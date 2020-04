ABD'de koronavirüs rekor kırdı, ölü sayısı 6 bini geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 921 artarak 6 bin 58'e yükseldi.

Dünyada salgının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de, vaka ve ölü sayısı yine arttı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 879 artışla 245 bin 601'e, ölü sayısı da 921 artışla 6 bin 58'e çıktı. Dünya genelinde ABD'yi 117 bin 710 vakayla İspanya ve 115 bin 242 vakayla İtalya takip etti.

NEW YORK VE NEW JERSEY'DE HIZLA YAYILIYOR!

ABD'de salgının merkezi New York ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıktı.

New York eyaletinde dün 84 bin 46 olan vaka sayısı 8 bin 697 artışla bugün 92 bin 743'e çıkarken, New York'u 25 bin 590 vakayla New Jersey, 11 bin 126 vakayla California takip etti. Can kaybı bakımından da New York 2 bin 468 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 537 ile New Jersey ve 417 ile Michigan eyaletleri izledi.

DÜNYADA SON DURUM NE?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 16 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 16 bin 793'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 53 bin 245 kişi hayatını kaybederken, virüse yakalanan 213 bin 164 kişi iyileşti.

REKOR VAKA SAYISI ABD'DE

'Worldometer'de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 245 bin 373, İtalya 115 bin 242, İspanya 112 bin 65, Çin ana karası 81 bin 620, Almanya 84 bin 794, Fransa 59 bin 105, İran 50 bin 468, İngiltere 33 bin 718, İsviçre 18 bin 827, Türkiye 18 bin 135"

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 356'ya, vaka sayısı ise 18 bin 135'e yükseldi.

BİR GÜNDE 79 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verilerini Twitter hesabından paylaştı. Son verilerine göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 79 kişi daha hayatını kaybetti.

Test sayısında da büyük artış gözlemlendi, yine dün açıklanan verilere göre son 24 saatte 18 bin 757 test yapıldı ve böylece 2 bin 456 yeni vaka tespit edildi.

415 HASTA TAMAMEN İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, koronavirüs tedavisi gördükten sonra tamamen iyileşen hasta sayısı 415'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise bin 101'e oldu.