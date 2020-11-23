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ABD Başkanı seçilen Biden, Dışişleri Bakanı’nı doğruladı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı olarak Antony Blinken’i seçeceğini doğruladı.
ABD Başkanı seçilen Biden, Dışişleri Bakanı’nı doğruladı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı olarak Antony Blinken’i seçeceğini doğruladı. ABD medyasının son dakika olarak duyurduğu haberde ayrıca; ABD İç Güvenlik Bakanlığı görevine Küba doğumlu Alejandro Mayorkas’ı; eski bir üst düzey CIA yetkilisi ve ulusal güvenlik danışman yardımcısı olan Avril Haines’i de ulusal istihbarat müdürü için aday gösterdiği ifade edildi. Haines’in bu göreve getirilecek ilk kadın olacağı bilgisi paylaşıldı.

 

ANTONY BLINKEN KİMDİR?

Çocukluk yıllarını New York ve Fransa’nın başkenti Paris’te geçiren Antony Blinken, Harvard ve Columbia Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Blinken, 58 yaşında ve 2 çocuk babası.

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