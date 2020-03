Ak Partili Başkandan tepki!

Büyükşehir Meclisi’nde konuşan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Çamlıdere Barajı’na alınan 4 güvenlik görevlisinin Kızılcahamam’dan olmasına tepki gösterdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA-

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı ilk toplantısı Mansur Yavaş Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda gündem dışı söz alan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Çamlıdere Barajı’nın ilçede gelişimi sekteye uğrattığını söyledi. Ayrıca baraja yeni alınan 4 güvenlik görevlisinin Kızılcahamam’dan alınmasına tepki göstererek, Başkan Yavaş’tan konuyla ilgilenmesini istedi. Yavaş ise, talebe olumlu yanıt vererek, “Ben araştıracağım. Bulunduğu ilçeden almadığınız sürece gelip gitmeleri problem oluyor. Her şeyden önce oradan alınması lazım” dedi.

BARAJA ALINACAK 4 GÜVENLİK BİZİM HAKKIMIZDIR

Çamlıdere Barajı’na alınan 4 yeni güvenlik görevlisinin Çamlıdere’den alınması gerektiğini ifade eden Başkan Can, şunları söyledi: “Bugün Ankara’nın su ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan Çamlıdere Gerede’den gelen suyla birlikte tamamını karşılar duruma gelmiştir. Ankara’ya nimet yağdırırken kendimiz maalesef bu nimetlerden mahzun kalmışız.

Çamlıdere Barajı’na 4 tane güvenlik alınıyor. Bu güvenlik kimin hakkıdır? Çamlıdere’nindir. Bizler oraya yaşatmak için elimizden gelen hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Yani külfet bize en yakın nimet Kızılcahamam’a. böyle bir şeyi kabullenmem mümkün değil. Mansur Başkanımın da bu konudan haberi olmadığına adım kadar eminim.

Ankara’nın taşrasının konularını, hassasiyetini en iyi burada Mansur Başkanımın bildiğine inanıyorum. Ben burada diyorum ki Güdül’e eleman alınacaksa oradan alınsın, Beypazarı’na alınacaksa oradan alınsın. 4 güvenlik görevlisi Çamlıdere’den alınması gelenlerin Kızılcahamam’a iade edilmesini istiyorum. Görevliler yeni alındı, kaydırma değil. Yıllık maliyeti güvenlik görevlisinin 625 bin lira.”

YAVAŞ’TAN OLUMLU YANIT

Gelen bu talebe olumlu yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Tamam Başkanım. Ben araştıracağım. Bulunduğu ilçeden almadığınız sürece gelip gitmeleri problem oluyor. Her şeyden önce oradan alınması lazım. İnceleyeceğim. Değilse onlar Kızılcahamam’a, Çamlıdere’den 4 tane delikanlı” dedi.

4 YILI BİRLİK BERABERLİKLE İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki 4 yılı birlik beraberlik içerisinde iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, şöyle devam etti: “Ankara’nın Ankaralıdan başka dostu yoktur. O yüzden bu meclisin önümüzdeki 4 seneyi çok iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini inanıyorum. Çamlıdere Ankara için çok büyük bir nimettir. Hakikaten Çamlıdere Ankara’nın en iyi hizmet alan ilçesi olma yolundadır. Çamlıdere turizmde şu an Ankara’nın en önemli ilçelerinden biridir. Havasıyla, suyuyla, barajıyla Ankara’nın can damarıdır. Çamlıdere Barajı ile ilgili bir sıkıntımız anlatmak için buradayım. Çamlıdere insanı barajla birlikte kan kaybetmeye başladı. Çamlıdere insanı evini yapamıyor, tarımla uğraşamıyor, hayvancılıktan payına düşen nasibi alamıyor. Çünkü Çamlıdere baraj havzasında diye bu nimetlerden geri bırakılıyor.”

