Abdulaziz Kıranşal: İsrail'in başkenti Kudüs değil, cehennemin dibidir

İlahiyatçı yazar Abdulaziz Kıranşal, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' kararına tepki gösteren bir video paylaşımında bulunarak "İsrail'in başketin cehennemin dibi olacak. ​​​​​​​" dedi.

Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' kararına tepki gösteren bir video paylaşımında bulunarak "İsrail'in başketin cehennemin dibi olacak. " dedi.

ABD'nin Kudüs'ü Siyonist İsrail Rejimi'nin başketi olarak tanımasına ilişkin kararına tepki gösteren Kıranşal, konuya ilişkin bir video paylaşımında bulundu.

ABD'nin Kudüs kararına "Siyonist İsrail Rejimi'nin başkenti Kudüs değil cehennemin dibidir" şeklinde sert tepki gösteren Kıranşal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sadece Kudüs'ten bahsetmiyoruz. Bugün Telaviv de işgal edilmiş bir İslam toprağıdır. Allah'ın izniyle gün gelecek bu Siyonistler işgal ettikleri Telaviv'den defolup gitmek zorunda kalacaklar. Peki İsail'in başkenti olmayacaksa İsrail'in başkenti neresi olacak? İsrail'in başketin cehennemin dibi olacak. Ve buradan Trump'a da sesleniyoruz: Ey Trump İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ümüzü ilan ettin. Ve elçiliğini de Kudüs'e taşımaya çok meraklısın. Eğer elçiliğini bir yere taşıyacaksan ABD elçiliğini Kudüs'e değil cehennemin dibine taşımaya hazırlanıyoruz orada."