Ege Demirler Camii

ANKARA MAMAK Ege Mahallesi Mezarlık Camii

ANKARA MAMAK Ege Mahallesi Ege camii

ANKARA MAMAK Ege Mahallesi Fatih Camii

ANKARA MAMAK Natoyolu Akşemsettin Camii

ANKARA MAMAK Gökçeyurt Özü Nenek Camii (K)

ANKARA MAMAK Gülveren İbadullah Camii

ANKARA MAMAK Hz. Hamza Camii

ANKARA MAMAK Harman Mahallesi TOKİ Camii

ANKARA MAMAK Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi Dış Alan

ANKARA MAMAK Lalahan Merkez Camii (K)

ANKARA MAMAK Kartaltepe Ulu Camii

ANKARA MAMAK Kartaltepe Yeni Camii

ANKARA MAMAK Kayaş Pazar Üstü Camii

ANKARA MAMAK Kayaş Yağcıoğlu Camii

ANKARA MAMAK Osman Yüksel Serdengeçti İHO ( Eski Bina )

ANKARA MAMAK Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu

ANKARA MAMAK Kızılca Hacı Ahmet Kayhan Camii (K)

ANKARA MAMAK Köstence Hüseyin Gazi Camii

ANKARA MAMAK Kusunlar Mah. Camii (K)

ANKARA MAMAK Mutlu Pazar Yeri

ANKARA MAMAK Kutludüğün İmam Hatip Ortaokulu (K)

ANKARA MAMAK Zerdalitepe Hicret Camii

ANKARA MAMAK Yeşilbayır Hacılar Camii

ANKARA MAMAK Yeşilbayır İmam-ı Azam Camii

ANKARA MAMAK Yeşilbayır Ebubekir Sıddık Camii

ANKARA MAMAK Misket Pazar Yeri Halı Saha

ANKARA MAMAK Mezarlık Camii (K)

ANKARA MAMAK Peyami Safa Yeni Camii Önü ( Park Alanı )

ANKARA MAMAK Mamak Merkez Camii

ANKARA MAMAK Şafaktepe Halı Saha ( Cumhuriyet Anadolu Lisesi Yanı )

ANKARA MAMAK Şafaktepe Camii

ANKARA MAMAK Şahapgürler Fatih Camii

ANKARA MAMAK Şahapgürler Mevlana Camii

ANKARA MAMAK Şirintepe Birlik Camii

ANKARA MAMAK Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İHL (Yeni Bina)

ANKARA MAMAK Türközü Şehir Stadı

ANKARA MAMAK Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip lisesi

ANKARA MAMAK Halil Çam Camii

ANKARA MAMAK Bayındır Pazar Yeri

ANKARA MAMAK Yeni Bayındır Camii

ANKARA MAMAK Yukarı İmrahor Ali Gültekin Camii

ANKARA MAMAK Kusunlar Mahallesi Toki Küme Evler Camii

ANKARA NALLIHAN Yeni Cami Yanı Terminal Alanı

ANKARA NALLIHAN Şehir Stadyumu Alanı

ANKARA NALLIHAN Atatürk Mahallesi Emirtoz Camii Bahçesi

ANKARA NALLIHAN Aliağa Mahallesi Su Deposu Camii Bahçesi

ANKARA NALLIHAN Fatih Mahallesi Akbaba Camii Bahçesi

ANKARA NALLIHAN Çayırhan Mahallesi Merkez Camii Bahçesi

ANKARA NALLIHAN Çayırhan Mahallesi Gazi Camii Bahçesi

ANKARA NALLIHAN Çayırhan Mahallesi Emek Camii Bahçesi

ANKARA NALLIHAN Çayırhan Mahallesi Barış Camii Bahçesi

ANKARA NALLIHAN Çayırhan Mahallesi Tek Çalışanları Camii Bahçesi

ANKARA NALLIHAN Akdere Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Davutoğlan Mahallesi Camii bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Uluköy Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Karaköy Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Gökçeöz Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Hıdırlar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Emremsultan Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Sarıyar Mahallesi Baraj Site Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Sarıyar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Eymir Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Atça Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Yeşilyurt Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Bozyaka Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Nallıgölcük Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Güzelöz Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Kabaca mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Uzunöz Mahallesi Çomak Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Uzunöz Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Yakapınar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Kadıköy Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Aydoğmuş Mahallesi Karşıyaka Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Döğmeci Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Dereköy Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Doğandere Mahallesi Cami Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Karacasu Mahallesi Durhanlar Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Karacasu Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Çalıcaalan Mahallesi Baraman Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Çalıcaalan Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Beycik Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Uluhan Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Hacıhasanlar Mahallesi Cami Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Alpağut Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Nallıdere Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Ömerşeyhler Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Aşağı Bağlıca Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Yukarı Bağlıca Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Tekke Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Alan Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Alan Mahallesi Solaklar Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Aşağı Kavacık Mahallesi Karakaya Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Aşağı Kavacık Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Yukarı Kavacık Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Aksu Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Meyilaliefe Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Meyilhacılar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Meyildere Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Karahisar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Cendere Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Ericek Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Yukarı Bağdere Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Demirköy Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Karahisargölcük Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Öşürler Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Kuruca Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Belenalan Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Soğukkuyu Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Eğri Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Kavak Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Osmanköy Mahallesi Yeni Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Yenice Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Kuzucular Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Tekirler Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Çamalan Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Ozan Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Nebioğlu Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Beydili Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA NALLIHAN Sobran Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Hz. Ebu Bekir Camii Bahçesi

ANKARA POLATLI Hz. Osman Camii Yanı Fatih Mah. Pazaryeri

ANKARA POLATLI Yunus Emre Camii yanı Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi

ANKARA POLATLI Askeriye Camii Bahçesi

ANKARA POLATLI Yeni Mahalle Camii Avlusu

ANKARA POLATLI TMO Karşısı Sebil Parkı

ANKARA POLATLI Yeni Sanayi Bölgesi Eski Kipa Bahçesi

ANKARA POLATLI Şentepe Mah. Pazar Yeri

ANKARA POLATLI Şentepe Mah. Şehitler Camii Bahçesi

ANKARA POLATLI Çarşı Camii Avlusu

ANKARA POLATLI Fahri Altan Camii Bahçesi

ANKARA POLATLI Polatlı OSB Cami Alanı

ANKARA POLATLI M. Akif Mahallesi Akra Düğün Salonu Karşısı Yavuz Selim

Bıyıklar Parkı

ANKARA POLATLI M. Akif TOKİ Camii Bahçesi

ANKARA POLATLI Gazi Mahallesi Kent Konseyi Binası Park Alanı

ANKARA POLATLI Şehitlik Mah. Yaşar Irak Parkı Köroğlu Market Yanı

ANKARA POLATLI Kurtuluş Camii Bahçesi

ANKARA POLATLI Menteşe Camii Bahçesi

ANKARA POLATLI Şentepe TOKİ Camii Bahçesi

ANKARA POLATLI Emek Sitesi Mescidi Bahçesi

ANKARA POLATLI Cumhuriyet Mah. Şehit Seher Yaşar Parkı Sosyal Tesis Alanı

ANKARA POLATLI Adatoprakpınar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Avdanlı Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Babayakup Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Basri Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Beşköprü Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Beyceğiz Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Beyliköprü Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Çekirdeksiz Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Çimenceğiz Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Eskiköseler Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Eskipolatlı Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Gedikli Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Gençali Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Gündoğan Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Hacımusa Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Hacıtuğrul Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Hıdırşeyh Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Ilıca Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI İğciler Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI İnler Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Kabak Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Karaahmet Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Karacaahmet Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Karahamzalı Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Karailyas Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Karakaya Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Karakuyu Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Karapınar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Karayavşan Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Kargalı Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Kayabaşı Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Kıranharmanı Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Kızılcakışla Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Kuşçu Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Macun Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Müslüm Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Oğuzlar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Olukpınar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Ördekgölü Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Özyurt Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Poyraz Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Sakarya Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Sarıhalil Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Sarıoba Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Sazılar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Sinanlı Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Sivri Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Şabanözü Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Şıhahmetli Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Şeyhali Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Taşpınar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Tüfekçioğlu Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Türkkarsak Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Türktaciri Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Uzunbey Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Üçpınar Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Yağcıoğlu Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Yağmurbaba Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Yaralı Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Yenice Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Yenidoğan Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Yeniköseler Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Yenimehmetli Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Yeşilöz Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA POLATLI Yüzükbaşı Mahallesi Camii Bahçesi (K)

ANKARA PURSAKLAR ABADAN MH.C. (K)

ANKARA PURSAKLAR ALACAÖREN C. (K)

ANKARA PURSAKLAR ALTINOVA MERKEZ C.

ANKARA PURSAKLAR ALTINOVA MEVLANA C.

