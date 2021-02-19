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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi İsveç

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında yarın İsveç ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi İsveç

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

D Grubu'nda ayrıca yarın aynı salonda Hırvatistan ile Hollanda saat 20.00'de karşılaşacak.

İlk üç sırada yer alacak takımların Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağı grupta 4 maçını da kazanan Hırvatistan lider durumda bulunuyor. İki galibiyeti olan Hollanda ikinci sırada yer alırken, birer maç kazanan İsveç ile Türkiye ise üç ve dördüncü sırada yer alıyor.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda D Grubu mücadelesi, 22 Şubat Pazartesi günü Türkiye-Hırvatistan ve İsveç-Hollanda maçlarıyla tamamlanacak.

Milli takımın İsveç karşısında 13 sayı farka ihtiyacı var
A Milli Takım, İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek.

Milliler, yarınki karşılaşmayı 12 sayı farkla kazanırsa grubun son maçlarındaki sonucu bekleyecek.

Türkiye, İsveç'i 8 sayıyla yenip son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.

Bu arada millilerin İsveç'i 8 sayı farkla yenmesi halinde gruptan çıkması için yarınki karşılaşmada Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurması da yetecek.

Milli takım, İsveç'in ardından son maçta Hırvatistan'ı da yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek.

A Milli Takım, İsveç'e yenildiği takdirde gruptan çıkma şansını tamamen yitirecek.

Türkiye, ilk maçta İsveç'e 87-80 mağlup olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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