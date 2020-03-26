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ABD tarihinin en büyük finansal desteği

Beyaz Saray ekonomi başdanışmanı Larry Kudlow toplamda 6 trilyon dolarlık destek paketinin ekonomiye enjekte edileceğini duyurdu.
ABD tarihinin en büyük finansal desteği

Koronavirüs vakalarının her 2-3 günde bir iki katına çıktığı Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Donald Trump 6 trilyon dolarlık ekonomi paketi açıkladı. Bu paket sayesinde “Amerikan halkı tünelin sonundaki ışığı görebiliyor” diyen Trump, salı günü ‘Kornavirüs Görev Gücü’ toplantısında yaptığı konuşmada ekonominin Paskalya tatili itibarı ile eski haline gelmesini istediğini belirterek 12 Nisan tarihini işaret etti. Beyaz Saray ekonomi başdanışmanı Larry Kudlow toplamda 6 trilyon dolarlık destek paketinin ekonomiye enjekte edileceğini duyurdu. Bunun 2 trilyon doları doğrudan destek olarak dağıtılacak ve kalan 4 trilyon dolar da borç verebilmesi için federal merkez bankasında olacak. Kudlow bu miktarın ülke tarihinde açıklanmış en büyük finansal destek paketi olduğunu kaydetti. Bu miktar vergi mükellefi her aileye 3 bin dolar ve her çocuk için de bin 500 dolar destek anlamına geliyor. 

Sosyal temas ve işletmelerin kapatılmasının ekonomiyi resesyona sürükleyip sürüklemediğini değerlendiren Trump ve ekonomi danışmanlarının söylemi geçen günlerde değişti. Trump “Tedavinin sorunun kendisinden daha kötü olmasına izin veremeyiz” demişti. Salı günü Fox News’a konuşan ABD Başkanı 12 Nisan’daki Paskalya’ya kadar ekonomiyi yeniden açmak istediğini söyledi. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de dahil sağlık kuruluşları ABD’nin salgının yeni merkezi olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. 

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