ANKARA PURSAKLAR ATIF HOCA C.

ANKARA PURSAKLAR ESKİKÖY C. / ŞEHİTLİK CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA PURSAKLAR EYUP SULTAN C. / SARAY MERKEZ CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA PURSAKLAR FATİH C. / SALI PAZARI ALANI

ANKARA PURSAKLAR FATİH MH.YAVUZ SULTAN SELİM C.

ANKARA PURSAKLAR GÖÇMENEVLERİ PLEVNE C. / AYYILDIZ PAZAR YERİ ALANI

ANKARA PURSAKLAR GÜMÜŞKÖY HALİDİYE HİCRET C.

ANKARA PURSAKLAR GÜMÜŞOLUK MH.1.C. (K)

ANKARA PURSAKLAR GÜMÜŞOLUK MH.2.C. (K)

ANKARA PURSAKLAR HACI ZARİFE HACI ABDULHAMİT SARAÇOĞLU C. / KOCALAR

İMAM-HATİP LİSESİ BAHÇESİ

ANKARA PURSAKLAR HİCRET C.

ANKARA PURSAKLAR HİDAYET C.

ANKARA PURSAKLAR HZ. EBU BEKİR SIDDIK C. / PURSAKLAR İMAM-HATİP LİSESİ

BAHÇESİ

ANKARA PURSAKLAR HZ.FATIMA C.

ANKARA PURSAKLAR KARAKÖY MH.C. (K)

ANKARA PURSAKLAR KARŞIYAKA MH.C. (K)

ANKARA PURSAKLAR KARYAĞDI C. / NURYAĞDI CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA PURSAKLAR KASRI ŞİRİN C.

ANKARA PURSAKLAR KÖSRELİK KIZIĞI AŞAĞI MH.C. (K)

ANKARA PURSAKLAR KÖSRELİK KIZIĞI MH.C. (K)

ANKARA PURSAKLAR KURUSARI C. (K)

ANKARA PURSAKLAR MEDİNE C.

ANKARA PURSAKLAR MERKEZ C. / ADNAN MENDERES İMAM-HATİP ORTAOKULU

BAHÇESİ

ANKARA PURSAKLAR MİMAR SİNAN C. / AYYILDIZ PAZAR YERİ ALANI

ANKARA PURSAKLAR MİRAÇ C.

ANKARA PURSAKLAR NURYAĞDI C. (K)

ANKARA PURSAKLAR PEÇENEK MH.C. (K)

ANKARA PURSAKLAR SARAY FATİH C.

ANKARA PURSAKLAR SARAY MERKEZ C.

ANKARA PURSAKLAR SARAY SULTAN SELİM C.

ANKARA PURSAKLAR SARAY SÜLEYMANİYE C. / KOCALAR İMAM-HATİP LİSESİ

BAHÇESİ

ANKARA PURSAKLAR SİRKELİ AŞAĞI C. / SİRKELİ FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ

YANI SİRKELİ ÇİM SAHA

ANKARA PURSAKLAR SİRKELİ FATİH SULTAN MEHMET C. / SİRKELİ FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ YANI SİRKELİ ÇİM SAHA

ANKARA PURSAKLAR SİRKELİ MH.HZ.EBU BEKİR C. / SİRKELİ FATİH SULTAN MEHMET

CAMİİ YANI SİRKELİ ÇİM SAHA

ANKARA PURSAKLAR SİRKELİ YUKARI C. / SİRKELİ FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ YANI SİRKELİ ÇİM SAHA

ANKARA PURSAKLAR SÜLEYMANİYE C. ADNAN MENDERES İMAM-HATİP ORTAOKULU BAHÇESİ

ANKARA PURSAKLAR SÜMEYYE C. / PURSAKLAR İMAM-HATİP LİSESİ BAHÇESİ

ANKARA PURSAKLAR ŞEHİTLİK C.

ANKARA PURSAKLAR TEBESSÜM C.

ANKARA PURSAKLAR ULU C.

ANKARA PURSAKLAR YENİ KARAKÖY MH.C. (K)

ANKARA PURSAKLAR YILDIRIM BEYAZIT C.

ANKARA PURSAKLAR YUVA MH.C. (K)

ANKARA SİNCAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ

ANKARA SİNCAN ABDULKADİR GEYLANİ C.

ANKARA SİNCAN AHMET YESEVİ C.

ANKARA SİNCAN AKÇAÖREN MH.C. ( K)

ANKARA SİNCAN AKMANLAR C.

ANKARA SİNCAN ALAGÖZ C. ( K)

ANKARA SİNCAN ALCI C. ( K)

ANKARA SİNCAN ALİDEDE C.

ANKARA SİNCAN ANAYURT MH.C. ( K)

ANKARA SİNCAN ANDİÇEN C.

ANKARA SİNCAN ANDİÇEN MH.ASRI SAADET C.

ANKARA SİNCAN BACI C. ( K)

ANKARA SİNCAN BAŞKENT OSB C.

ANKARA SİNCAN BEYOBASI C. ( K)

ANKARA SİNCAN BEYTULLAH C.

ANKARA SİNCAN BİLALİ HABEŞİ C.

ANKARA SİNCAN CEBELİ NUR C.

ANKARA SİNCAN ÇİÇEKTEPE MH ( K)

ANKARA SİNCAN ÇOĞLU MESCİDİ AKSA C.

ANKARA SİNCAN ÇOKÖREN C. ( K)

ANKARA SİNCAN DÖKÜMCÜLER SANAYİ C.

ANKARA SİNCAN DÖRTYOL C.

ANKARA SİNCAN ERKEKSU C. ( K)

ANKARA SİNCAN ERTUĞRULGAZİ C.

ANKARA SİNCAN ESENLER MH.C. ( K)

ANKARA SİNCAN FATİH AKŞEMSETTİN C.

ANKARA SİNCAN FATİH GAZİ OSMANPAŞA C.

ANKARA SİNCAN FATİH MAH. SEMT PAZARI

ANKARA SİNCAN FATİH MEHMET AKİF ERSOY C.

ANKARA SİNCAN GİRMEÇ C. ( K)

ANKARA SİNCAN HAZRETİ ÖMER C.

ANKARA SİNCAN HİSARLIKAYA C. ( K)

ANKARA SİNCAN HZ.OSMAN C.

ANKARA SİNCAN İLYAKUT MH.C. ( K)

ANKARA SİNCAN İMAMI AZAM C.

ANKARA SİNCAN İNCİRLİK MH.C. ( K)

ANKARA SİNCAN İSTASYON MAH SEMT PAZARI

ANKARA SİNCAN İSTASYON MH.MEVLANA C.

ANKARA SİNCAN KARGIN MH. C. ( K)

ANKARA SİNCAN KOCATEPE C.

ANKARA SİNCAN LALE MERKEZ C.

ANKARA SİNCAN LALE MEYDANI

ANKARA SİNCAN MAHMUT ESAT COŞAN C.

ANKARA SİNCAN MALAZGİRT C.

ANKARA SİNCAN MALAZGİRT MH.ANAYURT C.

ANKARA SİNCAN MALAZGİRT TEPE BAŞI C.

ANKARA SİNCAN MALIKÖY MEZARLIK YANI BOŞ ALAN ( K)

ANKARA SİNCAN MÜLK MH.C. ( K)

ANKARA SİNCAN NUR C.

ANKARA SİNCAN ORGANİZE SANAYİ C.

ANKARA SİNCAN OSMANİYE MH.C.

ANKARA SİNCAN OSMANLI C.

ANKARA SİNCAN OSMANLI MAH. KAPALI PAZAR YERİ

ANKARA SİNCAN PINARBAŞI MAH. PAZAR PAZAR YERİ

ANKARA SİNCAN POLATLAR MH.C. ( K)

ANKARA SİNCAN RAHMET CAMİİ ( TOKİ 1. ETAP)

ANKARA SİNCAN SANAYİ SİTESİ C.

ANKARA SİNCAN SARAYCIK MH.C. ( K)

ANKARA SİNCAN SARAYCIK MH.YENİ C. ( K)

ANKARA SİNCAN SARAYCIK TOKİ 2. ETAP

ANKARA SİNCAN SAZPINAR MH.C.

ANKARA SİNCAN SELİMİYE C.

ANKARA SİNCAN SERİNTEPE C.

ANKARA SİNCAN SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

ANKARA SİNCAN SİNCAN KENT MEYDANI

ANKARA SİNCAN SULTAN C.

ANKARA SİNCAN ŞEYHEDEBALİ KÜLLİYESİ CAMİİ

ANKARA SİNCAN TAŞALİ C.

ANKARA SİNCAN TATLAR MH.C. ( K)

ANKARA SİNCAN TEMELLİ GAZİ MAH. AKAĞA C. ( K )

ANKARA SİNCAN TEMELLİ MERKEZ C.

ANKARA SİNCAN TEMELLİ MERKEZ KAPALI SEMT PAZARI

ANKARA SİNCAN TEMELLİ MEVLANA C. ( K )

ANKARA SİNCAN TEMELLİ TOKİ C.

ANKARA SİNCAN TEMELLİ YENİ C. ( K)

ANKARA SİNCAN TOKİ ORTAPINAR C.

ANKARA SİNCAN TÜRKOBASI ESKİ İLKOKULU (K)

ANKARA SİNCAN TÜRKOBASI YURT C. ( K)

ANKARA SİNCAN ULU C.

ANKARA SİNCAN ÜCRET C. ( K)

ANKARA SİNCAN VEYSEL KARANİ C.

ANKARA SİNCAN YAVUZ SULTAN SELİM C.

ANKARA SİNCAN YENİ ÇİMŞİT MH.C. (K)

ANKARA SİNCAN YENİHİSAR C. (K)

ANKARA SİNCAN YENİKAYI MH.C. (K)

ANKARA SİNCAN YENİKENT ADALET C.

ANKARA SİNCAN YENİKENT AKŞEMSETTİN C.

ANKARA SİNCAN YENİKENT BUCUK C.

ANKARA SİNCAN YENİKENT ÇOĞLU MH.C.

ANKARA SİNCAN YENİKENT MENDERES MAH SEMT PAZARI

ANKARA SİNCAN YENİKENT MEYDANI

ANKARA SİNCAN YENİKENT ŞEYH EDEBALİ C.

ANKARA SİNCAN YENİKENT TOKİ İLKSAN C.

ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK MH.C. ( K)

ANKARA SİNCAN YUNUS EMRE C.

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR TATBİKAT CAMİ BAHÇESİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR TOKİ CAMİ BAHÇESİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KACARLI CAMİ BAHÇESİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KARABÜK CAMİ BAHÇESİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVEKOVAN CAMİ BAHÇESİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR GÜLHÜYÜK CAMİ BAHÇESİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR BÜYÜKKIŞLA CAMİ BAHÇESİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞEHİT SERCAN BULAK İMAM HATİP ORTAOKULU BAHÇESİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR YENİ SANAYİ SİTESİ CAMİİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ÇALÖREN CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BAHÇESİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR CUMARTESİ HALK PAZARI

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN CAMİİ BAHÇESİ

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ÜZENGİLİK CAMİİ BAHÇESİ VE KÖY MEYDANI

ANKARA YENİMAHALLE AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ TACETTİN SULTAN C.

ANKARA YENİMAHALLE AHMEDİYE C.

ANKARA YENİMAHALLE AHMET BÖLÜNMEZ C.

ANKARA YENİMAHALLE ANKARA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU C.

ANKARA YENİMAHALLE AŞTİ TERMİNAL C.

ANKARA YENİMAHALLE ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ C.

ANKARA YENİMAHALLE ASHABI KİRAM C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT EBU BEKİR C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT EYÜP SULTAN CANFEDA C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT HOCA AHMET YESEVİ C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT HZ.ALİ C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT İRŞAT C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT MERKEZ C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT MEVLANA C.RUMİ C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT MİMAR SİNAN C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT OSMANLI C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT UĞURLU C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT YENİ HUZUR SİTESİ C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT YUNUS EMRE C.

ANKARA YENİMAHALLE BEŞTEPE MİLLET C.

ANKARA YENİMAHALLE BOĞAZİÇİ MH.FATİH SULTAN MEHMET C.

ANKARA YENİMAHALLE ÇAMLICA MH.C.

ANKARA YENİMAHALLE ÇAMLICA MH.MERKEZ C.

ANKARA YENİMAHALLE ÇİFTLİK SSK BLOKLARI C.

ANKARA YENİMAHALLE DEMETEVLER ONKOLOJİ HASTANESİ C.

ANKARA YENİMAHALLE DEMETEVLER YILDIRIM BEYAZIT C.

