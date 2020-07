Afiyetver’e yoğun ilgi

Başkan Yavaş’ın ihtiyaç sahipleri için başlattığı ‘Afiyetver’ kampanyası yoğun ilgi görürken yardım tutarı 3 milyonu yaklaştı, paket sayısı 40 bini geçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş’ın Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere paketlenmiş et veya kıyma ulaştıracak ‘ Afiyetver ’ kampanyası başta Başkent olmak üzere tüm Türkiye’de yoğun ilgi gördü. 24 saatte 1 milyon 650 bin lirayı aşkın destek gelirken bu destek devamlı artıyor. Başkan Mansur Yavaş, “Darda kalan vatandaşlarımızın yüzüne umut, gözüne ışık olmak için bu kez ‘ Afiyetver ’ kampanyamızla iyiliği bulaştıracağız. Hedefimiz Eylül ayı itibarı ile yüzbinlerce kavurma ya da kıymayı, paketlenmiş halde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak, onların dertlerine derman olmak” ifadelerine yer verdi.

İYİLİKTE BAŞI ANKARA ÇEKİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ’ın kurban bayramı öncesi başlattığı başta Başkent olmak üzere tüm Türkiye’de yoğun ilgi gördü. Ankara, İstanbul ve İzmir’in başı çektiği yardım kampanyasında 24 saatte 1 milyon 650 bin lirayı aşkın yardım toplanırken bu rakam dün itibariyle 3 milyona yaklaştı. İhtiyaç sahipleri için hazırlanan paket sayısı ise 40 bini geçti. Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İyilikte yarışan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Birlik olmanın güzelliğiyle hiç kimse kimsesiz kalmayacak” ifadelerine yer verdi.

KONSERVE ET VEYA KIYMA BAĞIŞI YAPILIYOR

Vatandaşlar bağışlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ya da afiyetver.com adresine girerek yapabiliyor. Bağış kampanyasında belirlenen fiyatlar şu şekilde:

*800 gr kavrulmuş veya paketlenmiş kıyma 55 lira

*800 gr kavrulmuş veya paketlenmiş kuşbaşı et 65 lira

*400 gr kavrulmuş veya paketlenmiş kıyma 27,50 lira

*400 gr kavrulmuş veya paketlenmiş kuşbaşı et 32,50 lira

ANNE BABA ÇOCUKLARINA MAHÇUP OLMASIN

Kampanya öncesi konuşma yapan Yavaş, hedeflerinin Eylül ayında yüzbinlerce paketlenmiş ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğunu ifade ederek, “Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Yine birimizin fazlalığı, diğerimizin eksikliği olmasın. Kimse mahzun kalmasın, hiçbir çocuk besinden uzak büyümesin. Darda kalan vatandaşlarımızın yüzüne umut, gözüne ışık olmak için bu kez ‘Afiyetver’ kampanyamızla iyiliği bulaştıracağız. Hedefimiz Eylül ayı itibarı ile yüzbinlerce kavurma ya da kıymayı, paketlenmiş halde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak, onların dertlerine derman olmak” ifadelerine yer verdi.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA