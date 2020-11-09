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AK Parti Sözcüsü Çelik: Görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır." dedi.

Çelik, "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin, "Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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