Adnan Oktar'dan Fetullah Gülen’e ve darbeye methiyeler: İşte 15 Temmuz gecesinden şok detaylar

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın 15 Temmuz darbe girişimi günü mensuplarına söylediği skandal ifadelere yer verildi.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü operasyon düzenlenmiş, örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Örgüte yönelik yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde yaklaşık 4 bin sayfalık bir iddianame düzenlenmişti. İddianame gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş, davanın ilk duruşmasının ise 17 Eylül'de Silivri'de yapılması kararlaştırılmıştı.

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın 15 Temmuz darbe girişimi günü yanında bulunan şüpheli B.K., an be an neler yaşandığını, Oktar'ın nasıl bir tutum sergilediğini anlattı.

'BANA SORSALARDI ÇOK İYİ YÖNLENDİRİRDİM'

B.K. ifadesinde hain girişimde yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "15 Temmuz 2016 tarihinde Adnan Oktar saat 23:00' da stüdyoya geldi. Sonra Adnan Oktar darbe girişiminin ilerleyen aşamalarında 'Aslında darbeyi çok erken yaptılar, gece 3 gibi yapsalardı başarılı olacaklardı, aslında adam (Fethullah Gülen) çok iyi sistemini kurmuş, bana sorsaydı ben çok iyi yönlendirirdim' dedi.

'AFERİN FETULLAH GÜLEN'E'

Ara ara da 'Aferin adama (Fethullah Gülen) kendisine çok fazla taraftar bulmuş, gücü çokmuş, ama stratejisi iyi tutmadı, bu darbeden Cumhurbaşkanı'nın da haberi vardır' dedi. Daha sonra 'Tayyip bu darbe girişimini kendi mehdiliğini ilan etmek için bile yapmış olabilir, hadiste insanlar mehdiyi avuç içinde izler diye geçiyor' dedi.

'DARBEYİ BEN DURDURDUM'

Bunu da o gün spikerin telefonla canlı yayın başlatmasından dolayı söylemişti. Ara ara yayın aralarında da 'Darbeyi ben durdurdum, ben olmasam bu darbe gerçekleşirdi, bizim yönlendirmemiz sonucunda gerçekleşmedi, Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmadan önce ben TV'den bütün siyasilere seslendim, bu seslenişime cevap vererek hepsi teker teker konuşmalar yapmaya başladılar' diyordu."

'ERDOĞAN'I ÖLDÜRSELERDİ…'

Ayrıca Adnan Oktar'ın darbe girişiminin erken yapıldığını belirttiğini ve 'İlk başta Tayyip Erdoğan'ı direk öldürmediler, direk öldürselerdi halk da sokağa çıkmazdı zaten' dediğini ileri sürmesi de iddianamede yer aldı.

Müşteki G.D. ise o gece ile ilgili verdiği ifadesinde, Adnan Oktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ardından mensuplarına 'Hiç kimse sokağa çıkmayacak ve bu olaylara hiçbir şekilde karışılmayacak' şeklinde talimat verdiğini kaydetti. Oktar'ın ayrıca 'Herkes evinde otursun ve beklesin' dediği de ifadede yer aldı. Adnan Oktar'ın darbe yatışması ardından da erkek kardeşlere 'Gidin, bayraklarla meydana inin, fotoğraflar çektirin, geri gelin, daha sonra bunları sosyal medyada paylaşın' talimatı verdiği de belirtildi.