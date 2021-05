A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarına galibiyetle başladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin golleri Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'dan geldi.

Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 31 Mayıs'ta Gine ile oynayacak.

Halil Dervişoğlu ilk maçında ilk golünü attı

A Milli Takım ile ilk maçına Azerbaycan karşısında çıkan Halil Dervişoğlu, ilk golünü attı.

Halil, mücadelenin 34. dakikasında Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta ön direkte yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroya davet edilen Kerem Aktürkoğlu, milli forma ile ilk maçına da Azerbaycan karşısında çıktı.

İlk 11'de yer almayan Kerem, mücadelenin ikinci yarısının başında Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.

Kaan Ayhan 35. maçında 4. golünü attı

A Milli Takım'da kaptan olarak sahaya çıkan Kaan Ayhan, ay-yıldızlı ekibi 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı.

Milli takımda 35. maçına çıkan Kaan, 4. kez gol sevini yaşadı.

Altay Bayındır sakatlandı

Ay-yıldızı ekip ile ilk maçına çıkan Altay Bayındır, mücadelenin 72. dakikasında rakibin atağını keserken, Ghorbani ile girdiği mücadele sonrasında sakatlandı.

Sağlık ekibinin saha içinde müdahale ettiği Altay, oyuna devam edemedi. 73. dakikada Altay'ın yerine Gökhan Akkan oyuna girdi.

Şenol Güneş, 3'lü savunmayı denedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan karşılaşmasına 3'lü savunma ile başladı.

Üçlü savunma Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'den oluştu. Rakip hücumlarda Rıdvan Yılmaz sol beke, Mert Müldür de sağ beke geçerek beşli bir savunma denendi.

Şenol Güneş, Azerbaycan'ın golünden sonra ise dörtlü savunmaya döndü. Güneş, bu dakikadan itibaren sol bekte Halil Akbunar'a görev verdi, Rıdvan Yılmaz'ı ise sol açıkta görevlendirdi.

Galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını ilk kez geçti

A Milli Takım, Azerbaycan'ı yenerek ilk kez galibiyet sayısında mağlubiyet sayısının önüne geçti.

Azerbaycan karşısında 590. maçına çıkan Türkiye, 225. galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekibin 224 yenilgisi bulunuyor. Türkiye'nin 141 de beraberliği var.

Şenol Güneş: Eksiklerimiz ve hatalarımız var. Genel olarak olumlu buluyorum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kamp döneminde daha çok bizimle olan arkadaşları oynatmaya çalıştık. Bazı mevkilerde iki, üç gün önce gelenleri katarak, burada hem takımda az oynayan, hem de takıma ilk defa çağırılan oyuncuları görmek istedik. Sistemde kısmen değişikli yaptık, amacı maçın buydu. Bu maçlar bizim için kadro açıklanacağı için önemli. Rakibimiz iyi kapanan bir takımdı, bu bizi zorladı. Öne de geçtik, atıp yiyebilirdik. Eksiklerimiz ve hatalarımız var. Genel olarak olumlu buluyorum, kardeş bir takımla dostluk maçı yaptık. Kaleci Altay ve Halil’in sakatlığı var. Çok ciddi gözükmüyor. Halil'in durumuna yarın bakmak gerek. Genel durumu görmek önemli, yarı tatil, yarı kamp dönemi geçiriyoruz. Oynayacağımız İtalya, Galler ve İsviçre maçları daha zorlu olacaktır. Daha zamanımız var, asıl kamp dönemi 2 Haziran'da Almanya'da başlayacak. Bu kampta rakiplerle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Almanya'da İtalya'ya, Bakü'de de diğer iki rakibe hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Güneş, A Milli Takım'ın, Azerbaycan karşısında kazanarak galibiyet sayısında mağlubiyet sayısını tarihinde ilk kez geride bırakmasıyla ilgili olarak ise şu görüşleri paylaştı:

"224 galibiyet, 224 mağlubiyeti bulunan Türkiye'nin 225. galibiyeti hayırlı olsun. Letonya maçında bunu kaçırmıştık. Dost kardeş ülkemiz olan Azerbaycan'a karşı bunu aldık, hatırası daha büyük oldu. Çok olumlu oldu, hem kazanmak güzel, galibiyet sayısının fazla olması güzel. Bugün kazanmayı istedik, çünkü Letonya maçında bunu istemiştik. Onun heyecanı da vardı. Genç arkadaşlarımızın ilk maçlarında kazanmış olarak buradan çıkması önemliydi. Oyun tartışılabilir, geliştirilebilir, heyecanları vardı. Kazanmak güzel ama kazandığımızda eksiğimizi de görelim."

