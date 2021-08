ABB Meclisi Haymana'da Toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı 4. Birleşimi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle Haymana’da toplandı.

Başkent Ankara’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki önemine vurgu yapan Yavaş, “Ankara yeniden şahlanışın ve hürriyet sevdasının dünyaya haykırışının merkezidir ve daha sonra Cumhuriyetimizin Başkenti olmasıyla taçlanmıştır. İşte bu yüzden meclis toplantımızı kurtuluşun topraklarında Haymana’da yapmanın bu milletin bir ferdi ve bir Ankaralı olarak büyük gururunu yaşıyorum” dedi. Yavaş daha sonra Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve meclis üyeleri ile birlikte ilçedeki tarihi mekanları gezerek bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında Haymana Halk Eğitim Merkezi’nde toplanan belediye meclisi, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

YAVAŞ: “HALA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN SAKARYA ADAPAZARI’NDA OLDUĞUNU SANANLAR VAR”

Sakarya Meydan Muharebesi’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine seslenerek tarihi gerçeklere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu:

“Kurtuluş Savaşı’nın en önemli dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin bu yıl 100. yıl dönümünü kutlamaktayız. 23 Ağustos 1921’de Haymana ve Polatlı’da Ankara'nın bağrından yükselen bağımsızlık güneşi Sakarya Nehri’nin üzerinden tüm yurdu aydınlatmış ve Sakarya Meydan Muharebesi adıyla anılarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Kütahya Eskişehir Muharebelerinden sonra insan ve silah gücü zayıflamış olan Batı Cephesi Komutanlığı birliklerine geri çekilmeyi emrettiği sırada başkomutanlık sıfatıyla orduyu yöneten Gazi Mustafa Kemal Paşa, askerlerine tarihe geçen şu emri vermiştir. ‘Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.’ İşte bu şiarla eşine az rastlanır bir mücadele örneği gösteren kahraman ordumuz düşman askerlerine karşı muzaffer olmuş ve milletimizin 1683’te Viyana kapılarından başlayan ve Anadolu’ya doğru 238 yıllık gerileyişi son bulmuştur. Genel adıyla Sakarya Meydan Muharebesi olarak bilinen ve bugünkü Polatlı ve Haymana hattı içerisinde gerçekleşen kurtuluş mücadelemiz milletimizin ortak kahramanlık destanıdır. Maalesef ülkemizde Sakarya Meydan Muharebesi dendiği zaman hala gençlerimizin vatandaşlarımızın birçoğu bunun Sakarya Adapazarı’nda olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla yine Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bir çalışma yaparak, savaşın geçtiği bu toprakların bilinmesi için buralarda hala bazı araştırmacılarımız var ben de internetten takip ediyorum. Hala bilinmeyen mezarları tespit ediyorlar, etrafı taşla çevrili onların bazılarına biz de yardımcı olduk. Onların tekrar şehitlik olarak ortaya çıkarılıp alınması yönünde çalışmalar yapmamız gerekiyor.”

“ANKARA HÜRRİYET SEVDASININ DÜNYAYA HAYKIRIŞ MERKEZİDİR”

Tarihin akışını değiştiren topraklarda meclis toplantısını düzenlemekten duyduğu mutluğu da dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Ankara yeniden şahlanışın ve hürriyet sevdasının dünyaya haykırışının merkezidir ve daha sonra Cumhuriyetimizin Başkenti olmasıyla taçlanmıştır. İşte bu yüzden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizin ağustos ayı toplantısı 4. birleşimini kurtuluşun topraklarında, Haymana’da yapmanın bu milletin bir ferdi ve bir Ankaralı olarak büyük gururunu yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını tüm kurtuluş savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyor, misafirperverliği ve ev sahipliğinden dolayı Haymana Belediye Başkanımız Özdemir Turgut’a, meclis üyelerimize ve Haymana halkına ayrıca teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.”

