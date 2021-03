Afet bilinçlendirme eğitimleri sürüyor

Yenimahalle Belediyesi, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe genelinde “Bireyler ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi” düzenliyor.

“Afet Eğitim Yılı” kapsamında Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen afet bilinci eğitimine mahalle muhtarları, STK’lar, site yöneticileri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Yaşar “Toplumun her kesiminde afet bilinci olmalı”

Afetlerde yaşanan can ve mal kaybının önüne geçmek için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirten Fethi Yaşar “Ülke olarak deprem kuşağında yaşadığımızın bilincinde olmalıyız. Yenimahalle Belediyesi olarak, AFAD eğitmenlerinin vatandaşlarımızı afetler konusunda bilinçlendirmek ve bilgi sahibi yapmak amacıyla düzenlediği eğitimlere ev sahipliği yapıyoruz. Batıkent, Şentepe ve Ata Mahallesi gibi birçok noktada Yenimahalle sakinlerini bilinçlendirmek için afet ve deprem konusunda eğitimler gerçekleştirildi. Bu eğitimleri hazırlayan ve emek veren AFAD ekibine yaptıkları hizmetten ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Afetlerde bizi koruyan hazırlığımız ve bilgimizdir

Türkiye deprem haritası üzerinde bu güne kadar yaşanan depremlerden örnekler vererek sunumunu gerçekleştiren AFAD Eğitmeni Sibel Kurt “Amacımız afet konusunda farkındalık yaratmak ve eğitim almak isteyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmak. Ülkemiz, başta depremler olmak üzere heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, yangın, teknolojik kazalar ve kuraklık gibi afetlere dönüşebilecek tehlikelerle de karşı karşıyadır. Meydana gelen afetler büyük ölçüde can ve mal kayıplarına, yaralanmalara, ekonomimizin etkilenmesine yol açmaktadır. Yaygın olarak bilindiği gibi, afetlerin ilk dakikalarında da herkes kendi başınadır; bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Bu nedenle afet sonrası «altın saatler» olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olması şarttır” dedi.

Eğitimler yıl boyunca sürecek

Eğitimlerin yüz yüze ve internet ortamından yıl boyunca devam edeceğini belirten Kurt “Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için önceden plan yapmak, ailemizde kimlerin, ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemek çok önemlidir. Özetle, en az 3 günlük süreyi kapsayan Afet ve Acil Durum Aile Planı yapmanız gerekir. İçerisinde hijyen malzemeleri giysi ve battaniye, su, yiyecek, fener, ilk yardım çantası gibi gerekli malzemelerden oluşan afet ve acil durum çantasının hazırlanması, tahliye öncesine yönelik daire içi hazırlıkların yapılması büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.