Şenol Güneş, maça üçlü savunmayla başlamasıyla ilgili olarak ise "Çok şeyi beraber yapmak zor oluyor. Kampta gelen oyuncularla hazırlandık. İdeal bir 11'iniz yok, sistemi görelim anlatalım, bunun karşılığını almak kolay değil. Bazen uzun süre çalışmak gerekir, sistem sıkıntımız olmaz. Bugünkü oyunda pas yüzdemiz, dikkatimiz, bireysel hatalarımız, yavaş oynamamız sıkıntılarımızdı. Hangi sistemde oynarsanız oynayın sahaya olumsuz yansır. Üç oyuncu var, orta sahamız farklı, hücumdaki hızlı iki oyuncu vardı, onun için çok doyurucu olduğunu söyleyemem ama bunu oynayan oyuncularımız var, orada da sıkıntılar olabiliyor, rakibin gücüne orantılı savunmada kalıp 5'liye dönüp deneyebilirdik, 5-4-1, 5-3-2 de yapabilirdik, rakibin o kadar geleceğini de düşünmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Sol bekte Rıdvan görev aldı ama daha sonra Halil oraya geçti. Halil'i daha fazla sol bekte görebilir miyiz?" şeklindeki bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Rıdvan genç bir oyuncu, ilk defa oynadı ve baya heyecanlıydı. Rıdvan'ın heyecanı oyuna yansıdı, onu tanıyorum daha rahat, daha canlı oynayacak. Hem ofansif hem de defansif pozisyonlarda dağınıklığı vardı. Gol de yiyince ileriye aldım, baktım yine olmadı, sanki rüya aleminde gibi gördüm onu. İkinci bir sıkıntı olur da kaybederiz dedim. Gine maçında oynatacağım, o da bunları yaşayacak. Halil, Kerem için de geçerli. Gidip gelecekler bunu yenecekler. Rıdvan'ı koruma anlamında dışarı aldım. Halil de bunu tecrübesiyle kapattı. Daha önce oynayan oyuncularımız da hataları vardı ama Rıdvan yeni başlıyor, inşallah daha iyi olacak."

Azerbaycan Teknik Direktörü Giovanni de Biasi

Azerbaycan'ın teknik direktörü Giovanni de Biasi de karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Oldukça dengeli bir maç oldu, genele baktığımızda bitiricilik konusunda başarılı olamadık. İki gol yedik, yediğimiz iki gol de duran toptan oldu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Fazla şans bulamayan oyuncular oynadı ama bu oyuncularla diğerleri arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Dengeli bir maç oldu. Türkiye zaten güçlü, çok kaliteli ve alternatifli bir kadroya sahip. Türkiye, üçlü savunmayla başladı, bekleri daha ileride tuttu. Dörtlü savunmaya döndüklerinde oyun kurma stratejisini benimsediler. Çok zorluk yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. Şanslar yakaladık ama kullanamadık. Bunları kullanamadığımız için sinirli hissediyorum kendimi. Bunları kullansaydık, daha farklı bir sonuç olabilirdi." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz

Maçın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövnag Abdullayev, karşılaşmayı değerlendirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası öncesi iki kardeş takımın Alanya'da hazırlık maçı yapmasının kendisini memnun ettiğini söyledi.

Sahada iki takımın da iyi mücadele ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Azerbaycan Milli Takımı'nı da çok iyi gördük. Mücadele eden bir takım. Milli takımımız da inşallah Avrupa Şampiyonası'nda önce gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz." dedi.

"Sonuçta bir millet iki devlete yakışır bir hazırlık maçı oldu." diyen Çavuşoğlu, "Ayrıca bazı maçlarımızı da Azerbaycan'da oynayacağız. Kardeş takım Azerbaycan'ın da milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz. Bugün az sayıda seyirci vardı. Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de Azerbaycan lehine tezahürat yaptılar. Karabağ'ı elbette spora, siyaseti karıştırmıyoruz ama milletimizin duyguları hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'de yüksek derecede. Karabağ'ın kime ait olduğunu gayet güzel bir şekilde hatırlattılar." diye konuştu.

Kasapoğlu: Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kardeş Azerbaycan ile A Milli Futbol Takımı arasında dostça, kardeşçe bir maç izlediklerini aktardı.

Antalya'da hazırlık kampını sürdüren milli takımı yalnız bırakmayan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Kasapoğlu, "Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz. Tabi aynı zamanda Azerbaycan Federasyon Başkanımız Rövnag Abdullayev beyefendi de birlikteydik. Ona da teşekkür ediyoruz. Azerbaycan, Türkiye kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek. Ben bu vesileyle tüm sporculara, teknik ekiplere de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir: Güzel ve iyi bir mücadele oldu

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlık dönemine Antalya'da başladıklarını söyledi.

Dost ve kardeş Azerbaycan ile ilk hazırlık maçı yaptıklarını anlatan Özdemir, "İlk hazırlık maçımıza her zaman bizi sıcak duygularla kabul eden ağırlayan misafirperverliğiyle her zaman gönlümüze taht kuran Alanya'da başladık. İkinci maçımızı da Antalya'da Gine ile oynayacağız. O da 31 Mayıs Pazar günü olacak. Güzel ve iyi bir mücadele oldu. Her zaman bakanımızın dediği gibi iki devlet tek millet sloganıyla taraftarlarımız maç boyu iki takımı destekledi." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, EURO 2020'de Galler ve İsviçre maçlarını Bakü'de oynayacaklarını hatırlatarak, "Bu bir başlangıçtır. İnşallah başarılarımız devam edecek ve grubumuzdan da çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Sayın Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımızla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Abdullayev: İnanıyorum ki Roma'dan galip gelecekler

Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövnag Abdullayev de Türkiye'ye EURO 2020'de başarı dileyerek, "İnanıyorum ki Roma'dan galip gelecekler. Azerbaycan'da biz taraftarlarla Türkiye'nin zaferlerini seyredeceğiz. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek." yorumunu yaptı.