ANKARA YENİMAHALLE DEMETEVLER HZ.EBUBEKİR C.

ANKARA YENİMAHALLE ELGAZİLİ HAYRULLAH C.

ANKARA YENİMAHALLE ERGAZİ AĞA C.

ANKARA YENİMAHALLE GAYRET MH.C.

ANKARA YENİMAHALLE GAZİ MH.C.

ANKARA YENİMAHALLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ C.

ANKARA YENİMAHALLE GERSAN SANAYİ SİTESİ C.

ANKARA YENİMAHALLE GİMAT TOPTANCILAR C.

ANKARA YENİMAHALLE GÜZELEVLER C.

ANKARA YENİMAHALLE HİSARCIKLIOĞLU BEŞTEPE C.

ANKARA YENİMAHALLE HZ.EBUBEKİR BAĞLAR C.

ANKARA YENİMAHALLE İHL HACI DURALİ AKAN C.

ANKARA YENİMAHALLE İLAHİYAT FAKÜLTESİ C.

ANKARA YENİMAHALLE İMAM HATİP LİSESİ AHMET YILDIZ C.

ANKARA YENİMAHALLE İSA TUNÇ C.

ANKARA YENİMAHALLE İVEDİK MERKEZ SANAYİ KOOPERATİFİ C.

ANKARA YENİMAHALLE İVEDİK MH.C.

ANKARA YENİMAHALLE İVEDİK ORGANİZE SANAYİ MELİKGAZİ C.

ANKARA YENİMAHALLE İVEDİK ORGANİZE SANAYİ MERKEZ C.

ANKARA YENİMAHALLE İVEDİK ORGANİZE SANAYİ MEVLANA C.

ANKARA YENİMAHALLE İVEDİK ORGANİZE SANAYİ ORUÇGAZİ C.

ANKARA YENİMAHALLE KARACAKAYA MH.C.

ANKARA YENİMAHALLE KARŞIYAKA ANADOLU C.

ANKARA YENİMAHALLE KARŞIYAKA CELAYİR C.

ANKARA YENİMAHALLE KARŞIYAKA MENDERES ÇEŞMESİ C.

ANKARA YENİMAHALLE KARŞIYAKA OĞUZLAR C.

ANKARA YENİMAHALLE KÖROĞLU C.

ANKARA YENİMAHALLE LASTİKÇİLER SİTESİ FATİH SULTAN MEHMET C.

ANKARA YENİMAHALLE MACUN MH.FETİH C.

ANKARA YENİMAHALLE MEHMET AKİF ERSOY C.

ANKARA YENİMAHALLE MEMLİK MH.C.

ANKARA YENİMAHALLE MESA VEYSEL KARANİ C.

ANKARA YENİMAHALLE MEVLANA C.

ANKARA YENİMAHALLE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ C.

ANKARA YENİMAHALLE MKE KURUMU (MAKSAN) C.

ANKARA YENİMAHALLE MUSA EFENDİ C.

ANKARA YENİMAHALLE MUSTAFA KOCA C.

ANKARA YENİMAHALLE NİYAZİYE C.

ANKARA YENİMAHALLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESCİDİ

ANKARA YENİMAHALLE OSMAN KURT AKSA C.

ANKARA YENİMAHALLE OSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C.

ANKARA YENİMAHALLE OSTİM AHİ C.

ANKARA YENİMAHALLE OSTİM BAĞDATLI C.

ANKARA YENİMAHALLE OSTİM ORHAN GAZİ C.

ANKARA YENİMAHALLE ÖRNEK SANAYİ SİTESİ C.

ANKARA YENİMAHALLE ÖZ ANKARA C.

ANKARA YENİMAHALLE ÖZELİF SİTESİ C.

ANKARA YENİMAHALLE PAMUKLAR MH.BOĞAZİÇİ C.

ANKARA YENİMAHALLE PARK ÇİFTLİK C.

ANKARA YENİMAHALLE POSTA İŞLETME MERKEZİ C.

ANKARA YENİMAHALLE SAMİ EFENDİ C.

ANKARA YENİMAHALLE SERHAT HUZUR C.

ANKARA YENİMAHALLE SULTAN ALPARSLAN C.

ANKARA YENİMAHALLE SULTAN FATİH C.

