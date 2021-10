AK Parti'den Şebnem Şirin açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öldürülen Şebnem Şirin hakkında açıklama yaptı. "Kadına şiddet insanlığın inkarıdır" ifadelerine yer veren Çelik. , "Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir." dedi.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sözcü Çelik, "Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor." ifadelerine yer verdi.

"YARGILAMA SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor.

#ŞebnemŞirin’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor.

Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz.