ABD ve kuklası FETÖ

Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tam 3 yıl geçti.

O gece 63'ü polis, 5'i asker, 183'ü sivil olmak üzere toplam 251 vatandaşımız asker kılığına girmiş ve şer güçlerin kuklalığını yapan darbeci hainlere geçit vermeyerek şehit düştü, 2 bin 193 kahraman da gazilik onuruna erişti. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan devlet malları o gece hainlerce kullanılamaz hale getirildi. Halkın direnişi sayesinde karanlıktan aydınlığa çevrilen o gece ardında hüzünlü onlarca anı bıraktı.

O yüzden bu kanlı kalkışma ve yiğit direniş ne unutulur ne de unutturulur!

Malumunuz 15 darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğu, FETÖ’cülerin ise o gece maşa olarak kullanıldığı herkesçe biliniyor.

Bunu bilen ve bu durumdan rahatsız olan Anadolu Gençlik Derneği (AGD), darbe girişimin 3. yıl dönümü dolasıyla darbenin merkez üssü olarak adlandırılan İncirlik Üssü’ne yürüyerek benim de takdir ettiğim anlamlı bir eyleme imza attı. Darbe girişiminin planlayıcısı olan ABD'ye tepki gösteren AGD üyeleri, İncirlik Üssü'nün kapatılması için çağrı yaptı ve "Ne kuklayı ne de kuklacıyı istiyoruz" dedi.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, eylemde yaptığı açıklamada “Aradan geçen 3 yıla rağmen 15 Temmuz kalkışması, henüz tam olarak aydınlığa kavuşmadı, birçok soru cevapsız kaldı. 15 Temmuz kalkışması öncesi ABD’li generallerin Türkiye’de cirit atması ve kalkışmada İncirlik Üssü’nün oynadığı rol unutulmayacaktır. İşte biz bu yüzden bugün buradayız” ifadelerini kullandı.

ABD’li General John Campbell’in 15 Temmuz öncesi iki kez gizlice Türkiye’yi ziyaret ettiğini de belirten Salih Turhan, “15 Temmuz kalkışmasında adı geçen isimler hâlâ ABD tarafından himaye edilmektedirler ve iade edilmemektedirler. Gayet net bir şekilde görülüyor ki, 15 Temmuz kalkışmasını da, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi askeri müdahaleleri planlayan merkezler organize etmişlerdir” sözlerini aktardı.

Gönül isterdi ki bu eyleme farklı STK’lar ve kurumlardan de destek gelsin, buna benzer tepkiler biraz daha fazla yükselsin. Ancak anlamak mümkün değil ki kimse AGD’nin bu haykırışına destek vermedi ya da destek verdi de ben bilmiyorum! AGD’nin darbe girişiminin yıl dönümünde korkusuzca imza attığı eylemi yürekten alkışlıyorum. Diğer STK’lara bu konuda da duyarlı olmaları çağrısında bulunuyorum.

FETÖ elebaşını binbir yalan uydurarak Türkiye’ye teslim etmeyen, Türkiye’nin hava savunma sistemi S-400’leri almasına dahi karşı çıkan ve kendisini dünyanın kabadayısı zanneden ABD’ye, 15 Temmuz’da olduğu gibi bu halkın yine iyi bir ders vermesi gerekiyor. Devlet büyüklerimiz de ABD’nin Türkiye’de kullandığı hava üslerinden İncirlik’in kapatılmasının yerinde olacağını düşünüyorum.