ANKARA YENİMAHALLE SULTAN II.ABDULHAMİD HAN C.

ANKARA YENİMAHALLE SUSUZ MH.C.

ANKARA YENİMAHALLE ŞENTEPE BURÇ.MH.UFUK C.

ANKARA YENİMAHALLE ŞENTEPE CANFEDA C.

ANKARA YENİMAHALLE ŞENTEPE ÇALIŞKANLAR C.

ANKARA YENİMAHALLE ŞENTEPE DEDEKORKUT SELİM C.

ANKARA YENİMAHALLE ŞENTEPE DEMİRTEPE C.

ANKARA YENİMAHALLE ŞENTEPE İBADULLAH C.

ANKARA YENİMAHALLE ŞENTEPE ESER C.

ANKARA YENİMAHALLE ŞENTEPE KAYALAR C.

ANKARA YENİMAHALLE ŞENTEPE PAMUK C.

ANKARA YENİMAHALLE ŞENTEPE ULU C.

ANKARA YENİMAHALLE ŞENYUVA GENÇAĞA C.

ANKARA YENİMAHALLE TARIM C.

ANKARA YENİMAHALLE TEPE C.

ANKARA YENİMAHALLE TİGEM C.

ANKARA YENİMAHALLE TRAKTÖR FABRİKASI MESCİDİ

ANKARA YENİMAHALLE ULU C.

ANKARA YENİMAHALLE ULUSLARARASI ANADOLU İHL HASAN-AYŞE FİDAN C.

ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK C. K

ANKARA YENİMAHALLE YAHYALAR C.

ANKARA YENİMAHALLE YAKACAK MH.KUBA C. K

ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK ÖZKAYALAR HİCRET C. K

ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK NUR YAĞDI C. K

ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK ŞEYH ŞAMİL C.

ANKARA YENİMAHALLE YEŞİLEVLER C.

ANKARA YENİMAHALLE YEŞİLEVLER GÖKBAKANLAR C.

ANKARA YENİMAHALLE YEŞİLEVLER HZ.HAMZA C.

ANKARA YENİMAHALLE YUVA ÇAKIRLAR ÇİFTLİĞİ C. K

ANKARA YENİMAHALLE YUVA MERMERCİLER MESCİDİ K

ANKARA YENİMAHALLE YUVA MH.ORTA C. K

ANKARA YENİMAHALLE YUVA MH.C. K

ANKARA YENİMAHALLE HACI ÖZEN HİCRET MESCİDİ

ANKARA YENİMAHALLE TEİAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş.) MESCİDİ

ANKARA YENİMAHALLE DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİ.VE ARAŞ.HAS.ETLİK POL.MESCİDİ

ANKARA YENİMAHALLE YUVA MH.ESKİ C. K

ANKARA YENİMAHALLE MACUN MH.C. (MAHALLE MEYDANI)

ANKARA YENİMAHALLE ERTUĞRUL GAZİ C. (CELALETTİN ÖKTEN İHL OKUL BAHÇESİ)

ANKARA YENİMAHALLE ABDULLAH İBNİ MESUT MESCİDİ (LALEGÜL PARKI)

ANKARA YENİMAHALLE AHMEDİ KUDDUSİ ÖMER EFENDİ C. (KUR’AN KURSU BAHÇESİ)

K

ANKARA YENİMAHALLE ÇİĞDEMTEPE BİLALİ HABEŞİ C. (ÇİĞDEMTEPE PAZARYERİ)

ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK HARMANLAR YEŞİL C. (YAKACIK PAZARYERİ) K

ANKARA YENİMAHALLE ŞENTEPE PAZARYERİ C. (ŞENTEPE PAZARYERİ)

ANKARA YENİMAHALLE DEMETEVLER LALEGÜL YENİCE C. (CEMRE PARKI YANI

BASKETBOL SAHASI)

ANKARA YENİMAHALLE OSTİM YILDIZ C. (YILDIZ SANAYİ SİTESİ HALI SAHA)

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT İLKYERLERŞİM MH. C.

ANKARA YENİMAHALLE TMO C.

ANKARA YENİMAHALLE VARLIK MH.C.

ANKARA YENİMAHALLE OSTİM SEYRANİ C.

ANKARA YENİMAHALLE BATIKENT AKŞEMSETTİN C.

ANKARA YENİMAHALLE KÖY HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ C.