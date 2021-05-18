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AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetmek çirkinliktir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz." dedi.
AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetmek çirkinliktir

AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısı konuşmasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi. Çelik, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın, çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Netanyahu’nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu’yu sevindirme gayretidir. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır" dedi.

'BIKMADAN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten isim olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin 'Filistin düşmanlarına destek veren' bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin. Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs’ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır. Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu’nun kara propagandasına destek olmaktır sadece. Sayın Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir. Bu mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netanyahu’yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescidi Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir. Cumhurbaşkanımız içeriden ve dışarıdan yapılan ahlak dışı saldırılara bakmadan mücadelesini sürdürüyor. Gazze’den, Kudüs’ten ve Mescidi Aksa’dan bu mücadele ve Cumhurbaşkanımız için yapılan dualara şahidiz." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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