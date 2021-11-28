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ABD'den yeni sevkiyat: Türkiye sınırında büyük gerilim!

ABD'ye ait "ARC Independence" isimli askeri nakil gemisinin, Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na vardığı bildirildi. Yunanistan'da yüzlerce kişi bölgenin ABD ve NATO'nun kullanımına açılmasına tepki gösterdi.
ABD'den yeni sevkiyat: Türkiye sınırında büyük gerilim!

"Evros-news" haber portalının haberine göre, "ARC Independence", "Atlantic Resolve" isimli askeri tatbikata destek amacıyla çok sayıda helikopter ve askeri araç taşıyor.

Yükünü ilerleyen günlerde limana indirmesi beklenen geminin, daha sonra bölgeden ABD'ye transfer edilecek araçları ve Romanya'dan Dedeağaç Limanı'na gelen ABD'ye ait helikopterleri yükleyeceği belirtildi.

Haberde, "ARC Independence" isimli geminin, ABD Askeri Kuvvetlerine ait araçları bölgeye getirmek ve bölgeden geri götürmek üzere Dedeağaç Limanı'na gelecek tek nakil gemisi olmadığı, askeri malzeme nakli için başka gemilerin de ilerleyen günlerde limana geleceği ifade edildi.

ABD'NİN YUNANİSTAN'DA ARTAN ASKERİ VARLIĞINA BÖLGEDEN TEPKİ GELDİ

ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığı artış gösterirken "ABD-Yunanistan Anlaşması'na ve Dedeağaç'taki Üsse Karşı Mücadele Komitesi", Dedeağaç'ta düzenledikleri etkinlikte, Yunanistan ve ABD'nin son dönemdeki askeri yakınlaşmasına tepkilerini dile getirdi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, çevre illerden de katılımla Dedeağaç Tiyatro Salonu'nda bir araya gelen yüzlerce kişinin, bölgenin ABD ve NATO'nun kullanımına açılmasını protesto ettiği kaydedildi.

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