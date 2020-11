AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ölümden döndüğü yolun yapılmasını istedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, çok sık kaza yaşanan Nallıhan-Ankara arasındaki yaklaşık 25 km'lik yolda bir an önce çalışma başlatılmasını talep etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nundaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, 2016 yılında ilgili bakanlığın yatırım programına almasına rağmen 4 yıldır herhangi bir çalışmanın başlatılmadığı Nallıhan- Ankara arasındaki yaklaşık 25 km'lik yolda bir an önce çalışma başlatılmasını istedi.

MİLLETVEKİLİ CEYLAN: KAZA YAPTIM ARACIM PERT OLDU

Bütçe görüşmelerinde söz konusu yolun durumunu "O yolda neredeyse her gün kaza oluyor, şahsen ben de kaza yaptım ve aracım pert oldu" sözleriyle gündeme getiren Ceylan, "Bu yol yıllardan bu yana ihmal edildi. Nallıhan Ankara arasındaki 23 km'lik bölünmüş yol yapılmadı. 2016 yılında bu yol yatırım programına alınmasına rağmen 4 yıldır yapılmaması bizleri sıkıntıya soktu. Burada yolcu trafiği epey artmış durumdadır. Bu yolda neredeyse her gün kaza olmaktadır. Şahsen kendim de kaza yaptım ve aracım pert oldu Bir an evvel bu yolun yapılması gerekiyor çok pahalı bir yol değil" dedi.

YHT HATTI TARİHİ İPEK YOLU'NDAN GEÇİRİLSİN

Nevzat Ceylan, Ankara'dan İstanbul’a giden Yüksek Hızlı Tren ( YHT) hattının tarihi İpek Yolu olan Ayaş- Beypazarı -Nallıhan hattından geçirilmesini önerdi. Ceylan, Yüksek Hızlı Tren hattının Nallıhan'dan geçmesi halinde çok kısa sürede İstanbul'a ulaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Mert YILMAZ / İlksayfa