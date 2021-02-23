  • BIST 1.524
  • Altın 407,843
  • Dolar 7,0274
  • Euro 8,5360
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Afganistan'da geçen sene 3 binden fazla sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonundan yapılan açıklamada, bu saldırıların yüzde 45'inin doğrudan hedef alınarak yapıldığı belirtilirken, yaşamını yitirenlerin yüzde 43'ünün çocuk ve kadınlardan oluştuğu vurgulandı.
Afganistan'da geçen sene 3 binden fazla sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından açıklanan verilere göre, geçen sene Afganistan'da düzenlenen saldırılarda 3 bin 35 sivil hayatını kaybederken 5 bin 785 sivil yaralandı.

Bu saldırıların yüzde 45'inin doğrudan hedef alınarak yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, yaşamını yitirenlerin yüzde 43'ünün çocuk ve kadınlardan oluştuğu vurgulandı.

Afganlar arası müzakerelerin 12 Eylül 2020'de Doha'da başlamasıyla saldırıların arttığına işaret edilen açıklamada, saldırıların yüzde 46'sından Taliban, yüzde 8'inden terör örgütü DEAŞ, yüzde 24'ünden de devlet güçleri sorumlu tutuldu.

UNAMA'nın son 7 senedir Afganistan'da can kayıplarıyla ilgili rapor hazırladığı aktarılan açıklamada, bu süre içerisinde her yıl ortalama 3 binin üzerinde sivilin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarını önlemek için Afganistan'da ateşkes yapılması talep edildi.

Taliban, sivil kayıplardan yabancı güçleri sorumlu tuttu
UNAMA'nın açıklamasını reddeden Taliban ise can kayıplarının asıl faillerinin üstünün örtülmeye çalışıldığını iddia etti.

Taliban, sivil kayıpların çoğunun yabancı güçlerin saldırılarından kaynaklandığını öne sürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail'de yapılan anket Yahudi gençlerin büyük bölümünün Filistinlilerden nefret ettiğini ortaya koydu23 Şubat 2021 Salı 11:42
  • Afganistan'da geçen sene 3 binden fazla sivil öldürüldü23 Şubat 2021 Salı 11:41
  • Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadeniz: 'Milli Sporcu Bursu ile gençlerimiz ikilemde kalmayacak'23 Şubat 2021 Salı 11:41
  • Türk Konseyi enerji için toplanacak23 Şubat 2021 Salı 11:29
  • Kadir Şeker'in dosyası yeniden istinaf mahkemesinde23 Şubat 2021 Salı 11:26
  • Fransa'da inşası devam eden Eyüp Sultan Camisi'ne saldırı23 Şubat 2021 Salı 11:25
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyoruz23 Şubat 2021 Salı 11:01
  • Türk Konseyi enerji için toplanacak23 Şubat 2021 Salı 10:59
  • Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı oldu23 Şubat 2021 Salı 10:53
  • İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yükselmeye devam ediyor23 Şubat 2021 Salı 10:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti