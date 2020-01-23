  • BIST 122.747
  • Altın 296,750
  • Dolar 5,9170
  • Euro 6,5590
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -5 °C
»

AB'ye vergi tehdidi!

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği'ni (AB) ticari konularda uzlaşı sağlanamaması durumda ithal otomobillere ilave vergi uygulamakla tehdit etti.
AB'ye vergi tehdidi!

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) CNBC'ye verdiği mülakatta ABD ile AB arasındaki ticari konulara değindi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ticaret anlaşması hakkında dün Davos'ta bir görüşme yaptığını anımsatan Trump, "Mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. Ama ona, eğer bir sonuç alamazsak harekete geçmem gerekeceğini, bu hareketin ülkemize gelen araba ve diğer çeşitli ürünlere yönelik çok yüksek gümrük vergileri uygulamak olacağını söyledim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AB ile ABD arasında ticari gerilimleri, ABD Başkanı Trump'ın 2018 yılında ulusal güvenlik gerekçesiyle devreye aldığı ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararı yükseltmişti.

Yoğun müzakerelere rağmen AB tarafı, ABD'yi söz konusu gümrük vergisini uygulama kararından vazgeçirememişti.

ABD'ye karşı ticari misilleme yapan AB, yüzlerce farklı ABD ürününe yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'yı otomotiv sektörüne ilave gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.

Bunun ardından 2018'de yapılan görüşmelerde AB ve ABD ticari müzakereler sürdükçe otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanmamasında uzlaşmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP'li başkan intihar etti23 Ocak 2020 Perşembe 07:00
  • Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor23 Ocak 2020 Perşembe 06:56
  • Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den BİSAV tepkisi23 Ocak 2020 Perşembe 05:07
  • Ankara'da FETÖ propagandası yapan 4 kişi yakalandı23 Ocak 2020 Perşembe 04:58
  • İspanya'daki fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti23 Ocak 2020 Perşembe 04:55
  • Macron'dan İsrail polisine fırça22 Ocak 2020 Çarşamba 23:54
  • Tarkan'dan İBB'deki imar dosyası ile ilgili açıklama22 Ocak 2020 Çarşamba 23:51
  • İBB'den kar uyarısı22 Ocak 2020 Çarşamba 23:45
  • Antalya'da kadın şoförlerden tuvalet tepkisi22 Ocak 2020 Çarşamba 23:43
  • Halep'te ölen oğlunun parçalarını toplayan anne22 Ocak 2020 Çarşamba 23:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti