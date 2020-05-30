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AB'den ABD'ye DSÖ çağrısı: Kararını gözden geçir

AB Komisyonu Başkanı Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'ye 'Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkiyi kesme kararını gözden geçirmesi' için çağrı yaptı.
AB'den ABD'ye DSÖ çağrısı: Kararını gözden geçir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'ye DSÖ adımı sonrası açıklama yaptı.

İkili, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak AB'nin DSÖ'ye olan desteğinin sürdüğünü vurguladı.

"DSÖ LİDERLİK YAPMAYA DEVAM ETMELİ"

Açıklamada, AB'nin öncülüğünde Dünya Sağlık Asamblesi'nde koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin mücadeleden alınacak derslerin bağımsız bir şekilde araştırılmasının kararlaştırıldığı anımsatıldı. 

Kovid-19'u yenmek için küresel iş birliği ve dayanışmanın gerekli olduğu belirtilen açıklamada, DSÖ'nün bu mücadeleye liderlik yapmaya devam etmesi gerektiği aktarıldı. 

"ORTAK ÇÖZÜM VE İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Açıklamada, tüm tarafların katılım ve desteğinin sürmesi gerektiğine işaret edilerek, "Bu küresel tehdit karşısında ortak çözüm ve iş birliğimizi geliştirmeliyiz. Uluslararası girişimleri zayıflatacak faaliyetlerden kaçınılmalı. Bu bağlamda ABD'ye kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi. 

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün ABD'nin 'esaslı reform' taleplerini yerine getirmediğini belirterek, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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