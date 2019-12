ABO'dan modern saç kesimi ve şekillendirme eğitimi

ABO, Siteler Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören öğrencilere saç kesimi ve şekillendirme eğitimi verdi. Büyük ilgi gören eğitim renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ABO), Siteler Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören öğrencilere modern saç kesimi ve şekillendirme eğitimi verdi. Programa ABO Başkanı Sezai Kara, ABO Denetim Kurulu Başkanı Münür Önkan, ABO Show Takımı üyeleri, Okul Müdürü Hayrettin Karaziyan, okul öğretmenleri ve birçok öğrenci katıldı.

EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDECEK

Programın açılış konuşmasını ABO Başkanı Sezayi Kara yaptı. Kara, okulda bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin oda olarak yanında olduğumuzu göstermek için bu tür eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimler diğer okullarımızda da devam edecek. Müdürlerimizde izin verirse bu eğitimlerimizi tüm sınıflara vermek istiyoruz” diye konuştu.

İLK 5 SANİYE ÖNEMLİ

“Müşteri sizi niye tercih etsin? Nelere dikkat edilmeli?” başlıklı konularda öğrencilere eğitim veren ABO Denetim Kurulu Başkanı Münür Önkan ise, “Bir müşteri önce vitrininize, dükkânınıza bakar. Müşteri dükkâna girdiğinde ilk beş saniye çok önemlidir. Dükkânın kokusu, temizliği, tezgâhınız, camınız, aynanız vb. hepsinin temiz ve sağlıklı olması lazım.”

BERBER YEDİĞİNE DAHİ DİKKAT ETMELİ

“Berber, yediği yemeğe dahi dikkat etmeli. Müşterinin rahatsız olacağı, sarımsak, soğan gibi yiyecekler yenilmemeli. Her sabah dükkân temizlenmeli ve eksiklikler belirlenmeli, giderilmelidir. Gelen müşteri berberi beklememeli, havlu, ağda gibi malzemeler her an hazır bulundurulmalıdır. Müşteriyi karşılama ve ağırlama da çok önemlidir.”

SAÇ VE CİLT ANALİZİ YAPABİLMELİ

“Müşteri ile göz teması kurulmalı, güler yüzlü olunmalıdır. Müşteriyi dinlemeli, anlamaya çalışılmalıdır. Saç ile ilgili bilimsel olan her şeyi bilinmelidir. Müşterinin sıkıntısına göre yönlendirmesini bilmelidir. Saç ve cilt analizi ile ilgili bilgilere vakıf olmanız gerekiyor. Bunlara vakıf olacaksınız ki tercih sebebi olacaksınız.”

DİN, SPOR, SİYASET KONUŞULMAMALIDIR

“Müşteri yanında din, spor, siyaset konuşulmamalıdır. İnsanlar farklı tercihlerde olabilir. Bu yüzden tartışma konusu olacak unsurlardan kaçınılmalıdır. Ketum olunmalıdır. Müşteriye yapılan hizmetler, konuşulan özel konular ikinci şahıslarla paylaşılmamalıdır. Aynı berbere o müşterinin eşi, dostu da gelebilir. Bu yüzden müşteri ile konuşulan konular berberle arasında kalmalıdır.”

DÜRÜST, AHLAKLI VE GÜVENİLİR OLMALI

Konuşmaların ardından ABO Show Takımı genç öğrencilere modern saç kesimi teknikleri ve modern saç şekillendirmeyi uygulamalı olarak anlattı. Konu hakkında konuşan takım kaptanı Bekir Yılmaz ise, iyi bir usta, iyi bir zanaatkârın nasıl olacağını şöyle dile getirdi, “Altyapımızı önce aileden, sonrasında okuldan ve devamında iş hayatından alırız. İyi bir usta olabilmek için önce kendimize soracağız; bunun için neler yapmalıyız? Kendimiz mücadele etmemiz lazım. Dürüst, ahlaklı ve güvenilir olmalıyız. Bunlar içinde iyi bir altyapıya ihtiyaç var. Altyapımızı düzgün attığımızda ancak iyi bir usta olabiliriz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com