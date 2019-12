"AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın gözü bizim gözümüzdür"

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Fransa’da polis müdahalesi sonucu gözünden yaralan Medya İş üyesi AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın için, “Onun gözü bizim gözümüzdür. Her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hak İş’e bağlı sendikalar geçtiğimiz hafta Paris'te protesto gösterilerinde polisin şiddetli müdahalesi sonucu yaralanan Medya İş üyesi Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Yalçın için sessiz kalmadı. Fransa Büyükelçiliği önünde açıklama yapan Mahmut Arslan ve beraberindekiler Avrupa'nın olaya sessiz kaldığını ifade ederek ‘Basına uzanan eller kırılsın’, ‘Hak İş basın omuz omuza' sloganlarıyla protesto etti. Açıklama yapan Hak İş Genel Başkanı Arslan, “Arkadaşımız Türk gazeteci olduğu için bu şiddete maruz kalmıştır” ifadelerine bulunurken konuyla alakalı tüm kuruluşları olayın takipçisi olmaya çağırdı. Medya İş Genel Başkanı Başkanı Sezai Ballı ise, “Ekmeğini gözünden kazanan arkadaşımız, artık sol gözünü kullanamayacak” dedi.

“PLASTİK BOMBA KULLANILMIŞ”

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan foto muhabiri Yalçın’a gaz fişeğinin değil plastik bomba atıldığı bilgisini aldıklarını dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

“Kardeşimiz Mustafa Yalçın’a Fransız polisinin uyguladığı şiddeti protesto etmek için buradayız. Mustafa Yalçın kurallara uygun şekilde bütün hususları yerine getirerek Fransa’da gerçekleştirilen demokratik gösterileri takip etmek için görev yerindeydi. Arkadaşımız diğer gazeteciler gibi kaskını takmış göstericilerden uzak onları takip ediyordu. Yanlarında diğer gazeteciler de vardı. Ancak bizim de önceden gaz fişeği diye tahmin ettiğimiz ama bizzat cankurtaranın ifade ettiği şekilde plastik bir bomba atılmıştır. Bu polisin göstericiler için kullandığı bir gaz fişeği değildir. Göstericilerin dışında gazetecilerin hedef alındığı bir kısım muhalif gazetecilerin de olduğu guruba doğrudan hedef alınarak ve bilerek bomba atılmıştır. Bu plastik bomba nedeniyle kardeşimizin kaskı parçalanmış ve gözüne o parçalar isabet etmiştir. Diğer yanındaki gazeteciler de yaralanmıştır. Dolayısıyla polisin uyguladığı şiddet doğrudan iki gazeteci ile beraber Türk gazeteciye şiddettir.”

HERKESİ KONUYU TAKİP ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ

“Mustafa Yalçın sadece elinde Fransız bayrağı olan bir göstericiyi fotoğraflarken bu saldırıya maruz kalmıştır. Onun gözü bizim gözümüzdür. Fransa’da uygulanan şiddete karşı bütün dünyayı bu noktada iş birliğine çağırıyoruz. Bugüne kadar bir yıldır Fransa’da sarı yelek eylemlerinde demokratik bir kısım eylemlerde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi gözünü kaybetmiş, 3 kişi kolunu kaybetmiş. Bunlar niçin? Polisin müdahalelerinden dolayıdır. Türkiye’nin her yerinde her bölgesinde olağan üstü dönemlerde dünya basınının nasıl korunup kollandığını, nasıl görevlerini yaptığının şahidiyiz. Başta Avrupa Birliği olmak üzere ikiyüzlü politikaları bütün dünyaya ifşa olmuştur. Bütün dünya şunu söylüyor ‘Fransa’nın iç işleridir karışamayız’ peki, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletine müdahalesi Avrupa’nın iç işleri miydi?”

TÜRK GAZETECİ OLDUĞU İÇİN SALDIRIYA UĞRADI

“Mustafa Yalçın dünyanın neresinde olursa olsun en iyi fotoğraf çekme konusunda dünyada sayılı fotoğrafçılardan birisidir. Arkadaşımızın görevi fotoğraf çekmektir. Anadolu Ajansı olduğu için, Türk gazeteci olduğu için bu saldırıya maruz kalmıştır. Orada polis bütün gazetecileri tanıyor. Mustafa’nın yanındaki iki gazeteci de polis tarafından hedef alınan muhalif gazeteciler. Bunlar yaralandığı anda arkadaşımızın yanında bulunan cankurtaranın ifadeleridir.”

“SOL GÖZÜNÜ KULLANAMAYACAK”

Medya İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı yaşanan olay soncu ekmeğini gözünden kazanan Yalçın’ın artık gözünü kullanamayacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün burada Fransa’daki emeklilik reformu protestolarını takip ederken yaralanan örgütlü olduğumuz Anadolu Ajansı Foto muhabiri Mustafa Yalçın için toplanmış bulunuyoruz. Yalçın AA adına dünyanın her yerinde haber takibi yapan bir basın emekçisidir. Mesleğinden hiç taviz vermeyen en iyi fotoğrafı yakalamak için canını hiçe sayan bir emekçidir. Aslında çok yakından tanınıyoruz. Fransa Türkiye maçından sonra futbolcularımızın asker selamı ile çektiği fotoğrafı adeta sembolleşmişti. İşte bu Mustafa Yalçın her türlü tedbiri alarak, kaskını takarak protestoları takip etmek için fotoğraf çekiyordu. Ancak Fransız polisi gazetecilerin yer aldığı bölümü hedef alarak gaz fişeğini ateşledi. Mustafa ekmeğini gözünden kazanıyordu. Artık sol gözünü kullanamayacak. Mustafa’nın her türlü yasal haklarını kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Erkal Erdoğan /İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com