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında söz alan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da ilçeyi tanıtan videolu gösterimin ardından düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Sakarya Meydan Muharebesi’nin hedefi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin merkezi Ankara’ya ulaşmak olan Yunan ordusunun ilerleyişinin kırıldığı, durdurulduğu ve hezimete uğratıldığı son kale Haymana. Sayın başkanımızı ve değerli meclis üyelerimizi ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sayın Başkanım değerli meclis üyeleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve onayı ile 2015 yılında ilçemiz son kale Haymana tarihi milli park ilan edildi. Büyükşehirimizden birçok yatırım aldık ve bu konuda da Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş beye, Başkan Vekilimiz Sayın Fatih Ünal’a ve belediye meclisimizin saygıdeğer üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

TOPLANTIDA GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ DE SÖZ ALDI

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıldönümü kapsamında Haymana’da düzenlenen meclis toplantısında görüşlerini dile getiren CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu da şöyle konuştu:

“Bu kadim yerleşim biriminde şimdiye kadar kimler gelmiş kimler geçmiş; Frikyalılar, Likyalılar, Asurlular, Etiler, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti. Bu bölgenin en eski ve en köklü kültür merkezi Haymana’dır bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Bu güzel yerleşim biriminin insanları da en az tarihe kadar eski ve köklü her dilden, her dinden, her kültürden insanlara ev sahipliği yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Bilindiği gibi işgal yıllarında düşman Polatlı’ya kadar ilerlemiştir. Yunan kuvvetleri yakıp bir karar ilerliyor halk işgal altında kan kusuyordu. 1921 yılının ağustos ayında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisinden başkomutanlık yetkisi verildi. Atatürk’ün başkomutanlığı sıradan bir başkomutanlık değildir. Onun başkomutanlığı bu toprakları yeniden vatan yapan başkomutanlıktır. Bağrına düşman hançeri dayanan vatanın nasıl kurtarılacağını gösteren ebedi bir başkomutanlıktır.”

İYİ Parti grubu adına söz alan Sincan Belediye Meclis Üyesi Ali Ünal ise görüşlerini, “Yüce Atatürk’ümüzün dediği gibi ‘Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır’ sözüyle dış güçler yenilip, vatan kurtarıldı. Bu savaşın kazanıldığı Haymana ilçemiz başta olmak üzere Polatlı ilçemizdeki mücadele veren kahramanlara minnet ve saygılarımızı sunuyorum. O günkü kahramanları yad ediyorum, sizleri de Allah’a emanet ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse ise yaptığı konuşmada, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu yıl Sakarya Meydan Muharebesi’nin, büyük zaferin 100. yılını idrak ediyoruz. Bundan tam 100 yıl önce 23 Ağustos 1921- 13 Eylül 1921 tarihleri arasında düşman kuvvetleriyle Yunanlılarla 22 gün 22 gece göğüs göğse çarpışarak, destansı bir mücadele vererek büyük bir zafer kazanılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi olarak da bu zafere ve milli mücadelenin o günlerde yaşanan olaylarına dikkat çekmek amacıyla bugün buradayız. Sakarya Meydan Muharebesi Türk milletinin Ankara’da Sakarya Nehri’nin doğusunda özellikle Polatlı ve Haymana topraklarında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yeniden ayağa kalktığı büyük bir zaferin adıdır. Aslında burada mağlup olan yenilen sadece Yunanlılar değildir, buradaki galibiyet Sevr’i gerçekleştirmek isteyen Batı emperyalizminin de onların da yenilmesidir. Sakarya Zaferi hem askeri hem de siyasi sonuçlar itibariyle milli mücadelemizin tarihi seyrini değiştirmiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz vatanımız uğruna ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum.”

MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan da Başkent tarihinin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Türk milletinin talihinin, dünyanın ise tarihinin değiştiği noktadayız. Bu kutsal vatanı namahrem ellerden kurtarmak için kanla canla mücadele veren topraklardayız. Türk milletinin kurtuluşunun yeni kurulacak olan Cumhuriyetin müjdelerinin oluştuğu bir coğrafyadayız. Ne mutlu bize ki böyle fedakar ve cefakar bir milletin mirasçılarıyız. Bu millet birliğini muhafaza ederek dirliğini devam ettirmiştir. Bugün muhatap olduğu bütün problemlere karşı da birliğini ve dirliğini muhafaza ederek bu günleri feraha çıkarak atlatacaktır.”