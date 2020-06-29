Açıldıklarında kültürün merkezi Sincan olacak

2 yeni kültür merkezi inşaatının devam ettiği Sincan’da mevcut merkezlerle birlikte kültür sanat etkinlikleri yeni bir boyuta ulaşacak. İlçe, Başkent’in kültür sanat merkezi konumuna gelecek.

Korona virüs salgınından vatandaşın en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf eden Sincan Belediyesi bunun yanı sıra dev projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor. Sincan Belediyesi’nin projelerinden biri olan ve içerisinde kütüphane, hanımlar lokali, güngörmüşler salonları, sergi ve fuaye alanı barındıracak Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Fatih’te bölgeye değer katacak dev proje için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “En kısa sürede sizlerin hizmetinde olacak” ifadelerine yer verdi.

MERAKLA BEKLENİYOR

Fatih Mahallesi Çalkın Caddesi’nde Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatının tamamlanmasını özellikle bölgedeki vatandaşlar merakla bekliyor. Yaşanan pandemi sürecinin ardından normalleşmeyle birlikte yeni merkezlerine bir an önce kavuşmak istediklerini dile getiren vatandaşlar, “Yapılacak olan bu proje mahallemize büyük değer kazandıracak. Evimizin yanı başında kültür sanat faaliyetlerinin yapılacak olması ve kütüphane ile hanımlar lokalinin olması bizleri çok sevindiriyor. Ayrıca güngörmüşler salonu da evlerinde sıkılan yaşlılarımız için hayli sevindirici. Başkanımız Murat Ercan’dan projenin bir an önce bitirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

EN KISA SÜREDE HİZMETİNİZDE OLACAK

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Fatih’teki Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Sincan’ımızda sosyal ve kültürel alanda dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Fatih Mahallesi, Çalkın Caddesi üzerinde bulunan ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek olan, Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezimizin yapımı hızla sürüyor. Kütüphane, hanımlar ve güngörmüşler salonları, sergi ve fuaye alanıyla beraber çeşitli sanat etkinliklerinin yer alacağı salonumuz en kısa sürede sizlerin hizmetinde olacak.”

SİNCAN KÜLTÜRÜN MERKEZİ KONUMUNDA

Sincan’da yapımı süren hali hazırda Fatih’teki Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi’nin yanı sıra tamamlandığında Türkiye’nin sayılı Ankara’nın en büyüğü olacak olan Sincan Kültür ve Kongre Merkezi de bulunuyor. Onunsa inşaatının yüzde 30’undan fazlası tamamlanırken gerek Sincanlılar gerekse Organize Sanayi Bölgesi içinde büyük bir değere sahip olacak. Daha önce yapılmış mevcut merkezler ve şu an devam edenler düşünüldüğünde ise, Sincan Başkent’te kültür ve sanat faaliyetlilerinin merkezi konumunda olmaya hazırlanıyor.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA