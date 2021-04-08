  • BIST 1.424
  • Altın 457,658
  • Dolar 8,1435
  • Euro 9,6845
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 19 °C
»

Afrin şehidinin cenazesi baba ocağında

Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın (28) cenazesi, memleketi Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi.
Afrin şehidinin cenazesi baba ocağında

Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından havayolu ile Bursa’ya getirildi. Yenişehir Havalimanı’ndan alınan şehit Çakır'ın cenazesi, buradan karayoluyla İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Gökhan Çakır için burada helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Saniye, babası Hasan ve 1 yıllık eşi Gülşah Çakır, ayakta durmakta güçlük çekti. Saniye ve Gülşah Çakır, şehidin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Şehit annesi Saniye Çakır’ın, “Ağlamıyorum annem. Çok güzel kokuyorsun annem. Annem, dert ortağım. Beni her akşam kim arayacak annem? Hakkım sana helal olsun. Benden isteyemediğin helallik var ya, sonuna kadar helal olsun annem. Böyle mi olacaktı annem? Anneni yaktın sen oğlum. Anneye çok kötü şaka yaptın sen. Ne zaman öldü oğlum, hangi saatte öldü? Nasıl can verdi? Annem dedi mi? Annem ne yapacak dedi mi? Canı yandı mı? Nasıl can verdi? Annem ne yapacak dedi mi" diyerek, feryat etti.

Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın cenazesi baba ocağında alınan helalliğin ardından İnegöl Organize Sanayi Cami’ne götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı şehidin cenazesi, ikindide toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli adliyede08 Nisan 2021 Perşembe 14:45
  • Almanya aşı için Rusya ile görüşecek08 Nisan 2021 Perşembe 14:36
  • Yunanistan unsurlarınca şiddet gören 30 kişi, Meriç Nehri'nde mahsur kaldıkları adacıktan kurtarıldı08 Nisan 2021 Perşembe 14:15
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Bugün, dünya ekonomisinin lokomotifi genç girişimcilerdir08 Nisan 2021 Perşembe 14:14
  • Hicri 1442 Ramazan hilali önce Afrika'da görülecek08 Nisan 2021 Perşembe 13:52
  • Bakan Karaismailoğlu: İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor08 Nisan 2021 Perşembe 13:14
  • Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi08 Nisan 2021 Perşembe 12:56
  • FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması soruşturmasında 16 yakalama kararı verildi08 Nisan 2021 Perşembe 12:56
  • Şırnak'ta 1'i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi08 Nisan 2021 Perşembe 12:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığın istifadesine sunacağız08 Nisan 2021 Perşembe 12:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti