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ABD'li boksör Wilder Muhammed Ali'nin rekorunu yakaladı

ABD'li boksör Wilder, Dünya Boks Konseyi ağır sıklet maçında, unvan koruma sayısında Muhammed Ali'yi yakaladı.
ABD'li boksör Wilder Muhammed Ali'nin rekorunu yakaladı

ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu. 

ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'daki mücadelede 34 yaşındaki Wilder, Ortiz'i 7. rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10. kez korumuş oldu.

Wilder böylece unvan koruma sayısında eski yıldız boksörler Mike Tyson, Lennox Lewis ve Joe Frazier'i (9) geride bırakırken, ABD'li efsane Muhammed Ali'yi ise yakaladı.

Unvan koruma rekoru 25 maçla Joe Luis'e ait

Tarihte unvan koruma rekoru ise 25 maçla ABD'li Joe Luis'e ait. Luis'in ardından 20 maçla ABD'li Larry Holmes ve 18 maçla Ukraynalı Wladimir Klitschko geliyor.

Kariyerinde henüz yenilgisi olmayan Wilder'in, 43 maçta 41'i nakavt olmak üzere 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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