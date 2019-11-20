  • BIST 107.935
  • Altın 269,794
  • Dolar 5,6896
  • Euro 6,2912
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 5 °C
»

A Milli Futbol Takımı, savunmasıyla tarihe geçti

EURO 2020’ye sahasında gol yemeyerek giden tek takım unvanını alan milli takım, son 20 yılda bunu başaran 5 ülkeden biri oldu.
A Milli Futbol Takımı, savunmasıyla tarihe geçti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası‘na (EURO 2020) gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla tarihe geçti.

H Grubu’nda iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Türkiye, elemelerde boy gösteren diğer 54 takımı geride bıraktı.

Bu başarısıyla Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde son 20 yılda kalesinde gol görmeyen 5 milli takımdan biri oldu.

Son 20 yılda İspanya EURO 2000, Fransa ve Hırvatistan EURO 2004, İtalya ise EURO 2012 elemelerinde kalesini iç sahada gole kapattı. Milli takım ayrıca bunu 8 yıl sonra gerçekleştiren ilk ülke olmayı başardı.

8 maçta kalesini gole kapatan tek takım
A Milli Futbol Takımı, gösterdiği savunma performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gruptaki 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Milliler, İzlanda’dan 2, Fransa’dan ise 1 gol yedi.

Bu performansla A Milli Futbol Takımı, gruplardaki 55 ülke içerisinde kalesini 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını da aldı.

En az gol yiyen iki ülkeden biri

c-001.jpg

Milli takım, EURO 2020 Elemeleri’nde en az gol yiyen iki ülkeden biri oldu.

Ay-yıldızlı ekip, savunma performansıyla 53 ülkeyi geride bırakırken, Belçika’yla aynı golü yedi. Belçika da A Milli Futbol Takımı gibi kalesinde 3 gol gördü.

Genç yıldızların performansı dikkati çekti
A Milli Futbol Takımı’nın etkili savunma performansında genç savunmacılarının payı büyük oldu.

Millilerin Avrupa’da forma giyen savunmacıları 21 yaşındaki Merih Demiral (Juventus), 23 yaşındaki Çağlar Söyüncü (Leicester City), 25 yaşındaki Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), 22 yaşındaki Mehmet Zeki Çelik (Lille), 23 yaşındaki Umut Meraş (Le Havre) ile Medipol Başakşehir’in 30 yaşındaki kalecisi Mert Günok, bu başarıda başrol oynadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Real Madrid ve Barcelona, Ahmed Kutucu'nun peşinde19 Kasım 2019 Salı 14:17
  • Gomis'ten Galatasaray'a mesaj18 Kasım 2019 Pazartesi 14:16
  • Galatasaray'da Fernando Muslera şoku18 Kasım 2019 Pazartesi 13:49
  • Ryan Babel sakatlandı18 Kasım 2019 Pazartesi 13:15
  • Falcao'nun attığı bir golün bedeli dudak uçuklattı18 Kasım 2019 Pazartesi 10:06
  • Ahmed Kutucu: Almanya'yı hiç istemedim18 Kasım 2019 Pazartesi 09:06
  • Milli takım galibiyetle bitirdi18 Kasım 2019 Pazartesi 03:50
  • Merih Demiral için tarihi karar16 Kasım 2019 Cumartesi 13:21
  • Ay-yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'nda15 Kasım 2019 Cuma 01:21
  • TFF'den flaş yabancı sınırı açıklaması14 Kasım 2019 Perşembe 16:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti