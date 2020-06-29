  • BIST 115.843
  • Altın 389,940
  • Dolar 6,8508
  • Euro 7,6973
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Açıldıklarında kültürün merkezi Sincan olacak

2 yeni kültür merkezi inşaatının devam ettiği Sincan’da mevcut merkezlerle birlikte kültür sanat etkinlikleri yeni bir boyuta ulaşacak. İlçe, Başkent’in kültür sanat merkezi konumuna gelecek.  
Açıldıklarında kültürün merkezi Sincan olacak

Korona virüs salgınından vatandaşın en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf eden Sincan Belediyesi bunun yanı sıra dev projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor. Sincan Belediyesi’nin projelerinden biri olan ve içerisinde kütüphane, hanımlar lokali, güngörmüşler salonları, sergi ve fuaye alanı barındıracak Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Fatih’te bölgeye değer katacak dev proje için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “En kısa sürede sizlerin hizmetinde olacak” ifadelerine yer verdi. 

ekran-alintisi-017.jpg

MERAKLA BEKLENİYOR
Fatih Mahallesi Çalkın Caddesi’nde Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatının tamamlanmasını özellikle bölgedeki vatandaşlar merakla bekliyor. Yaşanan pandemi sürecinin ardından normalleşmeyle birlikte yeni merkezlerine bir an önce kavuşmak istediklerini dile getiren vatandaşlar, “Yapılacak olan bu proje mahallemize büyük değer kazandıracak. Evimizin yanı başında kültür sanat faaliyetlerinin yapılacak olması ve kütüphane ile hanımlar lokalinin olması bizleri çok sevindiriyor. Ayrıca güngörmüşler salonu da evlerinde sıkılan yaşlılarımız için hayli sevindirici. Başkanımız Murat Ercan’dan projenin bir an önce bitirilmesini istiyoruz” diye konuştu. 

EN KISA SÜREDE HİZMETİNİZDE OLACAK 
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Fatih’teki Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

indir-004.jpg

 “Sincan’ımızda sosyal ve kültürel alanda dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Fatih Mahallesi, Çalkın Caddesi üzerinde bulunan ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek olan, Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezimizin yapımı hızla sürüyor. Kütüphane, hanımlar ve güngörmüşler salonları, sergi ve fuaye alanıyla beraber çeşitli sanat etkinliklerinin yer alacağı salonumuz en kısa sürede sizlerin hizmetinde olacak.” 

SİNCAN KÜLTÜRÜN MERKEZİ KONUMUNDA
Sincan’da yapımı süren hali hazırda Fatih’teki Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi’nin yanı sıra tamamlandığında Türkiye’nin sayılı Ankara’nın en büyüğü olacak olan Sincan Kültür ve Kongre Merkezi de bulunuyor. Onunsa inşaatının yüzde 30’undan fazlası tamamlanırken gerek Sincanlılar gerekse Organize Sanayi Bölgesi içinde büyük bir değere sahip olacak. Daha önce yapılmış mevcut merkezler ve şu an devam edenler düşünüldüğünde ise, Sincan Başkent’te kültür ve sanat faaliyetlilerinin merkezi konumunda olmaya hazırlanıyor.
 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pandemi Sürecinde Tatil Yapılır Mı?29 Haziran 2020 Pazartesi 09:45
  • Herkese, Her Yerde, Dünya Standartlarında, Bedelsiz Eğitim29 Haziran 2020 Pazartesi 09:40
  • Ankara hava durumu 29 Haziran 202029 Haziran 2020 Pazartesi 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...29 Haziran 2020 Pazartesi 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 29 Haziran 2020 - ASKİ29 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 29 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ29 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 29 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ29 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?29 Haziran 2020 Pazartesi 09:00
  • Mamak'ta kayboldu, İstanbul'da jet operasyonla bulundu27 Haziran 2020 Cumartesi 14:28
  • ASTOP'tan Üstün Hizmet ve Başarı Beratı27 Haziran 2020 Cumartesi 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti