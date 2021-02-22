Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den flaş bir açıklama geldi. Bakanlık binlerce mübaşir, zabıt katibi, psikolog ve infaz koruma memuru alacak. Peki başvurular başladı mı, başvuru tarihleri ne? Adalet Bakanlığı 2021 personel alımı ilanı yayınlandı mı? Hangi kadroya kaç personel alınacak?
Bakan Gül’ün telegram’dan aktardığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı’na 13 bin 202 personel alımı yapılacak.
Adalet Bakanlığı 2021 personel alımının detayları konusunda da bilgi veren Bakan Gül’ün açıkllamasına göre, bu 13 bin 202 personel mübaşir, zabıt katibi, infaz koruma memuru, psikolog gibi kadrolarda istihdam edilecek.
Peki Adalet Bakanlığı 2021 personel alım ilanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Bakan Abdulhamit Gül bu konuda ise “Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor” ifadesini kullanmakla yetindi.
Gül açıklamasında ayrıca, “Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz.Şimdiden hayırlı olsun" mesajını verdi.
ÖNE ÇIKAN DİĞER GÜNCEL İLANLAR
Türkiye Uzay Ajansı’na işçi alımı yapılacak
Tokat Emniyet elektrik enerjisi satın alacak
Ankara Üniversitesi personel kıyafeti alacak
Etimesgut Belediyesi inşaat malzemesi satın alacak
Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi hırdavat malzemesi alacak
Çubuk Yıldırım Beyazıt’a kapalı pazar yaptırılacak
Tokat Turhal’da SGK’dan satılık iş yerleri
Jandarma’ya subay alımı başvuru şartları belli oldu
Çankaya Belediyesi’nden satılık Audi A6
Ankara Valiliği yaylı yatak, yorgan ve yastık alacak
İşkur hizmet binasına boya işi yaptıracak
Kastamonu Belediyesi hazır beton satın alacak
Mamak Kutludüğün fırını kiraya verilecek
Altındağ Belediyesi çöp konteyneri alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak
Jandarma’dan satılık bitkisel atık yağ
Mamak Belediye Başkanlığı, araç yedek parça satın alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak
ASKİ 2200 ton sönmüş kireç satın alacak
Bahçelievler Belediyesi tablet satın alacak
Gaziantep Belediyesi 225 adet tabut satın alacak
Tarım Bakanlığı 4x4 kamyonet kiralayacak
Ticaret Bakanlığı işçi alımıyla ilgili detaylar belli oldu
Orman Müdürlüğü toplu torba, çuval ve örtü alacak
TOKİ’den Çankırı Eldiven’e 99 konut ihalesi
Kuzey Ankara'daki 174 TOKİ konutu açık artırma ile satılıyor
Mamak Belediyesi’nden kiralık halı saha
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
TOKİ Konya Huğlu’da 71 adet konut yaptırıyor
DSİ’ye avukat alımı ilanı yayımlandı
Jandarma makarna, şehriye, mercimek, irmik alacak
Sincan Belediyesi binlerce meyve fidanı alacak
Ayaş Belediyesi Gençlik Merkezi yaptıracak
Beypazarı İcra Dairesi’nden satılık traktör
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gülhane kafeteryaları kiraya verilecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi seccade örtüsü alacak
Haskan Arap koşu tayı ihale ile satılıyor
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Cezaevi'nden satılık yumurta tavuğu
Milli Eğitim'e engelli öğretmen alınacak
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.